Hockey: Triunfos liguistas y debut de las mamis

Intensa actividad para la Escuela Municipal de Hockey Ranchos este fin de semana.

Este domingo finalizó la primera ronda de la Liga del Sudeste, en donde las rancheras recibieron la visita del Club San Vicente de Pinamar, con tres triunfos para las locales.

En la categoría Sub 16 se impusieron por 2 – 0 (goles de Emily Escobar y Agustina González); en la

Sub 18 por 6 – 0 (goles de Mercedes Álvarez x3, Titi Godoy, Josefina García y Carola Llanos), y en Primera por 2 – 1 (goles de Florencia Galli y Titi Godoy).

Debut de las Mamis

El día sábado se llevó a cabo en el Club Atlético Chascomús, un seven para equipos de mamis/libres. “Ranchos presentó este equipo por primera vez y fue muy lindo verlas jugar y disfrutar adentro de la cancha”, resalta la Profesora Romina Larroudé.

“En la fase de grupos quedaron como mejores 3°, lo que permitió el pase a cuartos. En dónde por penales le ganaron a ‘Vintage A’ (Chascomús) logrando el pase a la semifinal. Luego, en un partido muy parejo frente a ‘Net 1’ se empató 1 – 1 y se perdió en la definición por penales”, detalla.

“El tercer y cuarto puesto se jugó a continuación vs ‘Vintage B’ logrando también un empate por 0 – 0. En dónde la definición por penales australianos termino 2 a 0 a favor del local. Quedándose con el 3° puesto”.

Resultados:

Ranchos Vs. Vintage B 0-2

Ranchos Vs. NET 2 0-1

Ranchos Vs. Castelli 1-0 (gol Paula Duarte)

Ranchos Vs. ‘Vintage A’ 0-0 (penales, gol de Rocío Larroudé y Rocío Hirigoyen)

Ranchos Vs. ‘NET 2’ 1-1 (gol Rocío Hirigoyen. Definición por penales 3 goles de Rocío Larroudé, 3 de Rocío Hirigoyen y 2 de Paula Duarte)

Ranchos Vs. ‘Vintage B’ 0-0 (definición por penales a favor de Chascomús)

“Un 4° puesto, más que merecido. Le metieron mucha garra y se notó el disfrute en cada jugada”, cerró Larroudé.

Info y fotos: Escuela Municipal de Hockey Ranchos