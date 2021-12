De interés docente

CONVOCATORIA ACTOS PÚBLICOS DE PROPUESTAS DE TITULARES INTERINOS – DESTINOS DEFINITIVOS

DICIEMBRE 2021

LOS ACTOS PÚBLICOS SE INICIAN EN EL HORARIO INDICADO CON LAS DESIGNACIONES DE TITULARES INTERINOS 2021 UTILIZANDO EL LISTADO DE INGRESO A LA DOCENCIA (OFICIAL) 2021 ACCEDIENDO EN FORMA SIMULTÁNEA COMO DESTINO DEFINITIVO 2022.

REFERENCIA: COMUNICACIÓN CONJUNTA N°10/21 IF-2021-32421303-GDEBA-DTCDGCYE

Secretaria de Asuntos Docentes de GENERAL PAZ informa que:

Los Actos Públicos de Designación de Personal Docente de Titularizaciones Interinas con Destino Definitivo, se llevarán a cabo en DICIEMBRE de 2021.

DESIGNACIONES DE TITULARES INTERINOS CON LISTADOS 2021 Y DESTINO DEFINITIVO 2022

*Para la determinación del cupo, se tendrán en cuenta las vacantes producidas al 31 de julio del 2021 y las consecuencias del Movimiento Anual Docente / Acrecentamiento 2021/2022.

*El cupo establecido para el ingreso, en el marco de las prescripciones establecidas en el Artículo 55 de la Ley N° 10.579, modificadoras y su reglamentación, es del 60% de las vacantes.

*Las exclusiones determinadas en el Anexo 2 de la Disposición N° DISPO-2020-18-GDEBA-DTCDGCYE, MAD 2020/2021, se considerarán vigentes, no pudiendo ser utilizadas para las titularizaciones.

*Las vacantes únicas y las vacantes fuera de planta NO PUEDEN SER UTILIZADAS PARA ESTA ACCIÓN ESTATUTARIA.

VER INFORMACIÓN COMPLETA EN COMUNICACIÓN CONJUNTA 10/2021

LA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE A LOS EFECTOS DE PRODUCIR EL ACTO RESOLUTIVO QUE DEBERÁN PRESENTAR EN EL ACTO PÚBLICO

+ DNI (OBLIGATORIO)

+ OBLEA CORRESPONDIENTE AL LISTADO OFICIAL 2021(NO EXCLUYENTE)

POSTERIORMENTE DESDE EL CORREO “abc.gob.ar EL DOCENTE” QUE ACCEDA ENVIARÁ EN ÚNICO PDF:

+DNI

+TÍTULO HABILITANTE

+PROPUESTA DE DESIGNACIÓN ANEXO 1 (con la leyenda PROPUESTA A NOMBRAMIENTO 2021 / DESTINO DEFINITIVO 2022.)

SAD ENVIARÁ A QUIENES ACCEDAN ESTE ANEXO PARA INCLUIR EN EL ÚNICO PDF QUE DEBERÁ ENVIAR AL CORREO QUE SE INDIQUE EN TIEMPO Y FORMA PARA SU RESOLUCIÓN.

NOTA: No se requerirá el requisito de calificación para las Titularizaciones Interinas 2021 con Destino Definitivo 2022.

Para los interinatos anteriores (que hubiesen sido postergados, que reúnen las condiciones estatutarias) que tomarán Destino Definitivo con Toma de Posesión en el ciclo lectivo 2022, será requisito la calificación.

LAS VACANTES CON TURNO Y HORARIOS / CUPOS SE COMPARTIRÁN EN EL BLOGS DE LA SAD A PARTIR DEL 15/12/2021

REFERENCIA: CRONOGRAMA TI 2021 – DD 2022

El Acto Público presencial se realizará en el Establecimiento Educativo ESS N°2 sito en CENTURIÓN Y BELGRANO, RANCHOS, GENERAL PAZ.

ESTABLECIMIENTO/LUGAR: EES N° 2 (CENTURIÓN Y BEGRANO RANCHOS)- SALA DE CONFERENCIAS

MARTES 21/12 /TI – DD 2022:

– INICIAL – CARGOS MI

8,30 HS A 9,00 HS

– PRIMARIA – CARGOS MG/MOD AI

9, 10 HS A 9,50 HS

– ARTÍSTICA

10 HS A 11,50 HS

– ED FÍSICA

12,30 HS A 14,30 HS

MIERCOLES 22/12 / TI – DD 2022:

– SECUNDARIA

MODULOS

8,30 HS A 10,30 HS

TÉCNICOPROFESIONAL

SECUNDARIA AGRARIA

10,50 HS A 11,50 HS

Si no podes asistir, podes enviar a alguien que te represente en el acto público, Adjunta copia de la 1º y 2º hoja y cambio de domicilio del documento (con el que figuras en el listado) + FORMULARIO DE REPRESENTANTE EN ACTO PÚBLICO

RECORDÁ QUE ES UNA ACTIVIDAD CON PROTOCOLO

 Mantener una distancia mínima entre las personas.

 Usar tapabocas (CUBRIR MENTÓN, NARIZ Y BOCA)

 Cumplir los protocolos de actividades y las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias.

 No podrán circular las personas que tienen la condición de “caso confirmado” de COVID-19, “caso sospechoso”, o “contacto estrecho”.

Tampoco podrán circular quienes deban cumplir aislamiento según lo establecido en la normativa vigente.

Se solicita la colaboración de todos y todas, y pedimos que solo asistan quienes estén interesados en titularizar cargos, horas y módulos, atendiendo a la situación sanitaria que nos atraviesa.

SE SOLICITA DAR AMPLIA DIFUSIÓN Y NOTIFICAR FEHACIENTEMENTE AL PERSONAL DEL SERVICIO EDUCATIVO

SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES DE GENERAL PAZ, 041

PARA MAS INFORMACIÓN: https://sadgralpaz.blogspot.com/