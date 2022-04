Internet de las Cosas «es un nivel de ingreso a una tecnología que les va a permitir elegir mejor»

A través del Área de Educación de la Municipalidad de General paz se está llevando adelante la Diplomatura “Internet de las Cosas” (IOT, en inglés), dictado por el Ingeniero en Redes Mario Bugallo, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Con el propósito de conocer más sobre esta carrera, e incentivar a nuevos estudiantes a sumarse, dialogamos con el responsable del curso, quien estaba acompañado por Cristina Borda y el Lic. Hernán kiblisky, responsable y Psicopedagogo del Área de Educación, respectivamente; y Martín Arrayago, alumno de la diplomatura.

“El Internet de las Cosas es un nombre genérico que engloba muchas tecnologías, que llamamos 4.0 o tecnologías modernas, y lo que hace es entretejer. La idea del Internet de las Cosas, a grandes rasgos, es poder sacar la información de las cosas… Es lograr que las cosas nos brinden información, y en base a esa información y el mundo que nos rodea, poder tomar decisiones”, explica Bugallo.

“Está basado en tres conceptos fundamentales: por un lado hay una parte electrónica, sensores, toma de datos, mediciones; otra parte que es comunicación: poder transmitir esa información; y otra parte fundamental es el almacenamiento, y tenerla disponible para después tomar buenas decisiones”, enumera.

A través de esta tecnicatura, se pueden abordar infinidad de temas, que pueden plasmarse en cuántas áreas nos permita la imaginación. Para dar un ejemplo de la importancia de conocer la información de “las cosas”, el Ingeniero toma como ejemplo las inundaciones ocurridas en Villanueva hace algunos años: “Eso podría, sino haberlo evitado, sí habernos alertado para tomar mejores decisiones antes de que pasen las cosas”.

“Esto no es una tecnología que empezó ahora, es una tecnología relativamente antigua, pero últimamente el precio de los materiales para desarrollar esta tecnología caen en picada, entonces aprovechando que el costo de esa tecnología es bajo, capacitar a la gente, porque la parte más costosa es implementarlo, desarrollarlo, programarlo, adaptarlo a una solución; y para hacer eso no necesitamos comprar nada. Lo que necesitamos es meterle los conocimientos a los que quieran participar y ampliarles un poco el horizonte. Se pueden capacitar logrando una buena salida laboral con buen rédito económico, sin depender tanto de tener que comprar cosas; de hecho la propuesta que hizo el Municipio con esto, es que desde el día cero que empezó la diplomatura, es que cada alumno tenga un kit para desarrollarse”, destacó Bugallo.

El kit con el que trabajan los alumnos, tiene un costo de aproximadamente $ 15.000, y cada alumno que culmine la carrera podrá llevárselo de manera definitiva y gratuita.

Consultado acerca de dónde puede desempeñarse laboralmente una persona que termine la diplomatura en Internet de las Cosas, Bugallo explicó que “no hay un perfil”. Por ejemplo, a una persona que tenga una fábrica, “le enseña y les muestra un montón de soluciones que ellos podrían aplicar en su trabajo, que si la ven, parece que es algo lejano, algo difícil y que hay que contratar expertos para hacerlas, y realmente están al alcance de la mano. Después hay personas como Martín que le han puesto mucha pasión, y empezaron a desarrollar sus propias experiencias, sus propios trabajos y productos en base a lo que hicieron. Uno de los temas que vimos fue impresión 3D. A él fue lo que más le gustó y se dedicó con lo poco que vimos en la tecnicatura, a desarrollarse. Muchas de las cosas que hizo él no es algo que ni siquiera vimos en la tecnicatura, sino que le di las bases y él mismo empezó a crecer. La idea es mostrar, evangelizar tecnología. Darnos cuenta que cosas que parecen muy lejanas, y con muy poco conocimiento, con muy poco tiempo, están al alcance de nosotros”.

Demostrando la amplitud del alcance del conocimiento de esta tecnología, podemos citar experiencias plasmadas por alumnos, tales como lograr que cuando alguien toque timbre en nuestra casa, seamos avisados a través de nuestro celular. “Hay proyectos para tratar de controlar animales en el campo, controlar tranqueras, tener en cuenta vientos… todo lo que podamos medir y transmitir, lo podemos hacer, como automatización en casa, implementar mecatrónica (apertura de portones, apagado y encendido de luces, ahorro de energía). No hay un perfil, no es solamente para quienes quieran programar. Hay un grupo que les va a gustar la programación, la van a descubrir y van a seguir por ese lado, hay otro que le va a gustar la impresión 3D, otro que les va a gustar la electrónica, y otros que simplemente quieren hacer una solución para su casa y no saben por dónde empezar. Es un nivel de ingreso a una tecnología que les va a permitir elegir mejor. La idea de la diplomatura es que sea una cursada corta, muy informativa, muy práctica, y que te permita decidir, encontrar soluciones. Es ideal para chicos que terminan el secundario (…), empezás a hacer este salpicón de tecnologías y todo el mundo pesca algo. Finaliza con un proyecto, que es lo que en definitiva queda registrado en la Universidad, y por ese proyecto se les otorga una certificación”, sostiene Mario Bugallo.

La duración de esta diplomatura es de 16 clases de 4 horas (o más), sumado al intercambio semanal que se puede tener con el profesor “para que podamos ir evacuando dudas”. Así como también se cuenta con una plataforma digital en donde poder reafirmar los conocimientos.

Si bien esta diplomatura está a punto de finalizar, desde el Área de Educación Municipal se busca “tratar de darles un segundo corte”, explicó Borda. Por lo cual se invita a quienes estén interesados a preinscribirse, o simplemente acercarse a la sede de Inspectores (ubicada en calle Yrigoyen, frente a la Biblioteca Municipal) para evacuar sus dudas.

Esta carrera está abierta a todas las edades (incluso aquellos alumnos que aún no terminaron sus estudios secundarios, y que estén próximos a hacerlo); con o sin conocimiento tecnológico previo.

Contar con estos conocimientos no solo conlleva un beneficio personal, sino también colectivo. Tener en el Distrito personas capacitadas atrae inversores, radicación de empresas, entre otras mejoras.

EXPERIENCIA DE ALUMNO

Martín Arrayago es uno de los alumnos que cursa “Internet de las Cosas”, pero que también completó el Curso de Robótica dictado a través del Centro de Formación Laboral. Uniendo ambos conocimientos, comenzó a experimentar, creando incluso su propia impresora 3D, con la cual realizar maravillosos trabajos. Día a día se perfecciona, diseña, inventa, programa; y lo plasma en una nueva salida laboral.

“Cuando empecé a estudiar esto, fue como una lamparita que se prendió, y me he metido tanto que he pasado muchas noches aprendiendo, investigando, tratando de avanzar, y después cuando venía a las clases le ayudaba a los compañeros”, cuenta Martín, mientras que el Profesor agrega que “es un entusiasta”.

Con el fin de aunar proyectos para ambas carreras que estaba cursando, comenzó a crear una impresora 3D con más capacidades que una impresora convencional, a través de la cual hoy crea piezas únicas y originales.

Gracias a su experiencia, Martín recomienda e invita a sumarse a esta diplomatura, asegurando que “se formó un lindo grupo, donde todos se ayudan, hay compañerismo”.

TALLER DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Por otro lado, y entre las amplias responsabilidades que tiene la cartera municipal, se lleva adelante un taller de Orientación Vocacional, que si bien empezó durante la pandemia, para el presente ciclo se prevé volver a hacer, no solo en los sextos años de todas las escuelas secundarias del distrito, sino que también se extenderá a los quintos. Esta iniciativa, se realiza en conjunto con la Jefatura de Inspección Distrital, a cargo de la prof. Laura Maidana, quien coordina los encuentros con los jóvenes.

Durante el mes de mayo iniciarán las charlas en los distintos establecimientos educativos, a partir de las cuales se desprenderán entrevistas individuales con los interesados.

Cabe resaltar que, más allá de iniciarse dentro del ámbito educativo de los alumnos, no es de carácter obligatorio, sin embargo, la experiencia vivida por Borda y Kiblisky, demuestra que hay un marcado interés por parte de los adolescentes, por esta propuesta.

“La modalidad es un taller con cada uno de los años. Primero vamos a arrancar con los sextos, y después con los quintos en el segundo cuatrimestre. Es un taller introductorio libre y gratuito, y a partir de ahí el que esté interesado/a, se contactan con nosotros para una entrevista privada”, explicó kiblisky.

Desde Educación además, les acercan folletería de las universidades, repasan las ofertas locales y regionales (disponibles a través de los Institutos Superiores de Formación Docente y Técnica, o de Formación Laboral); y les ofrecen ayuda en cuanto a inscripciones y demás detalles. También, informan sobre la existencia de la Casa del Estudiante en la ciudad de La Plata, la cual es una herramienta, en muchos casos determinante, a la hora de tener o no la posibilidad de seguir estudiando.

El anhelo del Área municipal es acercar a nuestro distrito nuevas propuestas dependientes de la Universidad, reflotando así lo que fue el Centro Universitario que “hoy funciona fuera se esa sede a través de esta experiencia, con la mirada puesta no solo a nivel local, sino en las ofertas que hay en la zona para no competir”, aclaran.