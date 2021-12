Kicillof inauguró 240 nuevas plazas del Sistema Penitenciario Bonaerense

Fue desde el municipio de Campana, donde luego el Gobernador puso en marcha un Centro de Formación Laboral especializado en hidrocarburos.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana la inauguración de 240 plazas para alojar a personas detenidas en distintas unidades del Sistema Penitenciario Bonaerense. Fue desde el municipio de Campana, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y la directora provincial de Coordinación de Alcaidías Departamentales, Paula Montero.

“Así como sucedía en materia de educación y salud, nuestro sistema penitenciario también necesitaba una reforma que abordara cambios estructurales y destinara grandes inversiones en el marco de un plan de largo plazo”, sostuvo Kicillof y agregó: “Estamos llevando adelante una transformación profunda e histórica del sistema penitenciario bonaerense”.

En ese sentido, el Gobernador destacó que “con el sistema de alcaidías, estaremos en condiciones de reemplazar, cerrar y clausurar los calabozos de las comisarías, que no están preparadas para brindar las condiciones que requieren los detenidos para reinsertarse socialmente y emprender una vida fuera del delito”. “En dos años que estuvieron además atravesados por la pandemia, construimos el doble de plazas que se habían creado durante los cuatro años anteriores, en los que se agravó la superpoblación”, sostuvo.

Se realizó la inauguración simultánea de 72 plazas de la Alcaidía Departamental de Campana; 120 correspondientes a un nuevo pabellón de la Unidad Penitenciaria (UP) N° 58 de Lomas de Zamora; y 48 instaladas en la UP N° 26 de Lisandro Olmos, La Plata.

“Hoy estamos dando un paso más para culminar el plan de 2.200 plazas que habíamos previsto cuando asumimos y que duplica la cantidad construida durante los cuatro años anteriores”, explicó Alak, al tiempo que valoró que “apenas finalice este plan, comenzará otro destinado a construir 10 mil plazas nuevas, alcanzando en poco tiempo el 50% de todo lo que se hizo en 200 años de historia”.



El Ministro subrayó que “este plan implica un cambio estructural y de paradigma que permitirá sustituir la presencia policial en comisarías al cuidado de los presos por presencia en la vía pública para la seguridad ciudadana preventiva”.

En el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria se construyeron 2.200 plazas en los últimos dos años y se proyectan inversiones para la creación de cuatro unidades penitenciarias de mil plazas y 15 alcaidías con capacidad para alojar cada una a 300 personas privadas de su libertad. Además, los nuevos espacios incluyen ámbitos educativos y de formación laboral destinados a mejorar la reinserción social y disminuir la tasa de reincidencia, en tanto que al reducir la cantidad de detenidos en las comisarías también aumentará la presencia policial en la vía pública para la prevención del delito.

Por su parte, Montero remarcó: “Esta alcaldía tiene como objetivo suplir las detenciones en comisarías de manera progresiva, garantizando y mejorando cualitativamente las condiciones de detención de aquellas personas que, por disposición de la justicia provincial, deban permanecer privadas de su libertad en la etapa inicial del proceso”. “Esta inauguración forma parte de un plan de infraestructura penitenciario histórico para garantizar condiciones dignas de detención para las y los alojados”, dijo.

“Tomamos la decisión de construir 12 mil plazas para que este problema estructural tenga realmente una solución de fondo”, concluyó Kicillof.

Estuvieron presentes el jefe de Asesores, Carlos Bianco; la directora de la Alcaidía Departamental de Campana, Jésica Scagna; la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; y concejales del distrito.

Puesta en marcha del Centro de Formación

Laboral de Hidrocarburos

A continuación, Kicillof inauguró el Centro de Formación Laboral (CFL) de Hidrocarburos, acompañado por la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, y el secretario general de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, Pedro Milla. Se trata de una iniciativa conjunta entre la Provincia y el gremio para capacitar a estudiantes y profesionalizar a los y las postulantes que desean insertarse laboralmente en el sector.

“Es un orgullo que, mientras el movimiento obrero construye organización, construya también formación, enseñanza y, con el aporte del Estado, el futuro de la provincia de Buenos Aires”, expresó el mandatario bonaerense y añadió: “Este es el primer centro de formación estatal especializado en hidrocarburos, un espacio en el que trabajadores, sindicato y Estado están pensando políticas de fondo”.



Participaron del acto el secretario general de la Confederación General de Trabajo (CGT), Pablo Moyano; y los titulares de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló; y de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.

“En nuestro territorio se procesa el 80% del petróleo del país, transformando a la Provincia en un motor del sector de los hidrocarburos”, señaló Kicillof y finalizó: “Después de seis años de crisis, estamos llevando adelante políticas de Estado, junto a los sindicatos, para volver a transmitirle a nuestra sociedad que estamos listos para reconstruir el futuro”.

El CFL N° 407 surge de la demanda del sector respecto de mano de obra especializada en las distintas etapas de refinación, distribución y comercialización de petróleo, gas y sus derivados. En base a ello, el convenio establece formación pública y gratuita, al tiempo que ofrece al sindicato la posibilidad de realizar cursos de formación específicos.

“Trabajamos codo a codo con los sindicatos porque nos guía el modelo de desarrollo de una provincia industrial, con buenos salarios y empleos dignos que garanticen todos los derechos”, expresó Ruiz Malec, al tiempo que agregó: “A partir de la unión entre el Estado y los trabajadores, aquí vamos a poder formar a los jóvenes de Campana y de regiones cercanas con conocimientos muy necesarios para un sector tan complejo como el de hidrocarburos”.

“El Gobierno de la Provincia nos ha dado la posibilidad de concretar este proyecto que va a ser útil para trabajadores activos y para que los jóvenes se puedan capacitar e insertarse laboralmente en las empresas de nuestra jurisdicción”, manifestó Milla.