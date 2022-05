Nicolás Kreplak habló de una “ola muy grande de casos” de Covid y pidió volver a usar barbijo

El ministro de Salud de Buenos Aires asimismo se refirió a la vacunación libre de cuarta dosis para los mayores de 18 años y dijo que a la provincia puede ir quien quiera a aplicársela porque “es federal”

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se refirió a la cuarta ola de coronavirus que transita la Argentina y ante el aumento de casos informó que él ya se dio el segundo refuerzo de la vacuna. Horas después del anuncio del gobernador Axel Kicillof, quien confirmó la inmunización libre en la provincia para los mayores de 18 años, el funcionario insistió en que hay que volver a tomar recaudos y habló de la necesidad de usar barbijo en los lugares cerrados.

“Es un momento clave, hay que cuidarse un poco más porque hay una ola importante de casos”, indicó Kreplak en Radio 10 y agregó: “Hay que usar el barbijo de vuelta en los lugares cerrados, hay que ventilar. Está empezando el invierno y va a durar unos meses la situación de riesgo”.

Aunque el funcionario insistió en que el país enfrenta “una ola muy grande” de contagios, señaló que se desconoce “si es superior a la de enero porque la estrategia de seguimiento de los casos ha cambiado”. Sin embargo, aseguró que “no aumentaron casi las internaciones por Covid”.

A continuación se refirió a las medidas de protección que rigen en este contexto y las dividió en individuales -uso de barbijo, alcohol en gel, etc.- y globales -la campaña de vacunación. Y en los casos en los que se presenten síntomas compatibles con la enfermedad aclaró: “Si uno tiene un cuadro que parece un resfrío, el protocolo ya no es más diagnóstico y aislamiento. Hoy, ante la presencia de síntomas, si uno no tiene condiciones de riesgo, lo que tiene que hacer es aislarse ¿Cuánto? Hasta que se le pasen los síntomas o cinco días. No necesita un test para el trabajo. Los cinco días restantes puede ir a trabajar, pero tiene que evitar situaciones de riesgo: debe usar barbijo todo el tiempo, mucha ventilación y no estar cerca de personas que puedan enfermarse gravemente”.

Con relación a la vacunación libre de cuarta dosis anunciada por Kicillof, indicó: “Veníamos con vacuna libre desde hace tres semanas para mayores de 50 años, que es la población de más riesgo. El 90% de los fallecidos es mayor de 50 años”. Y agregó: “Los que ya pasaron los cuatro meses están en ese grupo y ahora pasamos a mayores de 18”.

A su vez, recordó que la aplicación de cuarta dosis para el mencionado grupo etario es de carácter “federal”, por lo que se pueden vacunar en el distrito los habitantes de las demás provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y cuando le consultaron si él ya había recibido el segundo refuerzo del inmunizante, contestó afirmativamente: “Como personal de salud, fui de las primeras personas en vacunarme”.

Por último, el ministro habló sobre el avance de la campaña a nivel local. A pesar de haber “casi triplicado” la velocidad de aplicación, reconoció que “falta un porcentaje importante que reciba la tercera dosis, entre las personas de 30 y 40 años”. Aun así, celebró que el distrito tiene al 95% de la población inmunizada con al menos una.

LA NACION