Esta noche pelea Axel Martínez en General Belgrano

El combate principal será de nivel profesional entre el local Alexis “El Terrible” Torres y Axel Isla, y luego habrá cinco peleas amateur. El púgil ranchero estará enfrentando al chascomunense Kevin Nasario.

Esta noche, desde las 21 hs. en la Sociedad Italiana, se llevará adelante una velada boxística donde habrá una pelea profesional a 6 round de 3×1 en Categoría Súper ligero; y el resto de los cruces serán entre peleadores amateur.

Alexis “Terrible” Torre (7-2-1, 5 KO) enfrentará Axel Emmanuel “El Misil” Isla (3-0-0). Ayer, en un local céntrico se realizó la ceremonia de pesaje oficial, en el cual ambos pugilistas marcaron en la balanza 63.100 kg.

Foto: Leonardo Puigdemasa

El resto de los boxeadores tendrán su momento de pesaje desde las 18,30 hs. en las instalaciones donde se llevará a cabo el espectáculo.

Entre los combates amateur está el de Axel Martínez (Ranchos) vs. Kevin Nasario (Chascomús); Ezequiel Ale (La Plata) vs. Jonás Ríos (Brandsen); Marcelo Porta (La Plata) vs. Elías Oliveto (Olavarría); Martín Barrios (Brandsen) vs. Emilio Mustafa (General Belgrano) y Torres Caian (General Belgrano) vs. Nicolás Gallardo (Olavarría)

El evento es coordinado por la productora Chino Maidana Promotion y auspiciado por la Dirección de Deportes de General Belgrano. Las entradas estarán a la venta desde las 20 hs. en la misma sede de la Sociedad Italiana (Calle Ortiz 545 entre J. Llanos y Estrada