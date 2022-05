Pescamos en Laguna Hinojo Grande, nos sorprendió

Por Luis O. Ventimiglia / Pescador apasionado

Este Lunes el Cocodrilo Fishing Team, en este viaje representado por Hernán Ciancio, su Hijo Gaspar Ciancio, mi Hijo Enzo Ventimiglia y yo, nos dirigimos a Berutti, para hacer un relevamiento en la Laguna Hinojo Grande, invitados por el guía Julio de «La Picuda Pesca Embarcada» (celular 2396424146).

Salimos temprano de Chacabuco, y tipo 8 de la mañana, luego de haber recorrido los 320 km. que nos separan de Berutti, llegamos al pesquero, donde nos esperaba Julio con el tracker listo para embarcar, la carnada y todo preparado para lo que seria una jornada excelente.

Navegamos unos 15 minutos, el viento era muy tenue, casi nulo, así que decidió que comenzáramos la pesca anclados. Como ya lo había anticipado Julio, el pejerrey estaba picando muy suave, y si no clavabas en el instante que movía la boya, se iban con tu carnada dejando ese sinsabor que produce el pique errado.

También nos había anticipado que el peje empezaba a picar mas tarde, y no se hizo problema cuando en la primer hora de pesca solo habíamos logrado una docena de piezas.

Lo bueno del lugar es que todos los pejerreyes superaban los 26 cm., llegando hasta 40 los mas grandes. La carnada, lo mas chica posible, pues el pejerrey es de boca chica en este ámbito, y anzuelos chicos pero fuertes para clavar en su fuerte boca. Y las bajadas entre 15 y 20 cm.

También nos decía que después de unas cuantas heladas se irá retirando el pejerrey chico y se pescará, como todos los años, menos cantidad, pero aparecerán lo buenos pejesaurios que tiene el lugar.

Llegando a las 10:30 de la mañana, y al levantarse un poquito mas de viento, llegó la orden que esperábamos: levanten que vamos a garetear, y nos dirigimos hacia la costa desde donde venia el viento para largar, y lento garete que nos dio un óptimo resultado.

Fue un festival de piques. Picaban de a dos o tres boyas, y a casi todos los pescadores al mismo tiempo. Pero como dijimos al comienzo, muchos pique los errábamos, muy celoso estaba comiendo el pescado.

El pescado mas grande de la jornada lo sacó Enzo de 720 Grs., y uno casi gemelo sacó Julio. Los demás, todos de 28 a 40 cm, gordo, bien alimentado y muy peleador.

Al mediodía nos agarró un poco de hambre, y dijimos ‘piquemos algo’. Los chorizos esperábamos comerlos en la costa al terminar la jornada, pero tranquilamente, y muy metódico Julio, empezó ante nuestra sorpresa a armar un chulengo en el tracker, alimentado a gas, y comenzó a cocinar los choripanes mientras pescábamos. Un lujo que hasta ahora nunca habíamos tenido.

En media hora estábamos, mientras pescábamos, comiendo unos excelentes choripanes.

Al llegar mas o menos las 14 hs. habíamos logrado, y sin darnos cuenta, superado la cuota así que decidimos salir, para luego realizar las fotos y nota de rigor para nuestro canal de YouTube (los invitamos a suscribirse).

Hacia mucho tiempo que no pescaba embarcado con mi hijo, desde antes de la pandemia, y me había olvidado lo bien que se disfruta de tenerlo a mi lado pescando.

Abrazo pescador