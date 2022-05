Monte: La Provincia entregó 130 títulos de propiedad gratuitos

El acto fue encabezado por el gobernador Axel Kicillof, quien a continuación participó de la inauguración del Jardín de Infantes 910 y puso en funcionamiento cuatro patrulleros para la Policía Rural.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de entrega de títulos de propiedad a familias bonaerenses del municipio de Monte. Fue en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el intendente local, José Castro. A continuación, las autoridades inauguraron el nuevo edificio del Jardín de Infantes 910, con la participación del director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y visitaron la Escuela Primaria 16 y el Rancho de Juan Manuel de Rosas. Además, pusieron en funcionamiento cuatro patrulleros para el cuerpo de Policía Rural.

“Hay muchos bonaerenses que han podido dar un paso importante para acceder a la vivienda, pero que luego no pueden contar con la seguridad que les brinda el hecho de poseer la escritura”, expresó Kicillof y agregó: “Se trata de un paso que permite perfeccionar y terminar de transitar un camino que otorgue seguridad jurídica a las familias de nuestra Provincia”.

En Monte se entregaron 130 títulos de propiedad en beneficio de familias de los barrios Héroes de Malvinas Argentinas, Unidad Nacional, San Bernardo, Salinas y 3 de enero, entre otros. De esta forma, se dio inicio a una etapa que alcanzará las 2.503 escrituras en 16 municipios, incluyendo también a Balcarce, Lobería, Dolores, General Lavalle, Maipú, Ayacucho, Tandil, Rauch, Pinamar, General Madariaga, San Cayetano, Necochea, General Belgrano, Lezama y General Pueyrredon.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “hay muchos inconvenientes que surgen a partir de no contar con la escritura, como pueden ser las dificultades a la hora de transferirla, obtener un crédito para hacer mejoras o legarla en un futuro a sus familias”. “Este es un problema que aqueja a cerca de 800 mil bonaerenses y que empezamos a solucionar con un plan gratuito en el que, junto a los municipios, facilitamos los títulos de propiedad”, explicó.

En tanto, Alak explicó que “hemos dotado a la Escribanía General de Gobierno de un fuerte perfil social para solucionar el problema de la falta de escrituras que padecen miles de familias bonaerenses”. “Ya hemos facilitado casi 100 mil títulos de propiedad a vecinos y vecinas que hacía más de 30 años esperaban por una solución”, sostuvo y añadió: “Con este trámite totalmente gratuito, adquieren el dominio sobre sus viviendas, se les condonan las deudas inmobiliarias y se les facilita la posibilidad de dejar la casa en herencia”.

El programa “Mi escritura, mi casa” fue impulsado por el gobierno bonaerense a principios del 2020 con el objetivo de brindar seguridad jurídica a las familias que no pueden afrontar económicamente los honorarios de un escribano particular. Se estima que 800.000 hogares no cuentan con su título de propiedad, lo que dificulta la protección a la vivienda, solicitar un crédito hipotecario para ampliación, heredar en sucesión o presentarla como garantía.

Por su parte, el intendente Castro remarcó: “Este es un momento muy especial para todos, sobre todo para las vecinas y los vecinos adjudicatarios de estas escrituras que les brindarán certeza sobre sus propiedades”. “Para municipios como el nuestro, es fundamental contar con el apoyo de la Nación y la Provincia. Actualmente estamos ejecutando las obras sobre el último tramo de la ruta 215 y llevando adelante la segunda etapa del plan de mejora de caminos rurales”, agregó.

“Aquí en Monte estamos contribuyendo con las obras en la ruta 215, la construcción de escuelas, el fortalecimiento del sistema de salud y la mejora de los caminos rurales”, sostuvo Kicillof y concluyó: “Estamos saliendo de una crisis muy larga gracias al esfuerzo de un pueblo que sigue trabajando para que la reactivación les llegue a todos”.

Estuvieron presentes la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; el diputado provincial José Ignacio Rossi; y la concejala Mirta Piñón.

A continuación, las autoridades visitaron el Rancho de Juan Manuel de Rosas, la única vivienda en pie del exgobernador de la Provincia, acompañados por “Los Colorados del Monte”. La estancia posee características propias de la arquitectura bonaerense del siglo XVIII, cuatro habitaciones dispuestas una detrás de la otra, puertas y ventanas bajas con rejas de hierro, funcionales para defenderse de los ataques. También recorrieron la Escuela Primaria 16, ubicada donde fueran las instalaciones de la Capilla de Monte construida por Roas en 1831.

Por último, se efectuó la entrega de cuatro nuevos vehículos para reforzar las tareas de patrullaje de la Policía Rural en el distrito

INAUGURACIÓN DEL JARDÍN DE INFANTES 910

Más tarde, el gobernador Kicillof encabezó la inauguración del nuevo edificio del Jardín de Infantes 910 del barrio Salinas. El establecimiento educativo, que funcionará también como jardín maternal, tiene capacidad para una matrícula de 50 niños y niñas de 3 a 5 años en los turnos mañana y tarde.

“Después de momentos difíciles para todos, estamos trabajando para resolver los problemas y reconocer los derechos de los y las bonaerenses”, afirmó Kicillof y agregó: “Estamos cumpliendo con nuestra obligación, acompañando a directivos, docentes y auxiliares porque se puede predicar sobre la importancia de la educación, pero más que decir hay que hacer”.

1 de 3

En tanto, Sileoni señaló: “Estás escuelas son sitios de amor y cuidado, lugares en donde se aprende a ser ciudadano”. “Quiero reconocer el gran trabajo de estas maestras y maestros que en los miles de jardines de la provincia de Buenos Aires dan cobijo y seguridad para enseñarles a 730 mil chicos y chicas”, añadió.

La obra, que había quedado sin concluir durante la gestión anterior, permitirá que las familias de la zona puedan concurrir al nivel educativo inicial cerca de sus hogares y cuenta con un plantel completo de profesionales que incluye a un director, un secretario, cuatros docentes, dos preceptores, dos auxiliares y profesores de artística y educación física.

Estuvieron presentes la directora del jardín, Gabriela Patiño; las inspectoras jefas regionales de gestión estatal, Lorena Silva; y de gestión privada, María Giribaldi; la inspectora jefa distrital, Lidia Allerbón; y la de Nivel Inicial, Sonia Pedrolini.