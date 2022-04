Atención! Llamadas Falsas por reclamo de deudas en la Cooperativa de electricidad

A Nuestros Socios y Usuarios.

Por la presente, informamos que fuimos notificados sobre llamadas a usuarios indicando que presentan deudas importantes con la Cooperativa y que tienen una pérdida de energía que debe ser revisada.

En este sentido comunicamos que la Cooperativa no ha realizado estas llamadas y cuando las efectúa, utiliza vías de comunicación fehacientes y siempre indicando el nombre del empleado y datos que pueden ser confirmados por el usuario.

No autorice a nadie que no se encuentre identificado a ingresar a su domicilio y ante cualquier duda, comuníquese con nosotros para evacuar cualquier inquietud y dé aviso a las autoridades.

Teléfonos:

Atención al Público: 02241-475143 (fijo) 011-15-6836-8775 celular

Conmutador Cooperativa: 02241-476000

Guardia Eléctrica: 02241-475555 (fijo) 2241-46-3570 (celular)

Administración CERTEL: 02241-476371 (fijo) 2241-56-4955 (celular)

Guardia CERTEL: 02241-475050 (fijo) 2241-46-7835 (celular)

Nos cuidamos entre todos.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA.