Se inauguró el Jardín de Infantes N° 903 en Pila

El acto fue encabezado por autoridades provinciales y municipales. Además, se efectuó la entrega de maquinaria para la mejora de caminos rurales.

En el marco del programa Escuelas a la Obra, la provincia de Buenos Aires puso en marcha el Jardín de Infantes N° 903 en el municipio de Pila. Fue en un acto del que participaron el intendente interino, Sebastián Walker; el jefe comunal, Gustavo Walker; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; el jefe de Gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación, Pablo Urquiza; y la subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud, Alexia Navarro.

“Esta inauguración no es un hecho aislado, sino que representa el objetivo principal de nuestra gestión que es brindar igualdad de oportunidades en toda la provincia de Buenos Aires”, subrayó Álvarez Rodríguez y agregó: “Estamos saliendo de tiempos muy difíciles después de cuatro años en los que las prioridades de los y las bonaerenses no estaban en la agenda”.

La Ministra señaló que “a pesar de lo que se decía, no se construyeron escuelas ni se brindó el equipamiento necesario para fortalecer la educación”. “Durante nuestra gestión, ya hemos inaugurado 70 establecimientos educativos”, resaltó.

El jardín fue finalizado luego de reactivar las obras que habían sido paralizadas tras su inicio en 2018. La institución cuenta con tres salas principales y una matrícula actual que asciende a los 60 alumnos y alumnas y proyecta alcanzar a 200 chicos y chicas.

En tanto, Nardini sostuvo que “después de muchos años en los que no se tuvo en cuenta esta obra, Pila cuenta con un nuevo jardín para poder planificar el futuro de las próximas generaciones”. “Estamos desarrollando un plan de infraestructura inédito, articulando entre la Nación, la Provincia y los municipios las acciones que permitan generar empleo y mejorar la calidad de vida de la gente”, añadió. Además, el Ministro anunció la licitación para la construcción de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y afirmó que se avanzará con el proyecto municipal para la puesta en marcha de una pileta climatizada.

Asimismo, en Pila avanzan las obras de construcción de 20 viviendas en el marco del programa “Bonaerense ll Solidaridad” del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano.

Además, el ministro Javier Rodríguez realizó la entrega de una máquina retroexcavadora que será utilizada para la mejora de los caminos rurales. Al respecto, destacó: “Tanto la inauguración del jardín como la entrega de una maquinaria para la mejora de caminos rurales se basan en una mirada común respecto a la necesidad de desarrollar todos los distritos de la provincia de Buenos Aires”. “Fortalecemos la educación y la conectividad, igualando oportunidades para que cada uno de los y las bonaerenses puedan crecer, estudiar, tener un trabajo y una profesión allí donde hayan nacido”, agregó.

Por su parte, Sebastián Walker remarcó: “Hoy es un día maravilloso para nuestro distrito, ya que fruto de una inversión superior a los 100 millones de pesos, este jardín de infantes va a cobijar a nuestros niños y niñas para garantizar su derecho y acceso a la educación”. “Esta obra estuvo paralizada durante los cuatro años de la gestión anterior y hoy, gracias a la decisión política y el trabajo articulado entre la Nación, la Provincia y el Municipio, tenemos la meta de alcanzar una matrícula de 200 alumnos”.

“Tenemos una sola vocación: que después de seis años difíciles, vengan seis años de renacimiento y transformación para Pila y para toda la provincia de Buenos Aires”, concluyó Álvarez Rodríguez.

Las autoridades visitaron también la sede del Cine Teatro Municipal “Padre Adolfo Anastasio» y recorrieron el edificio de la Unidad Sanitaria Pila, cuya construcción se llevó a cabo a partir de la emergencia sanitaria sancionada en 2020. Con 720 metros cuadrados, cuenta con espacios destinados al asilo de personas mayores, guardia las 24 hs, sala de terapia, consultorios, recuperación y sistema de oxígeno central.

Estuvieron presentes la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; los intendentes de General Guido, Carlos Rocha; de General Paz, Juan Manuel Álvarez; de Las Flores, Alberto Gelené; y de Chascomús, Javier Gastón; la senadora provincial María Raigada; el diputado José Ignacio Rossi y el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación, Roberto Baradel.

