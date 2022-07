 #SegmentoPesca: Volvimos a la Picasa

Por Luis O Ventimiglia / Pescador apasionado

Después de unas complicaciones con el tiempo, este viernes sí pudimos realizar la nota relevamiento que teníamos programada para El pesquero Laguna “La Picasa” en Diego de Alvear, invitados por nuestro amigo de años, el guía Cocodrilo Jorge Luis Porcu, (contacto 2355-570880).

Salimos desde Chacabuco, representando al Cocodrilo Fishing Team en esta oportunidad: Carlos Sosa, Mi hijo Enzo Ventimiglia, mi nieto Vicente Toledo (el Cocodrilo más joven, de tan solo 6 años) y yo, a las 8 de la mañana. No viajamos más temprano porque por una ridícula disposición del municipio de ese lugar, solo se puede pescar sábados, domingos y feriados, y los viernes a partir de las 11 horas (como si esas horas que les prohíben pescar antes de las once modificarían no sé qué).

Así que llegamos al Pesquero La Picasa (contacto Héctor celular 3462531738), un pesquero que se ve muy limpio, ordenado y que cuenta con innumerables servicios como bajada de lanchas, alquiler de casillas para pasar la noche, fileteado de pejerrey, alquiler de trukers, etc.

Dentro del pesquero mismo, nos encontramos con nuestro amigo Wiro, quien provee la mejor carnada de la zona (si queres reservarla anticipadamente mandale un ms al 3382-409456).

Siempre digo que no hay nada más lindo que pescar, pero me equivoco, si hay algo mejor y es pescar en familia. La sensación que es ver a mi hijo y a mi nieto junto a mí pescando, y haciendo la nota, no tiene comparación alguna.

Cargamos los equipos en el comodísimo trucker de Jorge, muy bien equipado con cómodos asientos tapizados, con baldecitos individuales para la carnada, copo, 2 cajones para poner las piezas cobradas… un lujo, y salimos a navegar. Calculo que navegamos unos 25 o 30 minutos, y nos dispusimos tipo 12,30 del mediodía a empezar la media jornada de pesca.

Los pronósticos de tiempo auguraban un día hermoso, con poco viento, pero se equivocaron. El día sí fue hermoso pero el viento fue nulo casi toda la jornada, lo que en este espejo disminuye muchísimo el pique.

Arrancamos la pesca, Jorge y Carlos con líneas tradicionales de flote, Enzo con un paternoste a 3 Mts de profundidad, yo con una línea especia que me había preparado de 2 boyas con bajadas a 1,20 Mts, y a Vicente le había hecho una línea con una boya y dos anzuelos (uno a 40cm y el ultimo a 1,20 Mts.)

Enzo comenzó a sacar, mientras que nosotros no teníamos respuesta en nuestros equipos. Sacó 6 o 7, y Vicente 1. .. Nosotros nada con los equipos elegidos, así que después de 1 hora pusimos paternosters todos y comenzamos a sacar. Estaba difícil por la falta de viento, pero de a poco comenzábamos a levantar buenos ejemplares, todos muy pero muy gordos y tremendamente vitales. Se ve que es un espejo donde no falta comida. Mezclados, sacábamos algunos juveniles que por supuesto devolvíamos. ¡Qué lindo es ver la cara de emoción de mi nieto al devolver esos ejemplares a su hábitat!.

A eso de las 14,30 hs Carlos decidió nuevamente probar con una de flote, armada con boyas Cauque, quien equipó a todo el grupo con sus excelentes productos y la primer sorpresa de flote: un hermoso pejerrey de más de 600 Grs. No tendría ni que mencionar que a partir de ese momento todos armamos nuestras líneas Cauque de flote, y a disfrutar.

Con nuestros reels cargados con multi y monofilamento Grilon, y equipados con esas líneas, ahora sí, como nos gusta a todos de flote con bajadas a 30 cm, a pesar de que seguía planchada, comenzaron a salir los lindos de la Picasa.

No era un pique constante, si no que teníamos 3 o 4 piques y cuando los sacábamos y se producía el ruido de la misma pelea por un rato se paraba el pique, pero pasado 15 minutos volvía a tomar, era un espectáculo de borbollones. Hay mucho, pero mucho y buen pescado.

Llegada las 16,30 hs, y ya casi con la cuota hecha, decidimos, hacer las fotos de rigor para la nota y el video a Jorge, y regresamos a la costa.

Una vez en la costa acomodamos los equipos, cargamos todo, y decidimos emprender el camino de regreso. Otro viaje realizado a relevar pesqueros de nuestra provincia, agradecido a la vida por darnos esta posibilidad, pero también más que nada agradecido a empresas de Chacabuco que hacen esto posible, ellas son: Centro integral del Envase, La nueva Babilonia, Bacos Vinoteca, Pinturería Martínez, Spataro Construcciones S.A, Grupo Ferrari, Carnicería Cer”2”, Óptica Boero, Frutos del Bosque, Crespi/Suan, Alarmas Zona 24 y La Strada confitería.

Como siempre queremos aconsejar a todos los pescadores que nos leen a que cuidemos el medioambiente, llevemos nuestra basura de vuelta sin arrojar nada al agua, devolvamos las piezas que no dan la medida y respetemos las cuotas de cada espejo, así podrán nuestros hijos y nietos disfrutar de nuestra pasión, y transmitírsela a sus generaciones venideras.

Gracias por leernos, por los mensajes que nos envían y las consultas que nos hacen, y también a los guías y pesqueros que siguen confiando en nuestro grupo.

Abrazo pescador.