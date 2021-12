Se les tomó juramento a los nuevos integrantes del gabinete provincial

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, les tomó juramento esta tarde a los nuevos integrantes del gabinete provincial: el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; y la secretaria General de Gobierno, Agustina Vila. Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto a la vicegobernadora Verónica Magario.

En ese marco, Kicillof explicó que se debió posponer la jura del flamante ministro de Transporte, Jorge D´Onofrio, debido a que permanece aislado por haber sido contacto estrecho de un caso de Covid. Además, destacó la puesta en marcha del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, donde Agustín Simone profundizará las políticas que desarrollaba como administrador del Instituto de la Vivienda.

El Gobernador designó también a Marina Moretti como presidenta del Instituto de Previsión Social de la Provincia y agradeció el trabajo realizado durante estos años a su ex titular Eduardo Santín, así como al ex subsecretario de Transporte, Alejo Supply; y a quien estuviera a cargo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Juan Brardinelli.

“Esta es una ocasión en la que aprovechamos también para celebrar la aprobación del presupuesto y de la Ley Tributaria e Impositiva, así como de la Ley de Ministerios que nos permitió realizar estos nombramientos”, aseguró Kicillof y agregó: “Es un momento especial para agradecerles a todos los integrantes del Gabinete por el esfuerzo realizado durante una de las épocas más complejas y delicadas de la historia de la Provincia”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “hemos tenido que atravesar dos años muy difíciles debido a la pandemia, pero ya llevamos 365 días con los vacunatorios abiertos en toda la Provincia”. “Tenemos muchos contagios, pero gracias a la vacuna no se están traduciendo en enfermedades graves con las magnitudes que veíamos anteriormente”, dijo y concluyó: “Estamos listos para transitar uno de las temporadas de verano más importantes de la historia de una Provincia que está lista para ponerse definitivamente de pie”.

Estuvieron presentes ministros y ministras provinciales; legisladores y legisladoras; y representantes de organizaciones sindicales y de la sociedad civil.

Noticia patrocinada por