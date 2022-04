Charla con Abel Alexander en “Foto Bona”

En el año 2016, a Daniela Zaffignani y Raquel Figueiro les surgió la posibilidad de acceder a los archivos fotográficos de Juan Carlos “Tete” Bona, uno de los máximos referentes locales en el rubro, que marcó la vida de miles de personas con sus trabajos, dejando un enorme legado para la posteridad.

A partir de allí, comenzaron a hacer un enorme trabajo de selección, digitalización y documentación del material; y dos años después presentarlo a la comunidad a través de su página de Facebook Archivo de la Memoria Fotográfica Ranchos. Luego sumaron una página web, y más tarde (hace tan solo algunos días), inauguraron en el viejo local de Casa Bona, para la muestra “Reabre Foto Bona” con todos los elementos originales de la antigua casa fotográfica.

Lamentablemente, este espacio pertenece a la familia de Tete Bona, y solo cuentan con un permiso temporario, pero es el anhelo de toda la comunidad que este proyecto siga vigente a través del tiempo, convirtiéndose en un museo fotográfico, y cuentan con el apoyo de la Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía, a través de su presidente Abel Alexander, quien estuvo presente en la tarde noche de ayer brindando una charla sobre la historia de la fotografía en general, y de Ranchos y la región en particular, así como también insistiendo en la necesidad de contar con documentalistas como Daniela y Raquel, que tanto esfuerzo, tiempo, dedicación (e incluso dinero de sus propios bolsillos) han puesto para acercar al pueblo décadas de nuestra historia a través de las imágenes.

Fotógrafos profesionales, aficionados, directoras de los museos de Chascomús y autoridades municipales se unieron a esta enriquecedora charla.

En su presentación, Daniela expresó sentirse “muy contentos de poder abrir Foto Bona con una muestra un poco de historia, un poco de fotografía, porque tiene de todo. Hubo mucha gente que nos ayudó muchísimo en esto (…), que los rancheros puedan conocer a alguien tan apasionado y que inspira tanto, porque llegamos hasta donde llegamos… mucho por amor al pueblo, y por querer devolver todo este material, pero también por todo el entusiasmo que recibimos de gente como Abel”.

Por su parte, Alexander no escatimó en elogios hacia las anfitrionas: “Ranchos, como todos los pueblos del país, tiene su propia historia fotográfica, y esa historia ha sido rescatada por Daniela y por Raquel a través de investigaciones que han hecho en forma apasionada, en forma solitaria”

“Hace más de 30 años que me dedico a esto, y este acto viene a ser como doblemente milagroso, porque este es un caso único en Argentina”, el hecho de poder reabrir un estudio fotográfico que nació en 1937. “Y el segundo milagro es que estemos haciendo un acto vinculado a la historia de la fotografía. (…) El mejor documento que tenemos en nuestro país, son las fotografías”, resaltó Alexander.

Sin embargo, considera que estamos en una “situación crítica, por la fotografía analógica que se viene prolongando del siglo XIX hasta ahora, ha sido reemplazada por imágenes digitales, y nadie sabe cuánto tiempo las vamos a tener, y la guarda de esas imágenes digitales ya han producido pérdidas enormes. ¿Quién no perdió fotografías que estaban en un celular o una computadora?”, consultó el historiador, dejando en evidencia que todos sufrimos ese tipo de pérdidas, y con ellas parte de nuestro pasado. Es por esto, que invita y recomienda imprimir una ciertas imágenes, permitiendo que se prolongue en el tiempo esta parte de la historia, ya que “vamos hacia una historia de la humanidad prácticamente sin memoria fotográfica, porque yo no confío en los fabricantes que prometen cualquier cosa, confío en los viejos papeles fotográficos, en las fotos analógicas”.

Es por esto, que aprovechando la presencia del Intendente Juan Manuel Álvarez, pidió que el Estado y la comunidad las acompañen y ayuden a las responsables del Archivo para que el proyecto de convertir la muestra “Reabre Casa Bona” en un Museo sea una realidad.

Además, Alexander anticipó que en el espacio que cuenta en Revista Viva del Diario Clarín, saldrá el próximo domingo un artículo sobre esta muestra, y prometió que en el mes de mayo habrá una nota completa de cinco páginas en el mismo medio.

En el texto que sigue, obtendremos un pantallazo de lo que fue esta charla, donde los presentes pudieron opinar y evacuar sus dudas:

CREACIÓN DE FOTOTECAS NACIONALES UN PROYECTO DE MÁXIMA PRIORIDAD

Por Abel Alexander

Nadie puede ignorar que en el actual campo fotográfico se vive – para bien o para mal grandes transformaciones tecnológicas a nivel planetario. Como sabemos la fotografía tradicional conocida como argéntica, química o analógica – según la denominación más reciente para diferenciarla de la digital – remonta su origen histórico a los procesos del daguerrotipo y talbotipo, dados a conocer hacia 1839/1840 en Francia e Inglaterra respectivamente.

Desde esas lejanas fechas y hasta la actualidad, la fotografía ha sufrido cambios sustanciales cada dos décadas pero, el último de ellos, ha sido sin duda el más profundo y revolucionario. Es que actualmente la tradicional fotografía analógica ha desaparecido casi por completo, frente al avance imparable de las imágenes digitales.

Este arrasador fenómeno tecnológico ha desterrado al rincón de los viejos recuerdos las cámaras analógicas en todos sus formatos y marcas, lo mismo ha sucedido con los laboratorios profesionales y aficionados y otros insumos vinculados a la antigua técnica; debemos asumir que este brutal impacto ha cambiado en forma radical la industria y el comercio fotográfico.

Pero lo más grave es que también se rompió la cadena de edición de las copias fotográficas; podríamos afirmar que las tomas analógicas en todos sus tipos y rubros inició su declive definitivo hacia fines de la década de 1990, precisamente por la irrupción masiva de las primeras cámaras digitales como la Mavica de Sony y de otras marcas y modelos. Este movimiento se potenció hacia 1997 con la entrada al mercado de millones de teléfonos celulares provistos con cámaras, gracias a las investigaciones de Philippe Kahn.

Como resultado directo de esta conmoción técnica comprobamos que, prácticamente, ya no se imprimen fotografías, curiosamente nunca en la historia de la fotografía se han tomado tantas fotografías y, ahora, tenemos la percepción que muy poco quedará registrado en imágenes sobre este período de la humanidad. No solo ya no se imprimen las fotos digitales, tampoco los archivos para su almacenamiento son confiables, recordemos el uso masivo y planetario de los disquettes o ZIP y, comprobaremos, que ya no existen máquinas que extraigan estos registros digitales….. si hasta los recientes CD y DVD ya se consideran obsoletos!

Recordemos que las copias fotográficas blanco y negro, en papel color o diapositivas eran, hasta hace poco tiempo, objetos cotidianos en nuestra vida, pero hoy se han convertido en verdaderas antigüedades.

A casi 180 años del surgimiento de la fotografía analógica y ante la rápida desaparición de estos tesoros visuales, creemos que ha llegado el momento de organizar y con urgencia un Sistema Nacional de Fototecas, los cuales se erijan como centros idóneos de resguardo y protección con relación a estos valiosos documentos del ayer. En tal sentido ponemos como ejemplo la creación de la Fototeca «Benito Panunzi» de la Biblioteca Nacional «Mariano Moreno», la Fototeca de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA) o diversas Fototecas regionales como las de Marcos Paz, Las Heras, Lincoln (Prov. Buenos Aires) o María Juana (Prov. Santa Fe)

Para la conformación de una Fototeca debemos asumir en primer lugar, que la inmensa mayoría de nuestra fotografía se conserva en millones y millones de hogares argentinos; son estas fotos familiares acumuladas durante más de un siglo y medio a través de varias generaciones la base de esta inmensa iconografía nacional à la cual debemos rescatar, ya sea por donaciones de la misma población de estos originales o por la digitalización de dichas imágenes y su posterior devolución. Este sería el primer paso de la futura entidad, luego vendrían otras iniciativas como por ejemplo, la intervención preventiva de las copias de época, su limpieza, acondicionamiento con precauciones mínimas de temperatura, y humedad y la consiguiente catalogación temática por personajes, circunstancias históricas, lugares y fechas.

Se conformarían así la base de un valioso banco de imágenes históricas al servicio de proyectos culturales locales, se debería incluir como mecanismo de datación la historia de los fotógrafos zonales, tanto los profesionales como los aficionados e, inclusive, los diversos editores de postales fotográficas locales y nacionales. La Fototeca sería responsable a su vez de la organización de muestras histórico fotográficas, en especial de carácter itinerante y provistas de sus catálogos correspondientes, la organización de Foto Galerías de exhibición, concursos fotográficos abiertos que rescaten el patrimonio edilicio en peligro de desaparición, edición de libros y hasta calendarios fotográficos, asistencia técnica a archivos fotográficos ya existentes, organización de cursos sobre preservación y conservación fotográfica, divulgación en los medios sobre la importancia del patrimonio fotográfico local, etc.

Este proyecto cuenta con el respaldo y auspicio de la Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía y de la Revista Fotográfica «Contrastes» (Buenos Aires)

Buenos Aires, 20 de marzo de 2018.