Subsidios a la luz y el gas: uno por uno, los datos que se deberán completar en el formulario

A partir del viernes estará disponible la solicitud online para anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) mediante el cual el Gobierno Nacional avanzará con la segmentación de tarifas de los servicios de luz y gas.

A través del link https://www.argentina.gob.ar/subsidios los usuarios que soliciten mantener los subsidios que hoy reciben en sus hogares podrán completar sus datos para que el Poder Ejecutivo luego identifique cuales necesitan la asistencia del Estado. El eje de la segmentación serán “los aspectos socio-económicos de cada hogar”.

La información aportada funcionará como una declaración jurada. Los datos que se deberán completar incluyen:

- Nombre y apellido. - Documento Nacional de Identidad. - Número de trámite del DNI. - CUIL. - Género. - Fecha de nacimiento. - Datos socioeconómicos. - Situación laboral. - Datos de contacto. - Domicilio declarado por el usuario. - Código postal. - Relación con el domicilio. - Datos de los servicios de luz y gas. - Datos del grupo conviviente.

En el caso de las personas que no tienen la factura a su nombre, podrán realizar la solicitud como usuarios de los servicios indicando que no es la persona titular. Por lo tanto, también las familias que alquilen o residan en una propiedad que no les pertenece van a recibir el subsidio como usuaria de los servicios. También se contempla que si una persona tiene más de un medidor a su nombre se subsidiará sólo el servicio del domicilio donde declare residencia.

El Gobierno ofrecerá, además del acceso digital, la posibilidad de hacer el trámite de forma presencial en las oficinas de ANSES y en las de los prestadores de servicios. En el sitio de la Administración Nacional de la Seguridad Social con el número de CUIL se podrá elegir día y hora en la Unidad de Atención Integral (UDAI) más cercana al domicilio.

