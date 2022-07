Tenis: Comenzó el torneo “Benfina Tienda de Bebidas”

Con tres partidos adelantados y presencia de jugadores de Lezama, Ranchos, Brandsen y Chascomús comenzó este martes la competencia, correspondiente a la cuarta etapa del campeonato organizado por la Liga regional de Tenis.

Los encuentros se jugaron en el Golf Chascomús Country Club, y tuvieron continuidad durante el día miércoles.

Resultados de la primera jornada:

Categoría Cuarta

Juan Aparicio a Gregorio de Gracia 6/2 6/1.

Categoría tercera

Fausti Reynoso a Gómez 6/1 6/3.

Categoría segunda

Augusto Villa a Leandro Martiarena 7/6 6/2.

Resultados de la segunda jornada:

Categoría Quinta

Diego Della Vedova a Francisco Méndez 3/6 6/3 10/2.

Categoría Senior

Claudio Avecillas a Marcos Seeber 6/1 6/0.

Marcelo Rossi a Hugo González WO.

Categoría Segunda

Leo Delsere a Matías Murias 6/4 2/6 10/7.

Los próximos encuentros serán este viernes con los siguientes cruces:

Categoría Quinta

Cristian Abraham vs Lucila Moreno

Categoría Senior

15.30 hs Enrique Rescinito vs Fernando Menchacabaso.

Categoría Cuarta

16.15 hs Guido Lauria vs Julio Prado

Categoría Segunda

Daniel Mendoza vs Felipe Lequio.

Categoría Intermedia

Matías Campillo vs Nicolás Correa.

Paulo Bailleres vs Joaquín Romero.

Info y Foto: Liga Regional de Tenis