Búsqueda de paradero

En la fecha se tomo conocimiento que la ciudadana GUZMAN ABRIL, se ha retirado de su domicilio promediando las 12:00 hs aproximadamente, no regresando al momento al domicilio y desconociéndose su actual paradero. Ante esta situación se iniciaron las actuaciones por AVERIGUACIOON DE PARADERO, librándose comunicaciones de rigor a la Ayudantía Fiscal de Gral. Paz, y demás dependencia limítrofes. Se obtiene datos referentes a la ciudadana, como ser: estatura 1,70 mts, contextura robusta, de tez trigueña, de cabellos largos lacios negros, la misma ultima vez que fue vista por sus familiares se encontraba vestida de pollera corta color negra, y remera de color claro, llevaba consigo un bolso grande color gris, la misma posee problemas psiquiátricos, no se encuentra medicada y no se encuentra realizando tratamiento alguno. Se recuerdan los abonados telefónicos de la Estacion de Policia Comunal de Ranchos 2241-481134, Comisaria de la Mujer y la Familia de Ranchos 2241-475500 o al 911, a los efectos de aportar datos para poder dar con el paradero de Abril.

*Estación Policía Comunal General Paz – Ranchos*

*Fdo subcrio Gabriel Chiniquini Jefe de Estación de Policía Comunal Gral Paz –Ranchos*