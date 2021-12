Kicillof anunció programa de reconstrucción y cambios en el gabinete

Junto a la vicegobernadora Verónica Magario, el Gobernador Axel Kicillof presentó el Programa de Reconstrucción y Transformación Provincial y anunció cambios en el gabinete.

“Estamos presentando diez medidas que formarán parte de la mayor inversión de la historia de la provincia de Buenos Aires en materia de infraestructura, educación, salud y seguridad”, afirmó este jueves el gobernador Axel Kicillof al encabezar la presentación del Programa de Reconstrucción y Transformación Provincial junto a la vicegobernadora Verónica Magario, en el Microestadio Ricardo Rusticucci del municipio de Pilar.

“Los últimos seis años de crisis y pérdidas tienen que ser superados por seis años de recuperación, de reparación y de transformación”, sostuvo Kicillof, al tiempo que señaló que “el lanzamiento del Plan 6×6 servirá para brindarles a los y las bonaerenses una hoja de ruta y una planificación que aseguren una profunda transformación orientada a generar mayor desarrollo e inclusión, para que nuestro pueblo pueda llevar una vida segura, feliz y con perspectiva de progreso”.

Durante el acto, el Gobernador anunció la designación de Alberto Sileoni como nuevo director general de Cultura y Educación, en tanto que Agustina Vila integrará la Secretaría General de Gobierno. Además, informó la creación de los ministerios de Ambiente, que será conducido por Daniela Vilar, y de Transporte, a cargo de Jorge D´Onofrio; y el lanzamiento del Instituto Cultural encabezado por Florencia Saintout.

El Gobernador aseguró que “los próximos años no serán sencillos, pero nuestro pueblo no puede seguir esperando”. “Confiamos en que será un tiempo de mayor actividad y crecimiento económico, y nuestra obligación es que se materialice en transformaciones tangibles que mejoren la vida de la gente a través de una mejor educación, salud y seguridad”, añadió.

En materia de infraestructura, se prevé la pavimentación e iluminación de 100.000 cuadras en los 24 municipios del conurbano bonaerense y la puesta en marcha de un plan de refacción y mantenimiento preventivo de todas las escuelas, hospitales y registros de las personas. Con el objeto de garantizar el acceso a servicios de calidad, también se impulsa un programa de arraigo e integración provincial que promueva las oportunidades de trabajo, estudio y desarrollo local en cada uno de los 135 partidos.

“Ya avanzamos con 3.650 obras de reparación de edificios escolares en el marco del plan Escuelas a la Obra. En los próximos dos años habrá refacciones en 6.000 escuelas, 39 hospitales, 87 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y 186 registros civiles”, destacó el mandatario bonaerense. “El objetivo es que los edificios e instalaciones, que son la cara de la Provincia ante los y las bonaerenses, tengan las condiciones adecuadas”, dijo.

Asimismo, se duplicará la dotación del personal policial, en el marco de un plan integral de Seguridad que incluye inversiones para formación y desarrollo de la carrera profesional de los efectivos, quienes contarán con entrenamiento permanente y prácticas especializadas de tiro y uso de armas de fuego, manejo y mantenimiento de vehículos.

En términos de salud, se relanza el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) mediante una mayor inversión en profesionales e infraestructura, la ampliación de coberturas y medicamentos, y un esquema de digitalización de trámites. “Vamos a lanzar ´IOMA Cobertura al 100%´ para prestaciones del primer nivel de atención y en medicamentos ambulatorios para patologías crónicas no transmisibles de mayor prevalencia”, dijo el mandatario bonaerense.

El programa traza una transformación del sistema educativo para garantizar a todos los y las bonaerenses el ejercicio del derecho social a una educación de calidad desde los tres años hasta la finalización del nivel secundario. En ese sentido, Kicillof remarcó que “luego de un esfuerzo inconmensurable para seguir enseñando durante la pandemia, debemos dedicarnos a transformar el sistema educativo de la Provincia”.

Por otro lado, se diseñó un plan para impulsar las prácticas profesionalizantes de las y los egresados y potenciar los cursos en Centros de Formación Laboral, equiparando oportunidades y contribuyendo al entramado productivo de la Provincia.

Además, se impulsa la aplicación “Mi Provincia”, que integrará de forma paulatina todos los servicios de la Administración Pública para facilitar el acceso a la información y la gestión de requerimientos en las distintas dependencias provinciales. Con foco en el aparato productivo industrial, se fortalecen los instrumentos y las herramientas que permitan optimizar el contenido tecnológico, el valor agregado, la competitividad internacional y la generación de empleo, al tiempo que se lanza el plan “Turismo Todo el Año” para fomentar destinos no tradicionales y apuntalar la actividad turística durante las cuatro estaciones.

“La pandemia llegó luego de cuatro años en los que la actividad industrial había caído 11%, se habían perdido 64 mil empleos y se había reducido 15% el poder adquisitivo de los trabajadores”, indicó Kicillof y agregó: “Por eso trabajamos para potenciar el crédito y seguiremos fortaleciendo los instrumentos y las herramientas que nos permitan impulsar el desarrollo productivo y la creación de empleo”.

Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; ministras y ministros nacionales y provinciales; intendentes e intendentas bonaerenses; legisladores y legisladoras nacionales y provinciales; y referentes de organizaciones sindicales.

Por último, Kicillof afirmó: “Ponemos en marcha un Estado cercano que proteja e impulse una sociedad con igualdad, con dignidad y con mayor bienestar dentro de una Provincia con integración, desarrollo y progreso”.