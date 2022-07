Se presentó el programa Salud Digital Bonaerense para integrar el sistema sanitario de toda la Provincia

El acto fue encabezado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro Nicolás Kreplak en el Hospital Zonal Especializado en Crónicos “El Dique”.

El gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, la presentación del programa Salud Digital Bonaerense, cuyo objetivo es integrar a todos los establecimientos sanitarios de la provincia de Buenos Aires en un solo sistema de información. El acto contó con un mensaje grabado del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y la participación del secretario de Municipios de la Nación, Avelino Zurro; y la subsecretaria bonaerense de Atención y Cuidados Integrales en Salud, Alexia Navarro.

Desde el Hospital Zonal Especializado en Crónicos “El Dique” de Ensenada, Kicillof destacó: “La pandemia ha puesto de manifiesto muchas de las falencias estructurales que se habían naturalizado en nuestra Provincia: una de ellas fue la desigualdad en el acceso a la salud”. “Frente a quienes daban por hecho que no había nada que hacer por quienes estaban excluidos, nuestra respuesta sanitaria apuntó a la justicia social y fue universal y gratuita”, aseguró.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “hoy no estamos anunciando algo que vamos a hacer, sino que estamos dando un paso más en algo que ya es una realidad en la provincia de Buenos Aires”. “Hemos integrado nuestro sistema de salud, que ya cuenta con esquemas únicos de derivación y de historias clínicas, trabajando de forma coordinada con todos los subsistemas”, subrayó.

Esta iniciativa se enmarca en la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI), un programa nacional que promueve la colaboración entre todos los niveles del Estado y organizaciones comprometidas con la prestación de servicios de salud. De esa forma, busca desarrollar un sistema de historia clínica que permita disminuir las brechas de desigualdad y garantizar una atención homogénea y de calidad.

En su mensaje, el ministro De Pedro expresó que “la transformación digital que se está llevando adelante en la Provincia es un paso más para darle respuesta a cada uno de las y los bonaerenses y para seguir reparando el daño que se hizo durante los cuatro años anteriores”. “Esta gestión está poniendo a la provincia de Buenos Aires de pie y trabajando por una Argentina más justa, libre, y soberana”, agregó.

“Hemos hecho una inversión muy grande para impulsar un cambio de raíz, que implica no solo digitalizar sino modificar costumbres y conductas muy arraigadas”, manifestó Kicillof y añadió: “Requiere un inmenso esfuerzo y un desafío en materia de capacitación, pero con el compromiso de todos vamos a marcar un antes y un después en la utilización y distribución de recursos del sistema de salud”.

Por su parte, Kreplak indicó que “lo que está empezando a suceder con la digitalización del sistema de salud son cambios estructurales para poder garantizar un sistema más justo y equitativo”, y explicó: “No solamente reducimos costos, sino que además mejoramos el modo de atención para cuidar, prevenir y acompañar a la salud a través de información ordenada, clara y legible”.

El nuevo sistema de información es una herramienta de código abierto y colaborativa, que contiene historia clínica, gestión de pacientes, agenda y turnos. En esta etapa, suscribieron la adhesión al programa municipios de San Nicolás, Quilmes, Almirante Brown, Moreno, Mercedes, Berisso, San Pedro, Baradero, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Ituzaingó, Hurlingham, Villa Gesell, Roque Pérez, Alberti, Ensenada, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Monte Hermoso, Tornquist, Adolfo Gonzales Chaves, Pehuajó, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares, Pellegrini, La Costa, Necochea, General Alvarado, Leandro N. Alem, Bolívar, Azul, Tapalqué, Benito Juárez, Laprida, Berazategui, Luján, Cañuelas, Tigre, Tandil, Pinamar y La Matanza.

“Se necesitaba un sistema de información que permitiera gestionar turnos y el acceso al derecho a la historia clínica, que es información esencial para cada paciente”, sostuvo el Ministro de Salud y resaltó: “Estamos haciendo una transformación en el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, junto a los hospitales y los municipios para volver a poner a la salud al servicio del pueblo”.

Además, para garantizar la puesta en marcha del plan, se realizó la entrega de 1.643 computadoras, de las cuales 665 estarán destinadas a 32 distritos y 978 a establecimientos de salud provinciales.

Por último, Kicillof afirmó que “este programa será un instrumento fundamental para consolidar el proceso de integración y seguir reconociendo el derecho de los y las bonaerenses a la información sobre su salud”. “Con esta inversión vamos a tener los medios para concretar un cambio estructural que lleve más bienestar para todos y todas”, concluyó.

Estuvieron presentes la subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud, Leticia Ceriani; el diputado nacional Daniel Gollan; el legislador provincial Mariano Cascallares; las intendentas de Moreno, Mariel Fernández; y de Quilmes, Mayra Mendoza; los intendentes de Ensenada, Mario Secco, de Berisso, Fabián Cagliardi; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris; de Pellegrini, Guillermo Pacheco; de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de Carmen de Areco, Iván Villagrán; de Baradero, Esteban Sanzio; de Tapalqué, Gustavo Cocconi; de San Andrés de Giles, Miguel Gesualdi; de Necochea, Arturo Rojas; y los jefes comunales interinos de Roque Pérez, José Luis Horna, y de Almirante Brown, Juan Fabiani.