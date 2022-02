Veramendi: “Queremos ser un partido de puertas abiertas”

En el día de ayer se firmaron los avales para la conformación de la lista de candidatos a integrar el Consejo del Partido Justicialista, el cual estará encabezado por Juan Carlos Veramendi.

Hasta el momento se trataría de una lista única, pero de presentarse otra, habría elecciones el próximo 27 de marzo.

El Intendente (MC) Juan Carlos Veramendi, ocupará por primera vez la presidencia del Partido, y se avizoran grandes cambios, con mayor llegada a la comunidad.

Para conocer más acerca de esta nueva conformación, MD dialogó con el máximo referente del peronismo en el distrito de General Paz.

¿Qué rol cree que debe representar el Partido?

El Partido tiene que tener una acción de apertura hacia todo el pueblo, a distintos sectores de la comunidad. Cosa que creemos que hay que mejorar, y de esas charlas con la gente seguramente saldrán distintas ponencias, respecto de lo que está bien o está mal. Y lo que nuestros funcionarios guíen el equipo como corresponde, y eso lo charlaremos con los funcionarios, nosotros tenemos la tarea de apuntalamiento, pero también de llamado de atención cuando veamos las cosas que no están bien, o no las ve como debería ser.

Nosotros queremos ser un partido de puertas abiertas, cumpliendo funciones todo el año, no solamente en la época electoral. Queremos tener un partido que tenga charlas de distintos tópicos que puedan interesar a la comunidad, no solamente charlas partidarias, sino de formación, que tengan que ver con distintos temas, como puede ser economía, tecnología, o tantas otras cosas que pasan en nuestro país y que por ahí el común de la gente tiene la información, pero acceso a que alguien le explique.

Hemos integrado una lista de Consejo de Partido, y una lista de Consejo Asesor, donde hemos integrado a muchos hombres y mujeres de nuestra comunidad. En Loma Verde y Villanueva vamos a hacer también comisiones locales que interactúen con el Consejo de Partido unitario.

¿Ya tienen las personas en vista que integrarán estas comisiones?

En Loma Verde y Villanueva no todavía, pero seguramente es una tarea en la que nos avocaremos en los próximos días.

Es sabido que tiene algunas diferencias con el Intendente Juan Manuel Álvarez en lo que hace a su gestión. Al respecto, ¿el partido pretende en un futuro tener alguna injerencia?

No, simplemente queremos que nos escuchen. Yo no tengo diferencias con Juan. Puedo no coincidir con algunas cosas, en la mayoría coincido. En algunas no coincido…. Pero esa no coincidencia tengo que plantearla con mis compañeros, porque si ellos dicen que están conformes con algo que yo estoy en disidencia, yo tengo que acatar lo que diga la mayoría del Consejo del Partido. Yo en general estoy muy de acuerdo. Sé que, como en todos los gobiernos, hay déficit en algunas cosas, y seguramente las hubo en el mío, pero siempre tiempo pasado es mejor.

Ha llamado la atención que el año pasado, un año electoral vale recordar, el PJ no tuvo participación en determinadas fechas que son tan significativas para el peronismo, parecería que a Álvarez le da vergüenza decir que es peronista. ¿Usted qué opina?

Yo creo que Álvarez… no cabe en ningún lado que pueda avergonzarse de ser peronista, porque gracias a Dios la cantidad de obras que vemos en este pueblo, y que todos las vemos, vienen de un gobierno con una convicción social. Eso por ahí puede venir del pensamiento de algunos, pero que evidentemente en las acciones no está concretado. Tal vez cuando se está en el gobierno se tiene poco tiempo para determinadas cuestiones, y bueno, una de las funciones que queremos llevar adelante en el partido es que el Partido esté presente, independientemente del municipio, y que el municipio organice e invite a los funcionarios y al pueblo en general.

¿Cómo se encuentra hoy el Partido?

El Partido está funcionando gracias a tres o cuatro personas. Está Tarquini, Estela Urruchúa, Olga Veramendi, Miguel Brown y no muchos más

¿Qué espera para la próxima etapa?

Todo lo que estuve diciendo, una mayor participación de la gente, y que tengamos muchas ideas, que escuchemos mucho a todos. El grupo asesor está integrado por importantes compañeros, algunos de larga experiencia y otros nuevos. Hay mucha participación de la juventud también. Realmente queremos salir adelante. Yo es la primera vez en mi vida que soy presidente del Partido, siempre fui Congresal Provincial, y esta vez voy a declinar eso en Juan Manuel y Ayelén (Borda) esos lugares tan importantes que tienen que ver con la cuestión provincial.

Tenemos muchas esperanzas de que la casa funcione no solamente para los días de elecciones.

Queremos tener un partido activo, y eso significa escuchar a todo nuestro pueblo, e intentando que nuestro candidato, sea Juan Manuel o quien sea, tenga la información de lo nuestro pueblo quiere.

Gacetilla del Partido Justicialista

En virtud de la convocatoria realizada por la Honorable Junta electoral del Partido Justicialista a elecciones internas para el día 27/03/2022, y en cumplimiento de lo pautado en el cronograma electoral, que establecía que el día 17/02/2022 la fecha límite de presentación de candidatos, informamos la lista presentada:

PRESIDENTE VERAMENDI, JUAN CARLOS

VICEPRESIDENTE CASTRO, RITA LUJÁN

SEC. GENERAL DINIRO, CRISTIAN EDUARDO

SEC. ADM Y DE ACTAS FAZIO, MARIA EUGENIA

SEC. ORGANIZACIÓN PARRA, JOSE LUIS

SEC. FORMACIÓN POLITICA PAUNERO, EDUARDO SEBASTIAN

SEC. DESARROLLO HUMANO PARODI, MARIA ROSANA

SEC. DE RELACIONES URIBARRI, CESAR AUGUSTO

SEC. DE FINANZAS TARQUINI, OSCAR ADOLFO

SEC. CULTURA Y COMUNICACIÓN GUATTINI, GASTÓN EDUARDO

SEC. DE LA MUJER URRUCHUA, MARIA ESTELA

SEC. ASUNTOS GREMIALES FABIANI, LUCAS MANUEL

SEC. DE LA JUVENTUD RAFFONE, FRANCO

SEC. DCHOS HUMANOS APARICIO, JORGE LUIS

SEC. TECNICO PROF. SPINOSI, RODOLFO ALEJANDRO

SEC. DISCAPACIDAD ALCARAZ, ANA GABRIELA

VOCAL MONTERO, DIEGO

VOCAL SANTALUCIA, PAOLA ANDREA

VOCAL BURGOS MENSI, MARTIN

VOCAL ARRAYAGO, ANA INES

VOCAL CASTRONUOVO, MAXIMILIANO

VOCAL MENDEZ, ARIANA

VOCAL GIMENEZ CORREA, TOMAS GONZALO

VOCAL ANDRADE, MARIA ALEJANDRA

CONGRESALES TITULARES

1 ALVAREZ, JUAN MANUEL

2 BORDA, DANIELA AYELEN

CONGRESALES SUPLENTES

1 ANTILOPI, SANTIAGO

2 FERNANDEZ, ADRIANA

Así mismo se informa que se conformado un consejo asesor con que integran los compañeros:

BASUALDO, Rubén “charo”

BELAUNZARAN, Juan Manuel

BROWN, Miguel Ángel

BUSATO, Oscar

CABELLO, Laura

CABRERA, Leopoldo

CHANCEL, Carolina

DIAZ, Mario

ESEIZA, «Cacho»

GENARO, Marcelo «CURLI»

LAFUENTE, Cristian

LAMARQUE, Valeria

LOMBARDO, Guillermo

LOPEZ, Silvia

MARTINETTI, Andrea

MERA, Reinaldo

MORAN, Julio Néstor

OYHANART, Rodrigo

PEÑALVA, Luis

PONCE, Rosana

QUEREJETA, Natalia

RAFFONE, Marcelo

SABATIE, Sonia

SOSA, Lucas

SOUTHWELL, Sergio Marcelo

SPERANZA, Cristian

TALLARICO, Muro

VERAMENDI, Olga Lujan

ZAFFIGNANI, Norma

RODOLFO A. SPINOSI CRISTIAN E. DINIRO

APODERADO APODERADO