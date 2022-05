Resultados del Torneo de Posta Americana

Este sábado se llevó adelante en el Natatorio del Bicentenario, en la ciudad de Ranchos, una competencia de Postas Americana, con equipos mixtos.

Este evento fue organizado por Guardavidas Ranchos, con el auspicio de la Secretaría de deportes de la Municipalidad de General Paz.

En la jornada, se disputaron competencias en las categorías: Sub 60, Sub 70, Sub 90, Sub 120, Sub 200, + 200; y prueba a 5 X 50 X 30 min.

RESULTADOS:

CAT D

1º LOS PRINCIPIANTES, 2625 MTS.

Jerónimo Marchetti, Gregori Battista Julián, Karen Sepúlveda, Benjamín Pérez, Juan Ceberio.

2º CACH 3, 2050 MTS.

Simón Cattáneo, Nicolás Nagode, Joaquín Gonzáles, Benito Arrese Igor, Camila Cattáneo.

CAT E

1º N R 2, 2500 MTS.

Pérez Lucas, Prieto Giuliana, Borda Santiago, Brown Nicolás, Robledo Silvana.

2º CACH 2, 2150 MTS.

Laura Kozlowski, Leonardo Santiago, Alfredo Perona, Andrea Aguilar, Matías Agüero.

3º CACH 4, 2100 MTS.

Raúl Murias, Julio Nigrelli, Alexia Igarategui, Tomás Castro, Fidel Rodríguez.

CAT F

1º N R 1, 2200 MTS.

Mastrangelo Gustavo, Gonzales Javier, Connell Daniela, Prieto Franco, Monti Fabian.

2º CACH 1, 1750 MTS.

Patricia Merlo, Francisco Rodríguez, Roberto Cattáneo, Andrés Rodríguez, Fabián Cevey.

PRUEBA B

5 X 25 X 20 MIN.

CAT A (10 MIN)

1º N R 6, 450 MTS.

Barrera Mercedes , Tallarico Delfina, Martínez Bastian, Felipe Andrade.

CAT B

1º CACH 5, 1500 MTS.

Eloísa Constancio, Francisca Carricart, Maite Otondo, Juana Alfonsín, Maitena Frigeri.

2º N R 7, 1150 MTS.

Lalanne Paloma, Sarubbio Manuel, Rosiere Valentín, Bianco Mora, Scarpitta Justina.

CAT C

1º CACH 6, 1750 MTS.

Valentino Sessa, Bautista Pozzi, Joaquín Gonzáles, María Berasain, Agustina Beroy.

2º N R 8, 1400 MTS.

Dobler Melina, Sosa Luana, Mastrangelo Giuliana, Tortorella Celina, Sánchez Demian.

CAT D

1º N R 9, 1600 MTS.

Eichel Martin, Mastrangelo Gonzalo, Barrientos Melany, Robledo Silvana, Palavecino Juan.

2º V A 4 (Brandsen), 1575 MTS.

Agustín Chabagno, Maria Jose Llanos, Nicolás Gaitán, Milagros Florentin, Isis Carballo.

CAT E

1º Los Promocionales, 1975 MTS.

Rentería Nicolás, Manuel Herrera, Nahuel De Santi, Pérez Emiliano, Gregori Julián.

2º N R 4, 1900 MTS.

Prieto Giuliana, Pérez Lucas, Aramburu Daniel, Borda Santiago, Brown Nicolás.

CAT F

1º V A 1 (Brandsen) 1575 MTS.

Natalia Suarez, Martin Sein, Marcelo Chabagno, Darío Rojas, Matías Caamaño.

2º N R 5. 1550 MTS.

Costa Sebastián, Domínguez Damián, Farrán Gisela.

3º N R 3. 1525 MTS.

Mastrangelo Gustavo, Palavecino J, Passarella A, Santi Cristina.

Fotos IG Natación Ranchos

