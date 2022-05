Los Ministerio de Mujeres y de Salud presentaron material sobre diversidad corporal gorda

La ministra de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual Estela Díaz y la viceministra de Salud Alexia Navarro presentaron materiales de sensibilización sobre temáticas de diversidad corporal gorda en la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara de La Plata.

“El material que produjimos en conjunto es de esas políticas que transforman para que vivamos una vida con mayor felicidad” señaló Estela Diaz y enfatizó: “Estos temas hay que ponerlos en la agenda porque tenemos una cultura con una fuerte trama de discriminaciones”.

En el marco de las políticas de promoción que lleva adelante el Ministerio, desde la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual se elaboraron cuadernillos de Sensibilización sobre Diversidad Corporal.

Alexia Navarro contó su experiencia como médica pediatra y señaló: “Hay que pensar nuestras prácticas dentro y fuera del consultorio, problematizar estos temas y no naturalizar porque son discriminaciones que duelen y estigmatizan. La inclusión y el acceso a la salud tienen que ver con lo que queremos para nuestro pueblo”. Y añadió: “Venimos trabajando con el Ministerio de las Mujeres en una política pública que desarrolla materiales para dejar de patologizar la gordura y empezar a aceptar las diversidades”.

La subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual Lucía Portos señaló: “Dar este paso transparenta una decisión política del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esta política tiene que ser y es una mirada y una perspectiva de Estado”. A su vez, la Subsecretaria realizó un raconto sobre las validaciones que se generan socialmente en torno a las violencias por razones de género y las discriminaciones, sesgos y violencias vinculadas a la gordofobia. “Desarmar y desandar las violencias también significa revisar la formación. Tenemos la idea de que este material pueda ser de formación, de discusión y debate con los equipos de salud” indicó Lucía Portos.

Por su parte, la directora provincial de Equidad de Género en Salud Sabrina Balaña detalló: “Se presenta este cuadernillo con material de formación, con la expectativa de que forme parte de la bibliografía de las más de 10 diplomaturas y cursos superiores que tiene la Escuela de Gobierno en Salud”.

El cuadernillo de sensibilización introduce términos para entender de qué hablamos cuando hablamos sobre diversidad corporal y gordofobia, los discursos médicos que circulan en torno a estas cuestiones, la influencia de la pandemia de Covid-19, los estereotipos en los medios de comunicación, y detalla las leyes que en nuestro país promueven la diversidad corporal y garantizan el acceso a la atención y el trato digno.

La propuesta de estos materiales forma parte también de la iniciativa provincial “Tramando Derechos”, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las autonomías de las mujeres y LGTBI+, a partir de brindar información, formación y estrategias de articulación para garantizar derechos a nivel territorial.

La directora provincial de Abordaje Territorial de Políticas de Género y Diversidad Sexual Nerina Favale, a cargo de “Tramando Derechos”, remarcó la importancia de “que se esté hablando sobre lo que pasa en el sistema de salud, lo que pasa con nuestra sociedad con respecto a aquellos temas trascendentales como la discriminación, porque esa discriminación hace que muchas personas tengan dificultad en el acceso a la salud. Tenemos que desarmar ese camino”.

La presentación estuvo a cargo de las autoras de los textos de los cuadernillos, la filósofa y activista -autora de los libros “Gorda Vanidosa” y “Gorda Traidora” – Lux Moreno y la filósofa, activista y coeditora del libro “Cuerpos sin patrones” Laura Contreras.

La activista e integrante de la ONG AnyBody Mercedes Estruch, compartió datos de una encuesta nacional de talles realizada en 2021 para ilustrar la situación a nivel país: “a la hora de no encontrar talle, el 55% de las personas cuestiona su cuerpo. El 85% de los encuestados su primera dieta la hicieron antes de los 20 años y el 54% antes de los 15. El 36% de las personas siente tristeza porque su cuerpo no encaja. Esto habla de que no se está garantizando el acceso a una salud integral a las personas”.

La presentación se propuso generar un espacio de intercambio entre agentes del sistema de salud, el Ministerio de las Mujeres y activistas por la diversidad corporal, en un espacio de charla y debate para reflexionar sobre las temáticas abordadas y las políticas del Estado al respecto.

Los cuadernillos de sensibilización son tres: uno confeccionado para el público en general, uno en el marco de “Tramando derechos” y uno para la formación de formadores. Incluyen propuestas para la formación en igualdad de género y contra las violencias, la conceptualización sobre la diversidad corporal, la gordofobia y los estereotipos corporales y otros aportes sobre la perspectiva del derecho de la diversidad gorda.

El director de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara Mario Rovere, señaló que: “Para la Escuela siempre es una enorme alegría poder hospedar los debates más importantes que se están dando en este tiempo, fundamentalmente pensando el derecho a ser iguales, pero también el derecho a ser diferentes”.

Las personas gordas tienen derecho a un trato digno y es por eso que el acceso a los servicios de salud no es solo una necesidad, sino que el Estado está obligado a brindar una atención sin tratos violentos, ni discriminatorios.

Cuadernillo de Sensibilización sobre Temáticas de Diversidad Corporal Gorda