Iena: “Lo que se ha hecho bien, no se va a destruir”

El nuevo Secretario de Cultura de la Municipalidad de General Paz, Alejandro Iena, recibió a MD, y adelantó cuáles son los proyectos e ideas que tiene para su gestión, y cómo viene trabajando para el armado de los Festivales de Ranchos y Loma Verde.

A una semana de ser presentado oficialmente, Iena asegura que el Intendente Juan Manuel Álvarez le pidió como principales medidas “interactuar con el resto de las áreas y dedícate a los tres festivales que tenés encima: Fortines 15 y 16 de enero, 5 de febrero Loma Verde y 12 de febrero Villanueva”, detalló.

En sus primeros días al frente de la cartera, mantuvo reuniones con las responsables del Museo y de la Biblioteca, donde hubo un encuentro “ameno”.

Recorrió el Museo, el cual “me gustó mucho, cómo está por áreas, por espacios. Lo decíamos con ella (la directora Rosana Rouco), y ayer hablábamos con Juan pablo Uribarri (Secretario de Deportes), que hace falta una sala, no sé si en el Museo, pero para el Tata Brown. Ese emblema, ese campeón del mundo, tiene que tener un lugar muy especial”, propuso.

Por su parte, con las Bibliotecarias “estuvimos hablando con las responsables, me compartieron las actividades que despliegan durante el año, y la necesidad de seguir apoyando a la Feria del Libro”, tal como lo hacía la gestión predecesora del Lic. Damián Novelino.

“Creo que es algo muy lindo, que no se puede perder, aunque eso es una responsabilidad muy importante que tienen las distintas bibliotecarias del distrito, pero yo me comprometí desde el primer momento a seguir apoyándolo, darles todo lo que necesiten. Todo lo que se ha hecho bien, no se va a destruir, al contrario, se va a sostener, se va a mantener; y aquellas cuestiones que vemos, y lo poco que he tenido contacto con la gente y las instituciones, donde surge una demanda, va a estar. Hay que democratizar la cultura, y eso es sentarse con los protagonistas, escucharlos y que ellos nos escuchen a nosotros que también venimos con algunas ideas, con algunos proyectos que dependen algunos pura y exclusivamente de lo que podemos hacer en la conversión de los recursos que tiene el presupuesto de Cultura. Eso me tengo que sentar más finamente con la parte económica, la Jefa de gabinete, porque he visto por arriba algunos números y no detalladamente”, aclaró.

Esto depende también de los talleres que se van a desarrollar durante el presente año. En tal sentido, explicó que se ha reunido con algunos talleristas, y que algunas disciplinas van a continuar pero otras no. Además, mostró su interés en darle un impulso al teatro y la música.

“Vamos a reconvertir muchas actividades, pero vamos a hacer mucho hincapié en la cuestión en la música, en recuperar los coros para Ranchos, y creo que va a venir un tiempo muy lindo para el teatro desde el estado, con algunas propuestas que son necesarias

En cuanto a los festivales, su propuesta es darle “dos improntas: Una es la identidad bonaerense. En los festivales de la provincia de Buenos Aire son está presente la música y la danza de Buenos Aires (…) ahora me toca a mí, y creo que en Festival de Fortines, en el de Loma Verde y en el de Villanueva tenemos que darle el toque de identidad”.

“La identidad también tiene que ver con lo regional. Darles el valor desde una grilla y el tiempo de actuación. (…) Con todos está el diálogo, tienen la ventaja de que uno como difusor de la música se recuesta o tiene ese corazoncito que los acompaña. Los conozco a los muchachos (por los músicos locales) desde hace años, no es de ahora”, afirma.

Un párrafo aparte, dedicó a Marcelo Lois y Awen, quienes este año no podrán estar presentes por razones particulares de sus integrantes; y un reconocimiento especial a los Hermanos Farisano, quienes son “los embajadores de General Paz en los distritos. Por eso convocamos a gente de Monte, de Las Flores, de general Belgrano, Chascomús, abrimos la puerta con el Partido de la Costa; y lo miso va a pasar con chicos de Brandsen y Jeppener en el festival de Loma Verde… esto es lo que alguna vez se puso de manifiesto cuando acá estaba Marcelo Maddoni y yo estaba en General Belgrano”, analiza.

En definitiva, el propósito es revalorizar los talentos regionales, dándoles el tiempo y el espacio que se merecen.

Debido al incremento de casos positivos de Covid-19 surge la pregunta de si corre peligro la realización de este tipo de eventos masivos. En tal sentido, Iena asegura que “hoy no”, explicando que “cuando el gobierno de Axel Kicillof dijo que había que cerrar todo, este distrito cerró. Hoy no tenemos ninguna directiva de cerrar, por lo tanto seguimos. Si mañana o dentro de 15 días o dentro de un mes, hay una decisión de provincia de Buenos Aires, este distrito, el Intendente Municipal, como hizo en su momento, acatará la decisión”, subrayó.

La grilla del Festival de Fortines ya se dio a conocer (Ver); pero también están trabajando en lo que será una nueva edición del Festival de Loma Verde. En el día de ayer se reunieron con el Delegado Marcelo Mendilahatzu y representantes de las instituciones que colaboran para su desarrollo. De allí surgió una cartelera que también pone énfasis en lo regional y local.

Entre los que formarán parte de la cartelera lomaverdense se encuentra el grupo chamamecero de Blas Martínez Riera, Los payadores José Curbelo y Marta Suint, Región Tango Danza (de Gral. Belgrano, Ranchos y Monte); Agrupación de los Pueblos, Grupo Suyay, Érica Etchepar Grupo, Grupo de Danzas “Héroes de Malvinas”, Ramiro Ramos, Carlos Musto con Ramiro Vicentin y el cierre con un baile popular a cargo de Dinastía.

Con respecto a Villanueva “están faltando dos o tres numeritos, aunque el grueso ya está. La semana que viene vamos a estar dando los artistas que tenemos para ese festival”.

El Estado en los barrios es otra de las premisas que tiene el Intendente Álvarez para este año, buscando un acercamiento con la comunidad, más allá de lo que se vive “15 días antes de las elecciones”, explica Iena. “Es una idea del intendente ir cada mes a los distintos barrios con las distintas dependencias. (…) La necesidad que surge de los vecinos plasmarla desde principio de año, y no cada dos años. Así que estamos todas las áreas compenetradas a ir junto al Intendente, y llevar en mi caso, la cultura a los barrios… La cultura está en el barrio, tenemos que potenciar lo que está en el barrio”.

Por último, Iena destacó que “los proyectos que vamos a concretar serán para los próximos días”, y que tiene una reunión pendiente con la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alicia Genín, con quien “hemos hablado de implementar un programa que tenga que ver con las capacidades diferentes. La inclusión en todas las áreas y todas aquellas cuestiones del arte que podamos incluir, me parece que eso es necesario, fundamental, y trabajar con todas las entidades que están nucleadas con la cultura”.

“La Cultura alternativa es necesario, pero cuando el estado está apoyándolo se fortalecen. Esa es mi obligación, gestionar mucho. Por suerte tenemos el teléfono directo con las autoridades de la provincia de Buenos Aires, y queremos hacer lo propio con Nación, pero ya Damián (Novelino) en su momento ha tenido buenos vínculos, y creemos que eso va a seguir aceitado con estos tiempos”, cerró Alejandro Iena.

Ver nota completa: https://fb.watch/aoEKg7zDUo/