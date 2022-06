PARTIDO JUSTICIALISTA DE GENERAL PAZ: Comunicado suspensión homenaje a Bomberos Voluntarios de Ranchos

Por el presente se comunica la suspensión del evento organizado por el Partido Justicialista para el día viernes 3 de junio a las 19 Hs.

Cabe mencionar que con antelación el presidente del Partido Juan Carlos VERAMENDI se comunicó con el jefe del cuerpo Comandante Juan José POLLIO, a quien le expresa la idea de la realización de este agasajo, y quien manifestara oportunamente su conformidad a tal invitación. Luego se le envía nota formal al jefe del cuerpo, con invitación extensiva a toda la comisión directiva.

El día 2 de junio, en últimas hora de la tarde se comunica la Presidenta de la Comisión de Bomberos Voluntarios Sra. Dora Beatriz MAUREGUI de FARISANO, con la Vice presidenta del Partido Sra. Rita Lujan CASTRO a quien expresa que no asistirían a dicho evento, dado que la institución bomberos no acostumbra a participar de actos políticos, cosa que no es así en este caso dado que está en nuestra agenda de trabajo el ir realizando todo tipo de reconocimiento a instituciones, personalidades que realicen actividades en pos de nuestra comunidad; a tal efecto la Sra MAUREGUI ofrece que dicho evento se realice en el cuartel, a lo cual como integrantes del consejo del partido decidimos no asistir al cuartel dado que entendemos que tal situación si sería mezclar la institución con la política tal como lo expresa la Sra. Presidenta MAUREGUI.

Queremos hacer hincapié en que los partidos políticos, representen el color o ideología que sea, no son políticas, son instituciones de y para la democracia, y que nuestra sede partidaria tiene como pilar fundamental mantener sus puertas abiertas a todos los vecinos u actores sociales que deseen acercarse. Desde nuestra sede partidaria sostenemos como pilar fundamental mantener nuestras puertas abiertas a todos los vecinos y actores que forman parte de nuestra sociedad y que deseen acercarse.

Párrafo aparte para la importancia que significa contar con el cuerpo activo de Bomberos, a quienes no dejamos de tener presentes más allá de la suspensión de un evento programado con suficiente antelación, no dejamos de reconocer, destacar y valorar por su inmensa y desinteresada vocación de servicio, poniendo en muchas oportunidades en riesgo hasta su propia vida; es por eso que valorizamos la tarea que día a día realiza el cuerpo activo de bomberos voluntarios en nuestra sociedad.

De esta manera finalizamos el comunicado expresando el sentido de la suspensión de dicho agasajo, revalorizando el accionar de todos y cada uno de los Bomberos Voluntarios de Ranchos.

RITA LUJAN CASTRO CRISTIAN EDUARDO DINIRO JUAN CARLOS VERAMENDI

VICEPRESIDENTA PJ SECRETARIO GENERAL PJ PRESIDENTE PJ