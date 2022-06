LA PROVINCIA FACILITARÁ EL ACCESO A ESCRITURAS SOCIALES GRATUITAS A EX COMBATIENTES DE MALVINAS

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López; la escribana General de Gobierno, Paula Sidoti; el presidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), Rodolfo Carrizo, y el titular del Centro de Veteranos Ex Combatiente Islas Malvinas de Berisso (CEVECIM), Jorge Di Pietro, firmaron este jueves un convenio para garantizar, en esta primera etapa, el acceso gratuito a escrituras sociales para los excombatientes de Malvinas

El convenio, firmado el Día de la Afirmación de los Derechos sobre las Islas Malvinas, prevé una mesa de trabajo para implementar el Decreto 2.296/06, destinado a promover soluciones al acceso a la vivienda de los ex combatientes, a partir de un trabajo articulado de los distintos organismos del Estado.



El Decreto 2.296/06 establece que los ex combatientes pueden acceder al programa Mi Escritura, Mi Casa, para realizar la escritura traslativa de dominio de sus viviendas y con los mismos beneficios que los ciudadanos de la provincia que no cuentan con los recursos necesarios para pagar un escribano particular.

De esta manera, la Escribanía General de Gobierno, a partir de este convenio, otorgará el título de propiedad a los ex combatientes que les permitirá convertir a su casa en garantía de créditos, dejarla en herencia a sus legítimos herederos y también en convertirla en inembargable, si optan por declararla "bien de familia".