El Intendente de General Paz apuesta a Axel Kicillof para el 2023

En un mano a mano con Infocielo, el intendente de General Paz, Juan Manuel Álvarez destacó las cualidades de liderazgo de Axel Kicillof de cara al 2023.

Juan Manuel Álvarez tiene 45 años y es intendente de General Paz, un pueblo de algo más de 10 mil habitantes ubicado a 84 km al sur de La Plata. Desde Ranchos, localidad cabecera del Partido, se entusiasma con una posible reelección de Axel Kicillof en la provincia y confía en la unidad del Frente de Todos, más allá de las diferencias metodológicas para llegar a «los mismos objetivos».

El dirigente sucede en el cargo al histórico Juan Carlos Veramendi y, como él, sostiene que gobernar tu pueblo «es el mejor trabajo del mundo». Desde su mirada como dirigente del interior bonaerense, analiza el rol de los intendentes y las responsabilidades que asumen los gobiernos municipales contra la falta de recursos. «Lo único infinito son las necesidades» destaca.

EL «OPERATIVO CLAMOR» AXEL KICILLOF 2023

En un extenso mano a mano con INFOCIELO, el intendente Juan Manuel Álvarez destacó el liderazgo de Axel Kicillof y se mostró confiado en sus posibilidades para renovar su mandato por los próximos cuatro años.

En ese marco, recordó su visita de Axel Kicillof a la localidad de Ranchos, que fue la primera en suelo bonaerense con el traje de candidato. «Me gustó. Algunas cuestiones se palpan desde abajo. La primera visita oficial que hizo como candidato fue a Ranchos. Él ya venía recorriendo la provincia con esos actos en la plaza. Yo ya había estado en algunos en la costa y veía como generaba en la gente alguna cuestión que no se genera habitualmente. Y antes me invitó a una gira en Maipú y ahí vi que tenía un feeling muy particular. Por supuesto había un contexto económico muy particular del gobierno anterior que venía deteriorándose muchísimo» explicó.

En ese sentido, se refirió a aquella primera actividad de campaña: «Tenía reprogramada una visita a Ranchos un lunes. Me dice que no puede venir y que lo va a hacer un jueves. Y el miércoles sale el famoso tweet confirmando que era el candidato a gobernador. Dije, mañana me suspende la visita. Y el jueves vino como estaba prevista y tenía a todos los medios nacionales» rememoró.

«Nos encontramos un día a las dos de la tarde. Dije, vamos a ser cuatro. Cuando llegamos, la sede era un mundo de gente. Habría 700 personas adentro, en la vereda. Era como los actos que sabemos hacer en cierre de campaña pero cuando ya estás en contexto electoral. Pero ahí vi que tenía una relación y un feeling con el ciudadano distinto de lo que se percibía en los medios» afirmó.

De cara, a una posible reelección del gobernador, expresó: «Es una decisión personal. Para la provincia es una buena idea que pueda reelegir. Le puede hacer mucho bien a la provincia».

Qué opina el intendente de General Paz sobre la interna del Frente de Todos?

Sobre los conflictos y discusiones dentro del Frente de Todos, el intendente de General Paz, Juan Manuel Álvarez, consideró que «las decisiones se toman en otra esfera y uno las ve muy lejos».

Sin embargo, opinó que al Frente de Todos «hay que fortalecerlo» y destacó que los diferentes actores que lo componen mantienen los mismos objetivos. «Un dirigente importante me decía dentro del Frente de Todos tenemos el mismo objetivo. Cambiemos tiene otro. Lo que estamos discutiendo son las herramientas o los medios para llegar a esos objetivos. Diferimos en los caminos pero tenemos los mismos objetivos. Es parte de la discusión» dijo.

«A uno le gustaría que esa discusión fuera más privada que pública pero es parte de esta cuestión. Hay que seguir fortaleciendo el Frente de Todos y mantener la unidad. Por supuesto, ir resolviendo los problemas que afectan a la gente que tienen que ver con la economía y la inflación» concluyó.

