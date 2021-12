Damián Novelino se despide de Cultura

Una de las modificaciones más notorias dentro del Gabinete Municipal, que se anunciará esta tarde, es el alejamiento de Damián Novelino al frente de la Subsecretaría de Cultura.

El Licenciado Novelino llegó a su cargo en la intendencia de Juna Carlos Veramendi, quien hasta el último minuto de su gestión apoyó al funcionario. Logró importantísimas modificaciones en el área que tenía a su mando, y no solo consiguió hacer olvidar rápidamente a una de las figuras que más mella había hecho en el gobierno predecesor, Marcelo Maddoni (creador del Festival de Fortines), sino que revolucionó la Cultura en el distrito haciendo crecer exponencialmente la oferta de talleres y eventos de la más variada índole. Sus contactos dentro de las numerosas áreas que abarcan a la cultura permitieron acercar al pueblo artistas de primer nivel, tanto en espectáculos como profesores a cargo del dictado de clases.

Festival de Tango, Fiesta de las Colectividades, Arte & Moda, La Galería de Arte Contemporáneo, Noche de las Artes, la Revista Cultural, son solo alguna de las propuestas que se plasmaron a lo largo de los diez años de su gestión, llegando a todo el distrito, no solo en Ranchos, como solía ser. Loma Verde y Villanueva fueron incorporados naturalmente en su agenda, teniendo el mismo o similar acceso a la cultura, que la ciudad cabecera del distrito.

Su alejamiento implicará un gran desafío para quien ocupe su asiento, y una gran pérdida para una importante porción de la comunidad.

A través de su cuenta de Facebook, El Licenciado Damián Novelino se despidió, agradeciendo a quienes acompañaron y colaboraron con él a lo largo de su gestión. Así, lo expresó:

“….Y HOY CERRANDO UN CICLO….10 AÑOS en la GESTIÓN CULTURAL MUNICIPAL de MI PUEBLO…GRACIAS A TODXS!!!! A partir de hoy dejo de estar a cargo de la Subsecretaría de Cultura y el área municipal de Cultura en Ranchos, Gral. Paz, pueblo donde soy nacido y criado, espacio que abracé y milité con compromiso, dedicación, pasión, creatividad, transparencia y honestidad…un período que me dio grandes satisfacciones por las cuales brindo. Quiero AGRADECER a cada vecino y vecina de todas las edades que me abrieron las puertas, me dieron consejos, ideas, aliento, ayuda, material que atesoraban en sus corazones, que me contaron historias fascinantes, que me hicieron contactos y tantas y tantas cosas más…. y docentes, artistas, talleristas, militantes, jubilados, cooperativistas, municipales, gente de los medios, artesanos, autoridades, escritores, costureras, compañeros funcionarios…un recorrido lleno de encuentros enriquecedores que los recordaré siempre…Gracias!!! En estos años también trabajé y compartí espacio de oficina con mucha gente, algunos que ya estaban y otros que llegaron…Gracias a cada uno por sumarse a cada proyecto que encaramos con tanta alegría y ganas. Pero también pasamos momentos muy difíciles en el área de Cultura perdiendo a dos personas fundamentales para mi vida, la querida Rosana Ávila y el gran Christian Balenzuela…nunca voy a olvidar la mirada sincera y genuina de ustedes…siempre en mi ❤. No puedo dejar de Agradecer al Vasco Veramendi quien me eligió para este desafío, a la familia Genaro, a todo TCR (Teatro Comunitario Ranchos), a Cele de MD, Bety, Elenita, Angie y Marce, a los profes copados de Cultura , amigos artistas, y fundamentalmente a mis viejos❤, hermanos, tíos, primos ,a mis amigos y a mi suegra, cuñados y a mi compañero de vida, Ari por bancarme. SOY UN AGRADECIDO FELÍZ DEL RECORRIDO REALIZADO, LLENO DE COLOR, AMOR y CONVICCIONES…ahora seguiré como docente y Artista, profesiones que nunca abandoné y que me llenan de orgullo. Damián Novelino 2021”.