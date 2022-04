El Comisario Lucas Andersen asumió la Jefatura de Policía Comunal

“Es un compromiso muy grande. Prometo dar todo de mí y más. Espero estar a la altura de las circunstancias”, expresó el nuevo jefe de la Seccional de Policía de Seguridad Comunal de General Paz, Comisario Lucas Adrián Andersen, quien reemplazará al Comisario Inspector Patricio caballero.

Luego de la toma de posesión, en la cual firmaron tanto Andersen, como Caballero, ambos hablaron con los medios de prensa presentes.

Consultado acerca de cuáles son sus expectativas para esta nueva función, el ex Jefe del CPR General Paz remarcó que “uno conoce la problemática local, hace muchos años que ando por esta zona, y espero ver resultados, que ese es el anhelo en la faz policial”.

Ante su arribo a este cargo, explicó que “se barajaron varias alternativas, varios nombres. Como dijo el Jefe fue consensuado entre el Comisario Inspector Caballero, el Municipio y quien les habla, que ya estaba trabajando en el CPR”.

El Subcomisario Gabriel Chiniquini, Jefe de la Estación de Policía de Ranchos también dejó su puesto, y aguarda una nueva designación.

En cuanto al reemplazo, Andersen sostiene que “por el momento hay un pedido, que por respeto no voy a dar el nombre, pero interinamente va a estar, quien ya venía cumpliendo funciones como segundo Jefe, el Subcomisario (Fernando) Paz, que es local y también conoce la problemática”.

Con la asunción a la Jefatura Comunal por parte de Andersen, el Comando de Prevención Rural quedó acéfalo, por lo que se debió buscar un reemplazo. “Hoy acabo de hacer el relevo con un Oficial Inspector que estaba haciendo las veces de Segundo Jefe interinamente, la superioridad va a definir después si queda él definitivamente o si viene alguien nuevo”, aclaró Andersen y contó que quien ocupa ese lugar es el Oficial Inspector Marcelo Alemis.

Previo a la firma de asunción, las autoridades policiales mantuvieron una reunión en la sede de Jefatura, por lo cual, consultamos los alcances de ese encuentro: “Con Patricio hemos charlado muchas veces y en el transcurso de estos días también por la problemática que todos ya conocemos. No hace falta mucha charla, porque ya todos conocemos los actores y la problemática, así que fue más que nada una charla de cordialidad”, precisó Lucas Andersen.

Por su parte, el Comisario Inspector Patricio caballero asegura que aún no está definido su nuevo destino: “en este momento eso lo estamos tratando de resolver”, sostuvo.

“En lo personal estoy contento por Lucas, por su designación. Quiero agradecerle a toda la gente que me acompañó, a todo el personal que me acompañó en estos 3 años y medio, desearles éxitos. Hoy se cierra una puerta y se abre otra, así que hay que seguir trabajando y mirar para adelante”

“Del Distrito me llevo amigos, he conocido mucha gente en estos años, y lo único que tengo es palabras de agradecimiento, no solo a la comunidad, sino que también me llevo amigos quie están hoy en la función policial: jefe de destacamento, personal… así que para toda la gente que trabajó conmigo mucha suerte”, remarcó Caballero.

Ante la pregunta de si fue su decisión irse, el ex Jefe Comunal resumió que “es una decisión que teníamos consensuada, previo a esto, que viene ya hilvanándose hace varios meses atrás. Fue un desgaste en la imagen, puede ser… son muchos años en el mismo lugar. Creo que la mejor opción fue el Comisario Lucas Andersen, y le deseo mucha, mucha suerte”, cerró Caballero.