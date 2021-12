Walter Borges se quedó con el ranking anual de Tiro Federal de Lomas

Este sábado concluyó el torneo anual organizado por Tiro Federal de Lomas de Zamora, en el cual participa desde hace muchos años el ranchero Walter Borges, quien logró ubicarse en lo más alto de la tabla en Production.

A través de sus redes, Walter compartió su felicidad por este logro, escribiendo: “La alegría que me da ganar el ranking anual pocos lo saben, muchos no le dan importancia, para mí es un desafío muy grande, es el único torneo largo que hay, donde todos los meses si no haces las cosas bien no sumas. Podes tener suerte en una fecha, pero promediar bien todo el año es tarea muy difícil, sobre todo con la cantidad y calidad de tiradores que el club tiene”.

En esta competencia, donde casi 100 tiradores participaron, para cada competidor se toman los mejores 6 torneos de un total de 8, donde Borges obtuvo, 92,29 puntos, seguido por Sebastián Seifert (90,31) y Julio Lanzilotta (88,65).

“El amor y cariño que siento por el club es manifiesto, es mi segunda casa (…) Por eso éste sábado volví feliz, me llena de orgullo volver a estar en ese lugar”, selló Walter Borges.