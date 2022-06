Axel Martínez: “No pudimos volver con la victoria, pero si volvimos con mucha experiencia”

El púgil ranchero Axel Martínez fue parte en la noche de ayer de la velada boxística que se vivió en la Sociedad Italiana de General Belgrano. Con un cambio de rival de último momento, el joven boxeador, se enfrentó a Leonel Balza, de la localidad de Glew, y cayó por puntos.

Con un importante marco de público, el festival tuvo como plato fuerte un combate profesional entre Alexis “El Terrible” Torres y Axel “El Misil” Isla, ganando el local por decisión unánime de los jueces (58-56/59-55/58-56). Se completó el espectáculo con cinco peleas amateur, entre la que se encontraba la de nuestro representante.

A través de su cuenta de Facebook, Axel contó su experiencia, y se mostró satisfecho por lo realizado, pese a no haber podido cumplir con su objetivo: “Ayer no pudimos volver con la victoria, pero si volvimos con mucha experiencia. Me siento muy contento con la pelea, me subí con un rival que pesó dos categorías más de las que yo peleo, y con 27 peleas más que yo. Mi equipo técnico no quería hacer la pelea por la diferencia en peso y cantidad de peleas, pero yo quería medirme y subir igual, para mí fue un empate. Pero bueno, a seguir sumando y a pelear con los mejores”, resumió.

El chascomunense Kevin Nasario era originalmente su rival para esta pelea, pero en las últimas horas alegando una lesión decidieron no presentarse, por lo cual se debió buscar rápidamente otro rival dispuesto y preparado para subirse al ring. Allí, es donde surge el nombre de un experimentado como Leonel Balza, quien cuenta con más peleas que el ranchero, dentro del campo amateur.

Axel aprovechó, además, la ocasión para destacar a quienes lo han ayudado y apoyado: “Le quiero agradecer a todos por los mensajes, y también a los que me fueron a ver. Se los agradezco con todo mi corazón. Vamos por más y vamos por todo”, posteó Axel, y continuó: “Gracias Nicolás Demario por el apoyo y la ayuda que siempre me das para que esto sea posible. También le quiero agradecer a Fabio Demario por los entrenamientos y el apoyo para la pelea. Y a mi amigo Kun Bruni que fue quien me consiguió el rival. Vamos por más amigo. Aguante el boxeo y viva Ranchos carajo”, cerró Axel Martínez.