¿Los pescadores mienten?

Por Luis o Ventimiglia / Pescador apasionado

Esta semana nos tocaba relevar el Lago del Monte en Guamuní, pero contra el clima no se puede. Para el día designado pronosticaban vientos de hasta 55 km por hora, y decidimos junto al guía Gustavo Balvuena, postergado para el próximo martes 3 , así que no hay para hoy un relevamiento que narrar.

Todos dicen que los pescadores somos mentirosos, pero pensemos detenidamente: está comprobado que todas las emociones, negativas o positivas, distorsionan la realidad de quienes las experimentamos, y ¿qué siente un pescador cuando su boya se hunde? ¿Cuando engaña y siente que se clavó el pez?, ¿hay algo más emocionante que sentir que traemos un pescado de tamaño considerable?,¿qué sentimos cuando logramos capturarlo y lo tenemos en la mano? ¿qué sentimos cuando golpea en el bote, y se nos escapa ahí nomás, cuando parecía que lo teníamos… y encima, creemos que era el más grande de la jornada?.

Eso es emoción. La pesca es una sucesión espectacular de emociones, entonces no sería equivocado pensar que esa tremenda alteración de nuestros sentidos, por tantas emociones, haga que veamos al pescado de manera aumentada, y que contemos lo ocurrido tal como nosotros lo vemos, aunque eso en ocasiones difiera un poco de la realidad.

Por eso creo que hay que romper con el mito de que los pescadores somos mentirosos. Solo en ocasiones tenemos alterados los valores de juicio Ja ja ja. Vemos los pescados del mismo tamaño que nuestra emoción.

Como verán, la pesca es nuestra pasión. Quienes la practicamos, sabemos que no hay nada que nos relaje más que un día de pesca. No hay nada que nos haga más felices que compartir la pesca con nuestros hijos, y darles consejos de como pescar, y que ellos de a poco logren ser pescadores por si solos y que sientan esta pasión en sus venas. Pescar es una forma de hacer que la vida sea un poco más bella, que los problemas cotidianos desaparezcan por unas horas. La verdad no imagino mi vida sin la pesca, creo que ustedes pescadores sienten eso también ¿no?. Espero no haberlos aburrido con esta reflexión.

