CALENDARIO DE EVENTOS TURÍSTICOS DEL 26 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2022

Durante la última semana del mes, los municipios bonaerenses invitan a disfrutar de competencias deportivas, celebraciones gastronómicas, eventos musicales y festejos de aniversarios. Vicente López realizará la Feria de las Colectividades; Monte Hermoso, la Gran Fiesta Criolla en Sauce Grande; Berazategui, el Festival Internacional de Jazz Django Argentina y Brandsen, el Gran Premio Oliden. En tanto que Baradero reprogramó, por razones climáticas, la Fiesta del Guiso Carrero y el Pastel para el domingo 29.

FIESTAS POPULARES

PUAN (Villa Iris)

122° Aniversario de la Fundación de Villa Iris

Fecha, hora y lugar: Viernes 27 de mayo, a partir de las 16:00, en la Estación de Ferrocarril.

Descripción: Habrá un acto protocolar y se presentarán los espacios destinados a los programas Envión y digital Villa Iris. El encuentro finalizará con la presencia de Alexis Müller. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Puan.

Más información: Dirección de Turismo de Puan – www.facebook.com/TurismoPuan – www.instagram.com/turismopuan – https://puan.gob.ar

FLORENCIO VARELA

Fiesta Chica del Señor Mailín

Fecha, hora y lugar: Sábado 28 y domingo 29, a partir de las 09:30, en la plaza frente a la Capilla Nuestra Señora de los Milagros, ubicada en Beruti entre C. Casares y C. Tejedor.

Descripción: Festividad religiosa en homenaje al santo patrono de la provincia de Santiago del Estero. El domingo a las 10:30 se llevará a cabo la procesión por la plaza central donde habrá una celebración popular con comidas típicas, espectáculos artísticos y puestos con artesanías. Desde hace 22 años, los fieles de Florencio Varela y de la región, veneran la réplica del Señor de los Milagros de Mailín que, el 14 de septiembre de 1996, llegó bendecida desde el santuario de Santiago del Estero a la capilla homónima. Los festejos religiosos son la antesala del evento de septiembre, donde las jornadas se extienden por tres días. Entrada gratuita. Organiza la Capilla Nuestro Señor de los Milagros del Mailín, la Parroquia Ntra. Señora de Guadalupe con el acompañamiento del Municipio de Florencio Varela.

Más información: Dirección de Turismo de Florencio Varela – www.facebook.com/TurismoFV.2016 – www.varela.gov.ar

MONTE HERMOSO (Sauce Grande)

Gran Fiesta Criolla en Sauce Grande

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, desde las 07:00, en el Balneario Sauce Grande.

Descripción: La fiesta que conmemora la gesta de mayo comenzará con un desayuno campero en el Paseo del Pinar, desde donde saldrá la cabalgata hacia Sauce Grande para llegar a las 10:00 al acto oficial. Habrá desfiles tradicionalistas, carreras de sortijas, destrezas, asado criollo, danzas con peñas locales y música en vivo con artistas folklóricos de renombre como Los del Nogal. Organiza la Escuela Primaria N° 3 y el Jardín de Infantes Rural n°1 con el apoyo de la Municipalidad de Monte Hermoso.

Más información: www.montehermoso.gov.ar – www.facebook.com/MonteHermosoCiudad – www.instagram.com/montehermoso.ciudad

BARADERO (Ireneo Portela)

Fiesta del Guiso Carrero y el Pastel

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, desde las 10:00, en el predio de la estación de trenes de Ireneo Portela.

Descripción: Un día a puro baile, con exhibiciones, propuestas gastronómicas, artistas en vivo y la participación de artesanos y emprendedores. La celebración prevista para festejar el 25 de Mayo se reprogramó por pronóstico de mal tiempo. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal con el apoyo de la Municipalidad de Baradero.

Más información: www.facebook.com/MunicipalidaddeBaradero – www.instagram.com/municipiobaradero

EVENTOS CULTURALES

BERAZATEGUI

20º Festival Internacional de Jazz Django Argentina

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, a las 18:30, en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo ubicado en calle 48 y 148.

Descripción: Festival de jazz itinerante con la presentación de artistas nacionales e internacionales. Además, el evento será presentado el 28 de mayo en Tres de Febrero y el 4 de junio en la localidad de Merlo. Programación en: www.facebook.com/festivaldjangoargentina/photos/pcb.5333668653352462/5333666530019341. Entrada gratuita. Organizan la Municipalidad de Berazategui con la dirección de Ricardo Pellican, la producción general de Ricardo y Andrés Pellican, junto al apoyo de UTN, Universidad Tecnológica Nacional.

Más información: www.facebook.com/festivaldjangoargentina – www.berazategui.gob.ar/cultura/agenda

EVENTOS DEPORTIVOS

TORNQUIST (Villa Ventana)

Maratón de Montaña

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, a partir de las 08:00, en la Estancia Las Vertientes, ubicada en RP 76 km 221.

Descripción: La carrera competitiva y social se realizará en el marco del paisaje increíble de la estancia Las Vertientes, con más de 1.800 corredores y con circuitos de 50, 42, 25 y 10 kilómetros. Además, se desarrollará la categoría running kids. Actividad arancelada. Inscripciones viernes 28 y sábado 29 en la Delegación Municipal de Villa Ventana, plaza Salerno. Cronograma detallado en: www.facebook.com/MaratonM42/ Organiza FC Producciones con el acompañamiento del Municipio de Tornquist.

Más información: Secretaría de Turismo de Tornquist – www.sierrasdelaventana.tur.ar – www.facebook.com/direccionturismo.tornquist – dttornquist@gmail.com

BRANDSEN (Oliden)

Gran Premio Oliden- Rural Bike

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, a las 09.30, desde la estación ferroviaria del Pueblo Turístico Oliden.

Descripción: La competencia recorrerá los caminos rurales de la localidad, durante 15 kilómetros. Se premiará del 1º al 5º puesto de cada categoría y se entregará medalla de finalización a todos los competidores. Modalidades: kids para niños, 30 km promocional y 45 competitivos. Categorías: Elite, Master A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, Sub 23 y Juveniles. DAMAS: sub 23, A, B, C. Promocional Damas: -40, +40. Promocional Caballeros: -40, +40. Tándem. Costo de inscripción $2500, hasta el jueves 26 inclusive, con 50% de inscripción para quienes acrediten domicilio en Brandsen. Categorías kids, juveniles y olidenses abonan inscripción. Cronograma de la competencia en: www.facebook.com/municipalidadbrandsen/posts/371036725068003.

Organiza el Club Astilleros Río Santiago con el acompañamiento de la Municipalidad de Brandsen.

Más información: Dirección de Deportes – (02223) 444359 – Oficina Sala de Cultura, Av. Sáenz Peña n º676, de lunes a viernes de 08:00 a 13:30.

VISITA GUIADA

SAN FERNANDO (Victoria)

Circuito Victoria

Fecha, hora y lugar: Jueves 26, a las 15:30 desde la estación de trenes Victoria ubicada en Lavalle y Santamarina.

Descripción: Recorrido en minibus por los principales puntos de Victoria: estación de trenes, jardines del Palacio Sans Souci,abadía de Santa Escolástica, Teatro Martinelli y biblioteca Rómulo Naon. Reservas al (011) 4580-5686/ (11) 38248860 de lunes a viernes de 09:00 a 16:00. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de San Fernando a través de su Área de Turismo.

Más información: Área de Turismo de San Fernando – www.instagram.com/turismosanfernando_/ www.facebook.com/profile.php?id=10006350503326

BAHÍA BLANCA

Circuito Guiado por Cerri

Fecha, hora y lugar: Domingo 29, a las 15:00, desde Alsina Nº 37.

Descripción: Visita guiada a General Daniel Cerri donde se podrán conocer las antiguas industrias de la localidad (la ex Lanera Argentina y la C.A.P), la plaza Andrés Morel, la iglesia San Miguel Arcángel y el Museo Fortín Cuatreros. Cerri surgió a partir de un fortín en 1876 y, a principios del siglo XX, se transformó en uno de los primeros pueblos industriales del país. Inscripciones al (0291) 4818944| (291) 4390122, a través de las redes sociales o personalmente en los puestos de informes:

Hall del Palacio Municipal: Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00, (291) 154390122

Terminal de Ómnibus: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00. Sábados de 07:00 a 11:00. (0291) 4818944.

Más información: Dirección de Turismo de Bahía Blanca – www.facebook.com/turismobahiablanca – www.instagram.com/turismobahiablanca –

www.bahia.gob.ar/agenda

FERIAS Y EXPOSICIONES

VICENTE LÓPEZ (Villa Martelli)

Feria de las Colectividades

Fecha, hora y lugar: Del viernes 27 al domingo 28, a partir de las 11:00, en avenida Mitre y Laprida.

Descripción: Tres días para disfrutar de los sabores del mundo con actividades para chicos, festivales de danza y espectáculos de música en vivo en la celebración de los 112 años del barrio. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Vicente López.

Más información: Municipalidad de Vicente López – www.facebook.com/VivamosVL – www.instagram.com/vivamosvl/ – www.vicentelopez.gov.ar

La agenda turística y cultural de los 135 municipios se encuentra disponible en la APP ReCreo. Link de descarga: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.gba.recreo&hl=es_AR&gl=US