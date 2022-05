Arrancó un nuevo torneo de la Liga regional de Tenis

El Gran Torneo VAROM Indumentaria Urbana comenzó este fin de semana a buen ritmo. Ranchos y Loma verde están representados.

Este evento, cuenta con la organización de la Liga Regional de Tenis, quienes destacan que el inicio prematuro de esta competencia, «es posible por la buena predisposición de la sub comisión de tenis del CACh (sede) y la sub comisión de tenis de Golf Ch CC (sub sede), sumado a los participantes que con su entusiasmo le dan una gran dinámica al desarrollo».

Estos son los resultados de los adelantados:

Quinta

Cristian Abraham a Lucila Moreno 6/2 2/6 10/0.

Senior (+50)

Enrique Rescinito a Hugo González 7/5 6/4.

Marcelo Seillant a Claudio Arcagni 6/2 6/2.

Javier Pico a Enrique Rescinito 6/2 6/3.

Marcos Seeber a Gabi Presta 6/1 6/4.

Cuarta

Solderino Leandro a David Ávila

6/3 7/5.

Sebastián Della Vedova a Osvaldo Barsanti 6/2 6/0.

Fabián Forcinitti a Lucre Rodríguez WO

Vicente Mazzaro a Juan Aparicio 6/3 6/3.

Enrique Rescinito a Luciano Rey 6/3 7/6.

German Altamirano a Benicio Paez 6/4 6/4.

Cristian Novella a Marcelo Rossi 3/6 6/4 10/7.

Tercera

Pablo Fuertes a Leo López WO.

José Lamarque a Nico Vincenti 4/6 6/2 10/6.

Diego Ilzarbe a German Altamirano 6/1 6/4.

Esteban Olguin a Javi Sotelo 3/6 6/2 10/7.

Marce Ascurra a Diego Pereyra 6/2 7/5.

Diego Sarchi a Manu Karger 6/2 7/5.

Pablo Fuertes a Augusto Villa 1/6 6/4 10/8.

Fausto Reynoso a Fernando Martiarena 6/3 7/6.

Enzo Giacobone a José Lamarque 6/0 6/0.

Seba Brisson a Ilde Irulegui 6/2 5/7 10/6.

Santiago Sivori a Seba Bassi 6/1 6/2.

Martin Luppi a Pablo Latuf WO.

Marcelino Ascurea a Seba Alfonsín 3/6 7/6 11/9.

Diego Ilzarbe a Pablo Desbarats 3/6 7/5 10/7.

Andrés Márquez a Esteban Olguin 6/0 6/3

Segunda

Leandro Martiarena a Lautaro Leclercq 6/1 6/1.

Fernando Travacio a Fran Garriz 6/2 6/2.

Facundo Bailleres a Matías Bucossi 6/0 6/1.

Ángel Godoy a Conrado Paulisich 6/4 6/4.

Intermedia

Paulo Bailleres a Felipe Lequio 6/3 6/0.

Leandro Gastón a Lautaro Leclercq 6/0 6/2.

Tomas Castillo a Jeremías Travacio 6/3 6/2.

Facundo Bailleres a Matías Pagouape 6/3 6/4.

Doble damas

Daniela Izurieta/Rocío Legarralde a Lorena Rodríguez/Lucrecia Rodríguez 6/3 6/2.

Sole Harriague/ Bida Cabrera a Bensi Maria/Agustina Moya 1/6 7/6 10/8.

