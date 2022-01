Nuevo DT de Atlético Ranchos: “La vara está alta, pero es un lindo desafío»

El chascomunense Alberto Palmero fue confirmado en las últimas semanas como nuevo entrenador de Atlético Ranchos, siendo una nueva cara para la institución tras lo que fue la salida de los hermanos Gómez de ese cargo.

En diálogo con EL SUPLENTE, quien todo el mundo conoce como Beto contó cómo se dio la llegada al Verdinegro y cuáles son las metas propuestas, destacando que el Verdinegro está con la vara alta, pero que a la vez es un lindo desafío y no le teme a todo lo conseguido.

En primera instancia, Palmero habló sobre cómo se rubricó su llegada al club: “La Comisión Directiva tuvo una reunión en la que se tiró mi nombre y a partir de allí comenzaron las charlas. En un principio me sorprendió el llamado de un club tan importante, por lo que estoy muy agradecido. Se fue charlando y le fuimos dando curso para poder cerrar el acuerdo para ser el nuevo director técnico”.

“En lo personal estoy muy bien, tranquilo, esperando con muchas ansias el inicio de la pretemporada para llegar de la mejor manera al campeonato. Muy tranquilo, con ganas de empezar a trabajar. Uno se venía preparando para quizá el día de mañana dirigir una primera división y no tan en el corto plazo, pero bueno, me toca este presente y es un lindo desafío para poder arrancar”, agregó el DT que supo ser campeón de varios torneos de inferiores en Deportivo Chascomús.

Asimismo, Beto resaltó la importancia de llegar a un club de los más ganadores en la LChF y que previo a la pandemia era el tricampeón: “Sabemos lo que significa Ranchos para la Liga, es uno de los equipos más ganadores de los últimos años. Más allá de eso, estoy muy contento de poder dirigir este club con tanta historia. La vara está alta, pero es un lindo desafío y no le temo a lo que consiguieron. Estoy consciente de que es muy difícil de igualar el trabajo hecho por Pablo (Gómez) en conjunto con la dirigencia. Esto va de la mano de todos, es un trabajo en equipo”.

“Quiero inculcarle un poquito de esas ganas que uno tiene, transmitir lo que uno piensa y a partir de ahí convencer al jugador, que por algo ganaron tanto y por qué no seguir ganando. Que se mantenga el respeto que se le tiene a Atlético Ranchos a la hora de enfrentarlos, de medirse ante un plantel tan ganador. Hoy me toca estar al frente de ellos y espero estar a la altura de las circunstancias”, continuó.

Por otra parte, consultado sobre lo que será el armado del plantel, el chascomunense adelantó: “Estuve charlando con varios de los jugadores, con algunos de ellos tengo amistad de haber compartido otros equipos. Es un plantel amplio, el cual cuenta con alrededor de 45-50 jugadores que van a ser parte del plantel superior. También estuve hablando con chicos que por ahí hoy en día no estaban en actividad, ya que la idea es sumar la mayor cantidad de jugadores posible. Mucho de ellos me dieron el ok de que al menos van a intentar arrancar”.

“Estoy muy conforme con el plantel, por lo que no creo que haya muchos refuerzos, De afuera es muy posible que no, salvo alguno en algún puesto puntual, eso se está viendo. La idea es jugar con la mayoría de chucos de Ranchos como están acostumbrados, por lo que seguramente se sumarán Fausto Ferrante, Julián Bozzi, los hermanos Rastelli. Charlé con ellos y son chicos que nos gustaría tener en el plantel, siguió.

Por último, Palmero contó cuáles son sus objetivos en esta primera experiencia como DT de primera división: “Queremos dejar un buen trabajo primero, hacerlo de manera seria. Queremos que tanto adentro como afuera de la cancha el plantel tenga una buena conducta, como viene sucediendo en los últimos años. En lo deportivo, siempre la mente mía está en ganar, no pienso en otra cosa que en poder triunfar al final del campeonato. Pero bueno, esto es fútbol, a veces los r se dan y otros no. Pero en un club como Ranchos la idea es siempre pelear el campeonato, no me saco presión ni mucho menos”.

Créditos El Suplente