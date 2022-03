Con el discurso de Álvarez se inauguró el período de Sesiones Ordinarias del HCD

En la noche de ayer, en las instalaciones de Li.Po.L.C.C se llevó a delante la sesión especial de Apertura de Sesiones Ordinarias del período 2022. En la oportunidad, la presidenta del Honorable Concejo deliberante, Prof. Alicia Genín brindó su mensaje de manera clara y concisa, para dar paso al discurso del Intendente Juan Manuel Álvarez, quien como es habitual realizó un repaso por cada una de las áreas que compete al municipio.

La descripción y las obras realizaras y numerosos anuncios de tareas por realizar, fueron acompañados por fervientes aplausos de la concurrencia.

Mensaje completo:

Señora Presidente del Honorable Concejo Deliberante de General Paz y demás miembros de éste Honorable Cuerpo.

Señora Jueza de Paz Letrada, Dra. Angélica Ceballos

Señora Presidente del Consejo Escolar

Funcionarios municipales

Medios de Prensa

Vecinos de General Paz que nos están viendo y escuchando.

Tengan todos ustedes buenas noches.

Hoy me encuentro ante ustedes, para dar inicio a un nuevo período de Sesiones Ordinarias de este Honorable Concejo Deliberante.

El pasado año ha sido nuevamente atípico, atravesado por la pandemia, la campaña de vacunación y el regreso paulatino a la normalidad o mejor dicho a la nueva normalidad. Además, estuvo marcado por una difícil situación económica, altos niveles de inflación y un nuevo proceso electoral.

En este contexto general, no solo seguimos cuidando a cada uno de nuestros vecinos, sino que comenzamos a visualizar obras públicas de envergadura y dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos.

Hemos sido capaces de aumentar sustancialmente la complejidad de nuestro hospital, fortalecer el sistema sanitario del distrito y realizar obras que resultan emblemáticas y dando respuesta a demandas de décadas.

Así como el 2020 puede catalogarse como el año de la pandemia, el 2021 ha sido el año de la vacunación. Hace un año, cuando abría las sesiones ordinarias les informaba que 2050 vecinos ya habían recibido su primera dosis y 440 habían recibido la segunda. Hoy, un año mas tarde, se han aplicado 13.505 primeras dosis, 12.713 segundas dosis y 7.870 de refuerzo, alcanzando un porcentaje de cobertura superior al 90 % de la población con esquema completo.

Quiero agradecer especialmente al centro de jubilados y pensionados de general paz, que ha cedido sus instalaciones desde el inicio de la pandemia para poder descentralizar las atenciones del hospital e instalar el centro de vacunación.

Después de tantas cosas que hemos escuchado y leído de algunos irresponsables, ha quedado demostrada la eficacia de todas las vacunas. En la segunda y tercera ola en nuestro distrito, fueron muy pocos los vecinos que requirieron internación… justamente aquellos que habían decidido no vacunarse. Por eso, aprovecho la ocasión para insistir en la necesidad de que completemos el esquema de vacunación.

El hospital y la salud sigue siendo prioridad de esta gestión, seguimos invirtiendo cerca de la mitad de nuestro presupuesto. Como lo anuncié el año pasado, se instaló la planta generadora de oxígeno, la cual no solo nos permitió bajar los costos corrientes de ese insumo, sino que nos independizó de una industria altamente atomizada y oligopólica.

En nuestro sistema de salud, tal vez el hecho más emblemático fue la creación de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital municipal, con 4 camas equipadas, con aparatología y profesionales especializados, convirtiéndo en realidad un anhelo de mucha gente durante un largo tiempo.

Comenzó a funcionar el 4 de octubre y en ella ya fueron atendidos 43 vecinos de nuestro distrito. La creación de la Unidad de Terapia Intensiva sumada a las prestaciones del tomógrafo, no solo ha disminuido de manera drástica las derivaciones de los pacientes, sino que garantizan una atención más rápida, un diagnóstico más preciso, evitando el consecuente traslado de sus familiares a otras ciudades.

Incorporamos una ambulancia de alta complejidad con la tecnología más avanzada y equipamiento neonatal, que se sumó a las existentes.

Con capacidad de gestión, con decisión política y un apoyo incondicional del gobierno de la Pcia de Buenos Aires pudimos concretar estos importantísimos avances para nuestro sistema sanitario.

El tomógrafo cumplió su segundo año de servicio. Durante el año pasado se realizaron 2.380 tomografías a 1.761 vecinos del distrito y también de la región, y tal cual lo anuncié en mi anterior mensaje, junto a la sociedad RD imágenes, instalamos y ya comenzó a funcionar también el densitómetro.

Quiero agradecer infinitamente al Sr. Jorge Ramos y a su Sra. Lili por confiar en este intendente, y fundamentalmente, por apoyar de manera permanente nuestro hospital municipal.

No tengo dudas que, junto a Jorge y a la decisión política del gobierno municipal, seguiremos trabajando para continuar mejorando las prestaciones y lo haremos como siempre, con humildad, en silencio, con esfuerzo, dedicación y compromiso.

Pasaron los comicios y el pueblo se expresó. Escuchamos todas y cada una de las necesidades y sueños de nuestros ciudadanos. Es por ello, que de cara a lo que resta de mi mandato, tomé la decisión de reconfigurar y reconformar mi equipo de trabajo, dotándolo de hombres y mujeres capaces de llevar adelante las transformaciones y el enfoque que planteamos para esta nueva etapa.

Quiero agradecer profundamente la capacidad, responsabilidad y vocación con la que trabajaron quienes me acompañaron hasta el 31 de diciembre en la gestión.

Desde la secretaría de planificación social, continuamos asistiendo a cada una de las familias con necesidades, como así también a todos aquellos hogares afectadas por el covid-19 que requerían nuestro acompañamiento.

Esta área, tal vez sea una de las que menos brilla a la luz de la sociedad, pero trabaja de manera continua y silenciosa atendiendo a cada uno de nuestros vecinos.

Como es de público conocimiento, el pasado 15 de enero un fuerte temporal azotó la localidad de Ranchos, y cuando todavía estábamos trabajando en la contención de los daños causados, el 16 de enero otro temporal se desató de manera muy violenta en la localidad de Loma Verde.

Todas las áreas del municipio, sumado a voluntarios, la cooperativa de electricidad y los bomberos voluntarios de ambas localidades, debieron trabajar a destajo y contra reloj para restablecer los servicios y ayudar a las familias y productores damnificados. El área de planificación social tuvo un trabajo arduo durante días y una rápida respuesta.

En este punto, quiero agradecer profundamente la contundente ayuda y respuesta que brindaron de inmediato el ministerio de desarrollo social de la Pcia de buenos aires y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través de la Presidenta del Concejo Deliberante (MC) la Dra. Ayelen Borda.

Su aporte no solo fue invaluable, sino que fue tan rápido y coordinado con las distintas áreas municipales, que muchas familias al otro día del temporal podían estar colocando nuevamente su techo o reparando los daños causados.

La secretaría de producción y medio ambiente, no solo visitó a los productores damnificados, sino que ya inició los trámites correspondientes ante el ministerio de agricultura de la nación para asistir de manera directa a los productores lecheros afectados. Quiero agradecer al ministerio de agricultura de la nación por la pronta respuesta, también al Intendente (MC) Juan Carlos Veramendi que realizó los contactos con las autoridades nacionales correspondientes.

La secretaria de planificación social, en un trabajo conjunto con el área de legales y de recursos humanos, logró la adhesión al programa “Mejora tu Hábitat” dependiente del ministerio de desarrollo de la comunidad del gobierno provincial, que prontamente estaremos firmando una segunda etapa que beneficiará a 200 familias de empleados municipales.

Somos justicialistas y peronistas, entendemos que donde hay una necesidad nace un derecho. Y siempre trabajamos y gestionamos pensando en todos, pero particularmente en quienes menos posibilidades tienen. Pero también entendemos el valor del dinero y del progreso como fruto del esfuerzo personal.

Por ello, cada vecino que requiera la asistencia del municipio y tenga una necesidad, será asistido. Sin embargo a partir de las próximas semanas comenzaremos a exigir una contraprestación por aquellas asistencias que se realicen en términos monetarios. Entendemos que es la forma de retribuir a la sociedad lo que esta le está dando a quien lo necesita.

Las contraprestaciones dependerán del carácter de la asistencia y serán acordadas con cada uno de los beneficiarios.

A través de la subsecretaría de familia, niñez y adolescencia se generan dispositivos en los barrios para las diferentes edades y contextos familiares, como juegotecas barriales, acompañamiento psicopedagógico, Talleres de inclusión, Tercera edad y Zona de crianza. También se ocupa de acompañar problemáticas que atañen a la familia, proponiendo estrategias de fortalecimiento.

Mediante la Dirección de políticas de género y diversidad, el pasado año se puso en vigencia el Botón antipánico que permite a cada una de las víctimas dar aviso ante cualquier emergencia.

El servicio local, trabaja de manera articulada con diferentes áreas para llevar adelante intervenciones que permitan abordar cada situación de manera integral.

La inclusión de los Centros de primera infancia en el Programa nacional permitió la inclusión de personal con formación específica y posibilitaron la participación del personal sin formación de una Diplomatura en Cuidados y Desarrollo de niños dictada por la Universidad Nacional de General Sarmiento. También facilitó el acceso al programa del BID para la ampliación y remodelación de los centros de la La Pilarica y Néstor Kirchner.

El programa provincial ENVIÓN se desarrolla en coordinación con el municipio. Comenzó en el año 2020 y ha crecido de manera exponencial. Agradezco profundamente a todas las personas que lo hacen posible. En este momento están habilitadas 3 sedes (Ranchos, Loma Verde y Villanueva), con 8 integrantes del Equipo Técnico y con la participación de 130 jóvenes.

En materia cultural, este año se pudieron llevar adelante los festivales en Loma Verde y Villanueva, con la colaboración de distintas instituciones educativas y de la sociedad civil. Ambos espectáculos tuvieron un marco colmado de público dispuesto a bailar hasta el final.

Días pasados y luego de 2 reprogramaciones producto del clima, fue el turno del festival de fortines en Ranchos, donde el ballet Guardia de los ranchos lleno de alegría el comienzo de cada una de las noches, contagiando ese amor por la danza a todos los presentes. Gracias carolina por tanta dedicación

Del mismo modo el ballet General Paz, presentó un número tradicional muy aplaudido por el público. La segunda noche nos deleitó con una presentación en conmemoración a sus 40 años de trayectoria donde bailaron sus ex bailarines y llenó de emoción a cada una de las familias que se encontraban en la isla. A Norma y Caly muchas gracias.

Mi reconocimiento y felicitaciones al ballet general paz y al ballet guardia de los ranchos, no solo por su entrega y dedicación en nuestros festivales, sino también por llevar nuestra danza a todo el país y dejar a nuestra patria chica en un lugar privilegiado.

No quiero dejar de agradecer a la vecina Raquel Figueiro que junto a artistas locales y su dedicación constante y desinteresada con el Archivo de la memoria fotográfica realizó un video sobre la Lunareja.

Con el objetivo de poner a disposición de la comunidad un espacio creativo, con herramientas necesarias para que cada persona pueda desarrollar sus aptitudes artísticas en el área de la música, el arte, el diseño, mediante el acercamiento a distintos instrumentos que así lo permitan, en Enero de este año me reuní con el ministro de educación Alberto Sileoni para desarrollar una Orquesta- Coro escuela, proyecto que viene trabajando hace varios años de manera silenciosa nuestro profesor Hugo Cabrera.

También hemos dispuesto la creación de la Escuela Municipal de Música y Canto Popular cuyo objetivo principal es la enseñanza-aprendizaje en la ejecución de instrumentos musicales, técnicas vocales, interpretación, composición e improvisación. La Escuela, es un espacio comunitario de interacción, reflexión, expresión y desarrollo de capacidades artísticas.

Los alumnos serán formados para la participación en ensambles y grupos musicales, los instrumentos a enseñar serán: Piano, guitarra, batería y bajo, cada uno a cargo de un profesor.

Los más de 30 talleres Culturales continuarán en el 2022 en el distrito de General Paz. Se creará la Extensión Cultural “Alfredo Ábalos” que incluirá charlas, debate, cine, exposiciones, simposios y espectáculos.

Entendemos el deporte como el área encargada de dinamizar y desarrollar las acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de manera recreativa, formativa y competitiva, además de alentar programas de responsabilidad social con la comunidad. La actividad física es muy importante, nos permite estar sanos, evitar enfermedades y mejorar nuestro estilo de vida.

Es por ello, que desde esta gestión ofrecemos más de 20 disciplinas deportivas y recreativas distribuidas en nuestras localidades.

Ante una amenaza mundial como fue el COVID, junto a los profes encontramos la oportunidad de salir de nuestras instalaciones: hoy el C.E.F. continúa siendo nuestro lugar de referencia, pero gran parte de las disciplinas se desarrollan en lugares abiertos, un ejemplo de esto es nuestra laguna.

Pudimos concretar un pedido de toda la comunidad deportiva, inaugurando el gimnasio que permitió que nuestras disciplinas competitivas puedan acceder a un entrenamiento más completo y estructural desde las bases.

En el natatorio del bicentenario, estamos acondicionando el lugar para comenzar las actividades en los próximos días, ofreciendo alternativas de aprendizaje a partir de los 3 años de edad, además de continuar con distintos sistemas de becas en los grupos de capacitación de competencias y de entrenamiento de aguas abiertas.

Continuamos acompañando a todos nuestros deportistas tanto dentro como fuera del distrito. La última participación en los juegos bonaerenses fue de excelentes resultados y con un comportamiento de nuestros jóvenes que también es para destacar.

El próximo sábado, se realizará nuevamente el primer encuentro de adultos mayores de la temporada, recibiendo cerca de 20 municipios, es algo que debimos interrumpir por la pandemia y que felizmente ya volvemos a poder compartir con la comunidad.

Durante el mes de marzo, y teniendo esta mirada transversal de trabajo e integración entre las áreas, como son deportes, turismo y cultura, volverá a disputarse en ranchos una nueva fecha del rally Mar y Sierras y se llevará a cabo un nuevo encuentro de FORD.

En los próximos meses, tenemos como objetivo realizar eventos que permitan visibilizar nuestro trabajo diario. El 24 de abril, junto a distintos especialistas del distrito de desarrollará la carrera “General Paz” un evento que conjuntamente con otras áreas, permitirá que nuestro distrito se colme de atletas.

En el mediano plazo la agenda resulta más ambiciosa, queremos que nuestro distrito sea sede del primer duatlón de la zona y posteriormente de una carrera de aguas abiertas.

Observando la necesidad de trabajar de manera coordinada, y viendo el impulso y atención particular que requerían algunos aspectos de la gestión, creamos la secretaría de turismo con la intención de desarrollar y fortalecer los servicios y las actividades vinculadas al turismo rural y de naturaleza en nuestro distrito. El objetivo principal es ordenar la oferta, satisfacer la demanda de los turistas y generar empleo para jóvenes y mujeres de la localidad.

Se generará además una red de intercambio y vinculación con otras propuestas del municipio, a los efectos de enriquecer la oferta del destino y brindar más opciones para quienes están recorriendo la zona. Esta propuesta, toma como base los antecedentes de la actividad turística rural en la zona, su vinculación con otros pueblos de la provincia y el potencial de los recursos culturales y naturales que posee nuestro distrito.

Próximamente en la localidad de Villanueva se terminará la importante obra del balneario municipal en el Rio Salado que dará un salto cualitativo y cuantitativo al sector, a la vez que contribuirá con el desarrollo de los prestadores y comerciantes privados de la localidad.

Partimos del entendimiento del desarrollo turístico como un proceso complejo que requiere comprender que las acciones se construyen con la debida y necesaria participación de los “protagonistas locales”, motivando sus iniciativas propias y dejando capacidades instaladas en territorio que permitan la autogestión de los proyectos.

El programa “hospitalidad en el turismo”, que incluye a la comunidad educativa, buscará la generación de una identidad colectiva de que somos un distrito turístico. Es un proyecto a mediano y largo plazo, pero sabiendo que obtendremos excelentes resultados dentro de esta actividad tan importante para nuestro presente y futuro.

Desarrollar esta actividad, potenciar y hacerla crecer, implica también ir realizando las obras de infraestructura necesaria. A la pavimentación de la laguna, le sumaremos la construcción de baños públicos en la zona del perilago de la laguna.

En materia de seguridad, debemos profundizar el trabajo que realizamos, por ello destinaremos el fondo de seguridad aprobado en el presupuesto provincial a la instalación de nuevas cámaras y a fortalecer todo el sistema de control y monitoreo.

Debemos profundizar el trabajo y las acciones tendientes a combatir y reprimir el flagelo de la droga. Las mujeres y hombres de la fuerza, deben recuperar la confianza de la sociedad a la que cuidan en pos de que entre todos logremos convivir en una comunidad más segura.

La prevención también es esto: el compromiso de todos nosotros, de una sociedad que se cuida a sí misma e informa ante cualquier anormalidad a las autoridades competentes. Y es por eso que quiero pedirles a nuestros vecinos que redoblemos los esfuerzos en esta materia. Todos y cada uno de nosotros debemos hacer nuestra parte, y si lo hacemos, seguramente seguiremos viviendo en un pueblo seguro.

A través de la Secretaría de Producción y Medio Ambiente planteamos cuatro “Ejes de Gestión” orientados a la búsqueda constante de una “COMUNIDAD ORDENADA”, para hacer de este un “MUNICIPIO ACTIVO”, apostando más que nunca en este 2022 a proyectos que favorezcan el “DESARROLLO ECONÓMICO” de nuestro partido.

Los cuatros EJES DE GESTIÓN se centran en la PRODUCCIÓN, el MEDIO AMBIENTE, la INDUSTRIA y el EMPLEO.

El objetivo primordial es adherir a políticas provinciales y nacionales dirigidas a fortalecer el crecimiento y desarrollo de la actividad agropecuaria para impulsar y mejorar el entramado socio productivo, el crecimiento y desarrollo económico de pequeños y medianos productores y productoras agropecuarias.

Procederemos a actualizar los registros de productoras y productores del partido, para tener un panorama claro de la cantidad y sus características y así poder llegar a cada uno de ellos con propuestas que permitan el crecimiento colectivo.

Ante el avance de la sequía y las altas temperaturas registradas a comienzo de este año, se elevó el pedido de Emergencia y /o desastre agropecuario, a fin de que los productores afectados accedan a una serie de beneficios para atravesar esta adversidad y poder mínimamente enfrentar las pérdidas materiales provocadas.

Hemos creado la oficina de empleo municipal, en la cual desde hace 8 meses se atiende a personas por búsqueda de trabajo, capacitación laboral, inclusión a programas en vigencia en el área y próximos a implementarse.

En el área de Zoonosis, el día 07/02/2022 se comenzó con la campaña de VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA en distintos barrios y localidades del distrito, en la cual, se aplicaron 1093 dosis.

Continúan las castraciones y se proyecta aumentar la cantidad dar cumplimiento con la Ley Pcial. de castraciones, como así también, se trabajará sobre la tenencia responsable de animales domésticos, a través de una Campaña de concientización para empezar a ordenar la población canina local.

La existencia de animales, particularmente perros en la vía pública, es una demanda de los vecinos por la cual debemos empezar a trabajar y a solucionar. Este será uno de los ejes a trabajar en esta nueva etapa con las distintas áreas del gobierno.

El medio ambiente y su cuidado no puede estar ajeno a la agenda futura de la gestión, por ello vemos primordial hablar de “GESTIÓN ECOLÓGICA”.

Asignar valor estratégico al arbolado público es una de las primeras actividades que se impulsan desde el área. Cada vez es más palpable la necesidad de contar con acciones planeadas que prevean los cambios requeridos y que, a su vez, conduzcan a crear conciencia con el fin de lograr ciudades más y mejor arboladas.

Los desechos orgánicos al suelo es una cuestión que debemos regular de manera inmediata. Su aplicación es el método más económico para recuperar sus nutrientes, pero resulta fundamental tratarlos previamente para evitar la contaminación.

En relación al uso del guano de gallina y/o cama de pollo, resulta necesario conformar un marco normativo de referencia para el uso del compost elaborado a partir de residuos orgánicos provenientes de cualquier actividad productiva. Regulando así, las futuras aplicaciones y requisitos necesarios que debe cumplir el mismo, asegurando una gestión sustentable y segura en beneficio tanto de los productores como de los vecinos del Distrito.

Si bien existe normativa provincial respecto de este tema, es necesaria su reglamentación. Es por eso que enviaremos a la brevedad un proyecto de ordenanza que regule su entrada, tratamiento y uso.

Proyectamos un sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios y de esta manera transitar los pasos del acostumbramiento para que el productor devuelva los envases y acciones para empezar a trabajar en la clasificación de distintos materiales sólidos tales como: cartón, PET, papel, residuos de poda y vidrio.

En referencia a esta temática, el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, a quien le agradecemos, entregó maquinaria importante para ser utilizada con ese fin y para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos.

Hemos creado la secretaría de servicios públicos para estar más cerca de las problemáticas que ocurren y para dar respuesta más rápida cada vez que surge una necesidad tanto en el sector urbano como en el rural.

Las grandes obras y la obra pública en general siempre son un avance para todo distrito y trae beneficios a sus vecinos, pero entendemos que más allá de esto, debemos poner el acento y la mirada en la optimización de los servicios que prestamos, en el mejoramiento y embellecimiento del espacio público y en seguir generando espacios de divertimento y esparcimiento.

En esa línea, y como lo habíamos anunciado durante la pasada campaña, mejorar el sistema de recolección de residuos urbanos iba a ser una prioridad, su modernización y su prestación. En las próximas semanas estaremos recibiendo 2 camiones compactadores, que serán los primeros en la historia del distrito y que permitirán mejorar y hacer más eficiente este servicio esencial.

Continuaremos con las tareas de reconversión lumínica en la planta urbana y seguiremos generando plazas y espacios de encuentro. La próxima semana se inaugurará la plaza “La Niñez” en el barrio Algañaráz y seguiremos generando estos espacios en los distintos barrios.

Como todos sabemos, los caminos rurales no se reducen simplemente al tránsito, son pilar fundamental para el desarrollo de la ruralidad, mejorando la calidad de vida de la familia rural que necesita una eficaz vinculación con la ciudad o con otros partidos.

En tal sentido, a partir de una mirada integral, que incluye a los caminos rurales como parte de las herramientas para la producción, y que apunta a consolidar un plan local que nos permita impulsar justamente al sector agropecuario, adherimos al Plan de Mejora de los Caminos Rurales, implementado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Pcia. De Buenos Aires, en el cual el ministerio aporta los fondos para los materiales y el municipio ejecuta la obra.

El año pasado, en una primera etapa, se procedió al alteo y enripiado de 5 km en la zona de la escuela 3 y del camino a la escuela 16. Este año, en su segunda etapa, se realizará el alteo y enripiado de 15 Km, en los caminos a la corona, al retiro y a la escuela 20.

En referencia a este mismo tema, se está ejecutando la obra de estabilización y compactación de la RP N° 20, mas conocido como el camino a monte, en una extensión de 15 km. Esta obra está siendo llevada adelante por vialidad de la pcia. Repartición que justamente el pasado 17 de febrero, lícito un segundo camino a estabilizar en la zona de Negrete, de la escuela N° 9 y de la escuela N° 18 con una extensión de casi 22 km a ejecutar.

Sabemos que aún falta, pero quiero agradecerle al gobierno de la pcia de buenos aires esta decisión de invertir en los caminos rurales de los distritos, porque en la gestión pasada se hicieron anuncios sobre este tema que nunca se concretaron. En la actualidad, presenciamos la mayor inversión en décadas que se realiza sobre caminos rurales provinciales y municipales.

En la localidad de Villanueva además de la consolidación de los caminos a la corona y el retiro, se convertirá a led toda la iluminación del acceso al balneario rio salado.

Después de muchísimos años, Villanueva vuelve a tener una farmacia, que además trabaja con PAMI al 100%. Esto ha sido gracias a gestiones de los delegados municipales y el aporte de un profesional.

Se pavimentaron las calles Pilar Vega, Fagnani y Antonio Puente del barrio que se encuentra detrás de la delegación y se instalaron cámaras de seguridad en los principales accesos a la localidad.

La obra de remodelación y puesta en valor del camping municipal está llegando a su finalización, obra e inversión que era necesaria desde hace décadas y sobre todo después de las sucesivas inundaciones sufridas.

En esta misma localidad trabajamos para poder finalizar las 10 viviendas del plan federal y entregarlas a la brevedad.

Con respecto a las obras previstas para este año, después de mucho tiempo de gestiones y trabajo estaremos comenzando a cumplir con un viejo anhelo y reclamo de la comunidad, que es la construcción de un nuevo jardín.

Hoy quiero informarles que el próximo 16 de marzo, la Dirección General de Cultura y Educación de la pcia realizará la licitación para la construcción del nuevo jardín N° 903 con un presupuesto oficial de 77 millones de pesos. Un jardín que será totalmente nuevo y contará con todas las comodidades y espacios necesarios para nuestros niños.

En la localidad de loma verde, pavimentamos e iluminamos 2 cuadras de la Av. Chiramberro, y en la actualidad, con un importante avance y junto al ministerio de desarrollo de la comunidad de la pcia., estamos construyendo el salón de usos múltiples.

Además, hemos entregado 9 viviendas del plan federal y en la actualidad hemos firmado un convenio de subdivisión con un particular, que nos permitirá contar con 36 lotes que serán destinados a la construcción de nuevos hogares. De esta manera, seguiremos dando respuesta a las necesidades habitacionales de los vecinos.

Culminar la pavimentación del desvío de tránsito pesado en dicha localidad, será una prioridad de esta gestión para el próximo año.

También quiero anunciarles, que hemos tomado la decisión y ya estamos trabajando en los aspectos técnicos, para instalar cámaras de seguridad en los principales accesos a la localidad, no solo por cuestiones de seguridad sino de control y fundamentalmente de prevención.

Referido a las localidades de Loma Verde, Villanueva y el Balneario Río Salado, quiero informales que hemos comenzado los trabajos preliminares para realizar la evaluación y viabilidad técnica para la construcción del servicio de cloacas. Sabemos que es una necesidad creciente y en ese sentido hemos comenzado a dar los primeros pasos técnicos y las primeras gestiones.

Como es de público conocimiento, el volumen de obra pública ha alcanzado niveles récord en el distrito, no solo en monto sino también en cantidad y variedad.

En viviendas, hemos logrado entregar 62 viviendas de las 72 del plan federal, restando finalizar las 10 de Villanueva, pero el año pasado junto al gobierno de la pcia de buenos aires comenzamos la construcción de 39 casas nuevas en el predio pegado a la escuela N° 4, cuyo avance al dia de hoy ya es del 60 %.

Gracias a la gestión y el aporte del Gobierno Nacional, logramos reactivar las 86 viviendas ubicadas en el barrio de villa Ramallo, después de haber estado paralizadas más de 4 años, y al día de hoy registran un importante ritmo de obra.

En el mencionado barrio, en 2 manzanas contiguas, también con el aporte del gobierno nacional, hace pocas semanas comenzó la construcción de otras 38 viviendas.

De esta manera, en la actualidad se están construyendo 173 viviendas a buen ritmo, una cantidad absolutamente récord para nuestro distrito.

Seguimos trabajando junto a privados en la generación de nuevos lotes para seguir construyendo más y más viviendas. Sabemos la necesidad que hay en esta materia y somos conocedores de lo que representa para una familia la posibilidad de contar con un techo propio.

Respecto a la red de cloacas, está en plena ejecución la ampliación en el cuartel segundo y la construcción de una estación de bombeo. En los próximos días, también se extenderá el servicio de cloacas hacia la zona de la escuela N° 2 y para todo el barrio Néstor Kirchner.

La ampliación de la red de cloacas, ha sido una constante en las últimas décadas y la misma, ha hecho que la planta de tratamiento que data de la década del 70 sea insuficiente para tratar la cantidad de líquidos que hoy se generan, por ello, y después de mucho tiempo de gestión, ABSA ha procedido al llamado a licitación para la construcción de una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales.

También referido a este servicio, tenemos muy avanzado el proyecto para la construcción y ampliación de la red a todo el barrio Villa Ramallo.

Referido a este nuevo barrio, el pasado jueves se dio inicio al proceso de licitación para la construcción de la red de agua potable para los 263 lotes que lo componen.

De esta manera, una vez concluida esta obra, el distrito alcanzará el 100 % de cobertura en agua potable y superará el 90% en el servicio de cloacas.

Estas obras, de un alto impacto para la calidad de vida de los vecinos, para su salud y con un altísimo costo, son financiadas por el gobierno nacional a través del ENOHSA y por el gobierno de la pcia de buenos aires mediante ABSA.

En lo referido a pavimentos, además de lo realizado en las localidades de Loma Verde y Villanueva, en ranchos hemos pavimentado las calles del barrio la higuerita, y en la actualidad, estamos construyendo más de 4.500 metros lineales de pavimento asfáltico: 1.000 ML en el acceso al barrio Villa Ramallo, 500 de la calle Irigoyen, y esta semana comenzará la calle moreno, la de la escuela N°2 y de los dos accesos principales al barrio Néstor Kirchner. También ya se están realizando trabajos para pavimentar la calle Betbeze hasta el desvío de tránsito pesado y el acceso a la laguna desde los locales de feria.

En esta temática, el pasado jueves comenzó el proceso de licitación para pavimentar la calle Chaco y Betbeze.

No puedo omitir en tema pavimento, aunque la obra representa mucho más que asfalto, como ha quedado demostrado en los últimos meses, la pavimentación del acceso principal a la laguna y todo su perímetro, con el adicional de haber convertido a led toda la iluminación.

Esta obra ha demostrado el impulso que le dio a la laguna, como los vecinos y turistas disfrutan de la misma y lo que representa. Lamentablemente, en su momento hubo quienes no tuvieron la visión y convicción de lo que significaría. Y hoy, ha quedado demostrado con el uso que se le da todos los días del año y a toda hora, que no estábamos equivocados en impulsar y ejecutar su realización.

Una obra por la cual hace muchos años veníamos peleando y trabajando comenzará a concretarse en las próximas semanas, estoy hablando de la repavimentación y ensanche de la Ruta N° 29, con una extensión de 73 km en su tramo comprendido entre Brandsen y General Belgrano. La misma, como todos saben, es crucial dado su estado actual, sobre todo los días de lluvia. Una obra que requerirá una inversión de 2.400 M de pesos por parte del gobierno provincial.

Por supuesto que cuando hablamos de caminos y calles a pavimentar aun tenemos viejas deudas pendientes por saldar, pero vuelvo a ratificar lo que exprese durante la campaña pasada, la repavimentación del camino a la escuela 8 y del denominado camino a lo de de Renner, serán prioridad en las gestiones de esta nueva etapa.

En materia hidráulica, ya comenzó la obra de tapado del canal del barrio rincón del sol, que también contempla el entubamiento de las calles Leopoldo Casal, Luis Giles y Ramón Seijas y la pavimentación con hormigón de 11 cuadras en las adyacencias del canal y del barrio. Obra emblemática y esperada que dará respuesta a una necesidad que viene de larga data.

También en materia hidráulica, en las próximas semanas comenzará la obra de desagües pluviales más grande de Ranchos, que contempla la construcción de conductos y tapado de zanjas y zanjones existentes por más de 8.300 ML. El financiamiento de estas obras corresponde a la Dirección provincial de Hidráulica.

Estas dos obras hidráulicas son financiadas por el gobierno de la pcia de buenos aires a través de la dirección provincial de hidráulica.

En el área de infraestructura escolar, junto al Ministerio de Educación de la Nación, se finalizó la construcción del jardín 905, luego de estar paralizada casi 3 años por decisión del anterior gobierno nacional. Un jardín que es una belleza como ha quedado y que en los próximos días lo complementaremos con algunas obras de mejoramiento del acceso y veredas.

Junto a la Dirección General de Cultura y Educación de la pcia, se encuentra en ejecución la ampliación y remodelación del jardín 904. Dicha obra finalizará en unos 30 días en su totalidad.

Para este año, no solo prevemos el comienzo de la construcción del jardín 903, sino que trabajaremos para realizar las ampliaciones necesarias de los demás establecimientos como son la EP 2 o la EP 5.

También en materia de infraestructura escolar, y en conjunto con la cooperativa de electricidad, hemos dotado y llevado internet a todas las escuelas rurales del distrito. Esto representa no solo un criterio de igualdad de oportunidades para nuestros niños, sino también, la decisión de tener un estado presente en las cuestiones fundamentales y estructurales.

Tenemos como materia pendiente y esperamos poder finalizar este año, la obra de remodelación del centro universitario o del centro de formación laboral, donde era la sede original del banco pcia.

Dentro de las obras públicas en ejecución, tal vez dentro del rubro arquitectura, están las más emblemáticas y más demandadas por los vecinos desde hace décadas.

La etapa 1 de la obra de remodelación y puesta en valor de la estación ferroviaria, además del factor arquitectónico y cultural, representa la recuperación del espacio público para los frentistas y vecinos del cuartel segundo. Esta obra es financiada por el gobierno nacional a través de la ADIF.

El lugar del corralón municipal, lo que implica su movimiento, la seguridad de los vecinos y la necesidad de trasladarlo es algo que viene hablándose desde hace décadas.

Al día de hoy, ya ha sido mudado de manera temporal a las afueras del casco urbano a la espera de su destino final. La próxima semana comienza su actual predio, la construcción de la casa de la provincia, un edificio de 3 niveles, que albergará todas las dependencias provinciales, y jerarquizará la fisonomía de todo el barrio. Esta obra, es financiada por el gobierno de la pcia de buenos aires y la titularidad de la tierra seguirá siendo del municipio.

Pero como complemento de esta obra y fruto de negociaciones con el gobierno provincial, este mismo año la pcia aportará los fondos necesarios para la construcción del nuevo corralón municipal, que se ubicará en el predio ubicado sobre el acceso senador rey. Un corralón que contará con todas las comodidades e instalaciones necesarias para la maquinaria y los empleados.

La construcción de una terminal de ómnibus es otra de las demandas de la sociedad y al igual que la estación ferroviaria fue una de las prioridades que establecí cuando asumí mi mandato como intendente.

El proceso de construcción de la terminal está en la última etapa de corrección técnica, para luego poder firmar el convenio específico.

Entendemos que este mismo año comenzaremos los trabajos en un predio cercano a la laguna, donde ya nos encontramos pavimentando su acceso.

Los recursos del estado, particularmente los fondos afectados, no funcionan como los de una casa particular, no se puede hacer lo que uno quiere o tal vez lo que sea más urgente, deben aplicarse al destino que les fue asignado. Esto, la gran mayoría de los vecinos no lo conoce y tal vez no tenga la obligación de conocerlo, pero quienes conocemos el funcionamiento del estado, debemos tener la responsabilidad de explicárselo, aun cuando no se comparta el destino, o la necesidad o el momento. Esto último si se puede discutir y es lícito, valedero y hasta enriquecedor hacerlo.

Como habrán podido escuchar, y tratándose de obras públicas lo que digo es fácil de comprobar, solo basta con ir y mirar. Quiero dejar en claro que todas las obras que hemos anunciado han comenzado y se han finalizado, o se encuentran en plena ejecución, y otras están culminado los procesos administrativos normales. Digo esto: para tranquilidad de todos los vecinos beneficiarios de las mencionadas obras, pero también, porque parece que algunos están más contentos cuando las obras no se hacen o se paralizan, que cuando se ejecutan y le brindan soluciones a los vecinos.

Por lo que leo o escucho muchas veces, a algunos pareciera que les molesta el progreso y que los vecinos vivan mejor. A ellos quiero decirles que lamento decepcionarlos, seguiremos trabajando incansablemente como lo venimos haciendo, para el crecimiento del distrito y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

TODOS los que estamos en la función pública, tenemos una tarea y una responsabilidad, la de aprender a marcar un límite. Nuestras familias, nuestro honor y honra, no puede denigrarse en cualquier discusión o comentario impune. Construir una institución con prestigio también implica empezar a respetarnos entre nosotros y a condenar públicamente este tipo de acciones, independientemente de quien o quienes sean los destinatarios de estas ofensas y provengan de quien provengan.

Evidentemente ha sido un año de muchos logros que se han concretado o comienzan a visualizarse, pero también de mucho trabajo en seguir proyectando. Nada de esto podría ser posible sin el compromiso de los empleados municipales, a quienes les agradezco.

A los gremios quiero agradecerles el aporte constante y decirles que este mes los estaremos convocando a la mesa paritaria para poder readecuar los salarios de los trabajadores y evitar que pierdan poder adquisitivo ante la inflación.

Quiero hacerles un agradecimiento especial a todos los medios de prensa, son fundamentales para llevar a nuestros vecinos información útil, veraz y precisa.

Del mismo modo, a los integrantes del concejo deliberante, muy especialmente a los concejales de mi bloque, quienes nos representan como espacio, trabajan incansablemente junto al ejecutivo para alcanzar los consensos necesarios y acompañan a este intendente a llevar todos los objetivos adelante.

Hoy, vemos lo que representa el asfalto e iluminación de la laguna, en algunos días veremos el impacto de haber trasladado el corralón y tal vez en un año, veremos cómo cambió la fisonomía del barrio con el nuevo edificio. También conocemos cómo decenas de vecinos han sido atendidos en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital.

La realidad es que, de no haber tenido el apoyo y acompañamiento de los concejales de nuestro espacio, ninguna de estas obras existiría o se concretaría.

También quiero agradecer a los integrantes de mi equipo, por su constante entrega y vocación de servicio, por entender que ser funcionario público nos exige tener al prójimo como prioridad, y nos interpela a preguntarnos todo el tiempo que sociedad queremos, qué sociedad le vamos a dejar a nuestros hijos.

Como lo he hecho en varios pasajes del mensaje, quiero expresar mi profundo agradecimiento al Presidente Dr. Alberto FERNANDEZ y al Gobernador Lic. Axel KICILLOF, porque gran parte de los objetivos alcanzados, de las obras realizadas, y de las que están en ejecución, no hubiesen sido posible sin el apoyo de ellos.

Quiero agradecer a la comisión de Li.Po.L.C.C por el espacio cedido y por abrir sus puertas cada vez que lo necesitamos.

Por último, quiero decirles que ser intendente municipal, no hay duda alguna, que es ocupar un lugar privilegiado, que a unos les puede gustar y a otro no, pero indudablemente además de vocación y compromiso requiere el acompañamiento de sus afectos.

Quiero agradecerle a mi familia, que son quienes ponen en perspectiva mi vida. Mis 3 amores, María, Rosario y Dante, mis padres, mis hermanos y mis amigos. Son ellos los que me acompañan, y también son los que a menudo padecen las demandas, mis ausencias y lo que es aún peor, son los que se mortifican y sufren cuando leen las calumnias e injurias que cobarde y muchas veces anónimamente se escriben o se dicen sobre mi persona.

De esta manera, dejo formalmente inaugurado el Trigésimo Noveno período de Sesiones Ordinarias Legislativas 2022.

Muchas gracias a todos por su atención.