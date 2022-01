Con pedido de publicación

Volvemos a las quejas. Es vergonzoso que haya que salir a hacer dedo para viajar a Ranchos por la mañana, porque no hay micro que entre. Yo no sé si soy la única pobre que no tengo auto, y menos pagar un remis porque la verdad que no gano un sueldo fijo, trabajo por horas.

A ver, ¿ a quién debo pasar mi reclamo?. Queremos micros que entren a la mañana y a la tarde para poder viajar al banco por ejemplo, o como es mi caso mañana a hacer trámites y al médico. Y bueno, si quiero volver mañana a las 7 de la tarde.

Hasta cuándoooooo?!!!….. Queremos dejar de ser los olvidados. Micros yaaaaaaaa…. ¡!!

Julieta Benítez

Vecina de Villanueva