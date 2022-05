Newcom: Copa de Plata para Los Fortineros +50 en el 3° Torneo Nacional de Olavarría

Este fin de semana se disputó en la localidad de Olavarría la tercera edición del Torneo Nacional de Newcom, en donde “Los Fortineros” se consagraron campeones de la Copa de Plata en la categoría +50.

Los de Ranchos, compartieron la Zona B1 con CEF 101, La Garra y Trenque Lauquen, y a lo largo de tres días fueron partícipes del torneo más importante de la disciplina, que contó con la participación de 60 equipos provenientes de distintos puntos del país y de Uruguay.

En la primera jornada, los dirigidos por el Prof. Horacio Tebes se impusieron ante C.E.F 101 de 9 de Julio, y por la tarde se cruzaron con La Garra de Berazategui.

En la segunda jornada perdieron la chance de competir por la Copa de Oro: “el equipo tuvo buenos y malos momentos, no salió lo planificado, un poco por el juego del rival y un poco porque no hicimos bien nuestro trabajo dentro de la cancha. Teníamos como objetivo, jugar la Copa de Oro, no se pudo”, describió Tebes.

El sábado tuvieron la chance de buscar otro objetivo, la Copa de Plata, la cual finalmente obtuvieron.

Completaron el podio, Pulpos y Boulevard. En cuatro lugar quedaron Serranos, 5° Choiques, 6° Lamarque, 7° Los Lobitos y 8° Trascender.

La Copa de Oro fue para Malargüe, seguido de Guaycuru y 3° Deportivo Madryn. Mientras que la de Bronce quedó en manos de CEF 101, 2° Río New y 3° Asociación Española.

En la noche de ayer, fueron recibidos en el acceso a nuestra ciudad por familiares y amigos, y acompañados en caravana hasta el Centro de Educación Física.

