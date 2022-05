Nico Demario venció a Espitía en Ecuador

La velada «King of Kings» de Knockout MC, fue el escenario donde regresó al triunfo el púgil ranchero Nicolás Demario (16-6-3, 10 KO).

En el Coliseo «Los Quitus», de Quito, Ecuador se congregaron boxeadores de nivel nacional e internacional. Allí, Demario se enfrentó al colombiano Eder Espitía en 140 libras, donde no solo se jugaban sumar puntos para el ranking mundial, sino también el pase a la pelea por el título WBA que tendrá lugar en el mes de junio. Y esa posibilidad la logró nuestro representante, quien noqueó a “El Mortero” en el segundo round.

El pupilo de Chino Maidana Promotions dialogó con la prensa local antes del combate, quien le consultó sobre su forma de pelear “estuve hace un mes en Las vegas, protagonicé una pelea polémica contra un puertorriqueño. Creo que gané, lo derribé tres veces y en el cuarto round me fui un poco de concentración y lo mordí, y me sacaron los puntos; pero el que sabe de boxeo sabe que gané. Tuve un error, que no volverá a ocurrir”, prometió Nico.

“Mi boxeo es aguerrido, a lo argentino, a lo mexicano, a lo Mike Tyson”, bromeó.

Con respecto a su rival, consideró que “Eder tiene un estilo similar al mío, con 11 peleas ganadas, 9 por nocaut, así que se ve que el hombre tiene la mano pesada, pero yo también tengo lo mío – aseguró Demario-. Vengo preparado, tengo experiencia, tengo el doble de peleas que él, pero esto es boxeo, y puede pasar cualquier cosa. Yo voy a dar todo, para dar un gran espectáculo como lo hago siempre. Nocaut va a haber seguro en la pelea”, vaticinó el argentino, quien finalmente cumplió con su palabra.

“Mi objetivo principal es ser campeón del mundo. A corto plazo, quiero ser campeón en el 2022 Latino, Sudamericano, Intercontinental, Internacional… alguno de esos quiero”, selló Nicolás Demario.