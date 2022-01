Patronato, de Nico Castro, debuta en la Copa de la Liga ante Argentinos Juniors

Por Julián Ormaechea

Luego de las correspondientes vacaciones y la vuelta al trabajo de los planteles de la Primera División del futbol argentino se conoció en la tarde de ayer como se jugará la primera parte de la temporada 2022 a partir del sorteo de la Copa de la Liga Profesional.

Este certamen comenzará a jugarse el 11 de febrero (se retrasa la fecha de inicio una semana por la gran cantidad de casos en los equipos) y los 28 clubes se repartirán en dos zonas de 14 donde jugarán todos contra todos, más una fecha interzonal con el equipo considerado clásico, en una primera ronda donde los cuatro primeros pasarán a cuartos de final. Allí los partidos se jugarán a partido único con localía para el mejor ubicado y los ganadores jugarán semifinales que se desarrollarán en cancha neutral para definir a los finalistas que irán por una nueva Copa Nacional.

Además en este torneo, volverán a tomarse los resultados para la tabla de los promedios teniendo en cuenta que quienes se ubiquen en los últimos cuatro lugares después de la Liga Profesional de este año descenderán a la Primera Nacional.

La conformación del fixture determinó que Patronato, el conjunto en el que ahora milita el jugador ranchero Nicolás Castro, debutará recibiendo a Argentinos Juniors en Paraná por la Zona A. Además la primera fecha de este grupo tendrá los siguientes partidos: El campeón de la Liga Profesional, River Plate jugará con Unión en Santa Fe, Banfield vs San Lorenzo, Racing vs Gimnasia, Newell´s vs Defensa y Justicia, Platense vs Talleres y Sarmiento vs Atlético Tucumán. Por su parte, la Zona B tendrá los siguientes emparejamientos: Huracán vs Lanús, Estudiantes vs Independiente, Arsenal vs R. Central, Vélez vs Aldosivi, Boca vs Colón, Godoy Cruz vs Tigre y Central Córdoba vs Barracas Central.