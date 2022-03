Por Luis O. Ventimiglia – Pescador Apasionado

Durante muchos años me han preguntado qué es para mí la pesca, y creo que para llegar a algo tengo que empezar contando como me inicie en este hermoso deporte.

La mayoría de los pescadores pescan como una tradición familiar, el padre le inculca a sus hijos esta forma de vida porque eso es la pesca: una forma de vivir. Yo no tuve la suerte que a mi viejo le encantara este deporte, así que no sé particularmente a que se debe mi locura por pescar. De chico esperaba a ver qué vecino me llevaba, o en algunos casos, un primo de mi viejo, Nune Frontera (quien ya en mi adultez me enseño hace más de 30 años la pesca con señuelo y la devolución cuando esto para la mayoría era una locura), me llevaba de vez en cuando.

Ya más adelante, me cruce en la vida con mi cuñado: Raúl Barera quien venía de familia pescadora, y ahí continuamos juntos esta pasión. Hemos crecido y madurado después de diferentes aventuras que nos han motivado a seguir buscando el lugar perfecto (que nunca encontramos aun, aunque hay muchos lugares casi perfectos). Cada vez estoy más convencido que el estar pescando no es estar solo, que la ansiedad la leen los peces y el observar todas las condiciones del ámbito elegido es lo que hace que la pesca sea fructífera, marcando la diferencia. Cómo llegar, cómo mirar, cómo lanzar y por qué esperar.. Es la manera que disfruto mi pesca, donde mi mente queda en blanco por la necesidad de engañar de la manera más leal a un pez.

Ahora es el momento que me tocó a mí, trato de enseñarle a mi hijo y a mi nieto el disfrutar este deporte de manera familiar. Diferentes momentos me fueron formando como un Pescador Apasionado y trato de que eso sea lo que los movilice a pescar: la pasión. Si uno pesca con pasión surgen “Los códigos del pescador”, estos te enseñan aptitudes que son evidenciadas por las diferentes situaciones de pesca.

El cómo disfrutar del ámbito elegido para pescar, como respetar al compañero cuando pesca, cómo ayudar a alguien cuando lo necesite, como leer el agua al pescar…Entre otras cuestiones, son las cosas que más destaco de este deporte, donde en un principio uno se equivoca muchas veces pero sin lugar a dudas aprende mirando, no solo a los que lo rodean, sino también tomando las cosas buenas de cada pescador que te acompaña. Como siempre digo “robando secretos”.

En cada una de las maneras de vivir los pasatiempos hay momentos claves que te motivan a seguir adelante, llevar el deporte a otro nivel. Pescar es una manera de vivir y observar. El pensar está primero pero el instinto cazador de cada pescador es el que te diferencia del otro compañero, ese instinto que surge desde que entras al agua. Es por eso que las palabras técnicas no caben en esta difícil pregunta. ¿Qué es para mí la pesca?, definitivamente es una forma de vivir, como mencioné antes, donde puedo contemplar y admirar lo que me rodea haciendo que aparezca la necesidad de la aventura… una aventura que cada día es distinta, aunque frecuentes el mismo lugar todos los fines de semana, les aseguro que cada salida es distinta, no hay dos iguales y eso es lo lindo.

Las actitudes naturales de un cazador se hacen presentes y se te olvida la ambición, esa intensidad de querer siempre más. Este deporte se comparte, se corrige entre quienes lo practicamos y se felicita, bailá si sacaste un pescado importante y gritá si lo perdiste. Enseñá a respetar la naturaleza y protegela que sin ello no existiría este maravilloso deporte. Guardá, si guardá tus lugares o compartilos en privado porque todavía como humanos rompemos todo lo que tocamos. Engañá a tu presa, haz que el engaño que le ofreces parezca su comida. Anda a pescar y date el tiempo de observar, los peces llegaran en su momento y si no llegan… disfrutá !

A los pescadores se nos tilda de mentirosos pero gritar si se te fue un pescado, exagerar los portes y hablar de pesos que no existen hacen la parte mágica de la pesca, ¿a quién no le gusta exagerar?¿quién no tiene alguna historia de pescador?. Soy un experto en eso, y eso me define como un pescador. Lleva una cámara para que te crean…

Pero hablando de ahora, que siempre tengo gente que me quiere acompañar, creo que es el mejor momento que he tenido en mi vida como pescador. Me alegra tener las noticias de grupos de amigos que quieran aprender a pescar, y también nos gusta compartir nuestras pescas, por eso con este grupo de locos pescadores formamos el Cocodrilo Fishing Team, para compartir nuestras pescas y desde nuestro humilde lugar enseñar a los que recién empiezan (a pescar, a devolver, a cuidar el ámbito de pesca, a respetar al pez).

La pesca es simplemente mi vida, los que comparten esta pasión saben de qué estoy hablando.