Damián Novelino mostrará su faceta de ilustrador en un libro infantil

El Licenciado Damián Novelino no para de crear. A su proyecto de diseñar el vestuario para la obra de teatro «Canciones para Mirar» que presentarán en el receso de invierno Ernestina Garay y Enzo Sánchez en City Bell, ahora hizo pública su participación en un libro infantil.

Su arte trasciende todos los géneros y disciplinas, y esta vez es a través del dibujo donde el ranchero mostrará su talento.

“Hoy es un Día de Celebración. Luego de varios y hermosos meses de trabajo, entregué mis Ilustraciones para el Libro «Iris y el Meteorito Multicolor» del talentoso Fernando Alegre”, contó a través de su cuenta de Facebook.

Agregando que se trata de un libro destinado al público infantil, donde “tengo el placer de ilustrar completamente”.

“Me llena de orgullo. Una historia sobre la Inclusión, la búsqueda de la Identidad, el Respeto a la Diversidad y… los Colores. Algo que me convoca fuertemente desde hace muchos años…Dar vida a numerosos personajes, paisajes y metáforas fue un gran desafío, el cual no sería posible sin la ayuda de la mágica Editora Baby Gomila, querida amiga que me acompaña en cada detalle, y Ale la diseñadora”, elogia Damián.

“Ahora a esperar la edición, y a ver este proyecto didáctico y pedagógico hacer su recorrido, y así poder compartirlo con todos”, cierra Damián Novelino, y acompaña el posteo con la imágenes que acompañan esta nota.