De interés docente: Cobertura de cargos

ACTO PÚBLICO DIGITAL PARA LA COBERTURA DE CARGOS, MÓDULOS Y HS. CÁTEDRAS PROVISIONALES Y SUPLENTES DEL DISTRITO DE GENERAL PAZ
SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES INFORMA A TODOS LOS ASPIRANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR DE LOS ACTOS PÚBLICOS DIGITALES DEL DISTRITO DE GENERAL PAZ PARA LA COBERTURA DE CARGOS PROVISIONALES Y SUPLENTES, QUE DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE ACTIVIDADES DOCENTES 2021, LAS OFERTAS SE PUBLICARAN DE ACUERDO AL SIGUIENTE CRONOGRAMA, TENIENDO EN CUENTA LA RES. 3226/2021 Y QUE LOS INTERESADOS DEBERÁN POSTULARSE EN LAS OFERTAS PUBLICADAS EN EL PORTAL ABC.GOB.AR
(HTTPS://MISSERVICIOS.ABC.GOB.AR/ACTOS.PUBLICOS.DIGITALES/)
NIVELES/MODALIDADES FINALIZACION DEL CICLO LECTIVO ULTIMO APD CICLO LECTIVO 2021
TODOS LOS NIVELES/MODALIDADES
EXCEPTO SECUNDARIA ——————CARGOS
17 DE DICIEMBRE DEL 2021 CARGA DE OFERTAS HASTA EL 09/12/2021
APD 10/12/2021 A PARTIR DE 13 HS
UNITARIAS ( EP – JIRIMM ) 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 CARGA DE OFERTAS HASTA EL 16/12/2021 A LAS 7:20 Hs.
APD 16/12/2021 A PARTIR DE 13 HS.
MODULOS/HORAS CATEDRAS
TODOS LOS NIVELES/MODALIDADES
EXCEPTO SECUNDARIA
17 DE DICIEMBRE DEL 2021 CARGAS DE OFERTAS DE COBERTURAS DE
MODULOS/HORAS QUE COMPLETEN LA CARGA HORARIA SEMANAL HASTA EL 14/12/2021
APD 15/12/2021 A PARTIR DE 13 HS.
SECUNDARIA —- CARGOS
10 DE DICIEMBRE DEL 2021 CARGA DE OFERTAS HASTA EL 02/12/2021
APD 03/12/2021 A PARTIR DE 13 HS
MODULOS/HORAS CATEDRAS
SECUNDARIA
10 DE DICIEMBRE DEL 2021 CARGA DE OFERTAS QUE COMPLETEN LA CARGA HORARIA SEMANAL HASTA EL 03/12/2021
APD 06/12/2021 A PARTIR DE 13 HS
LISTADOS CONVOCADOS:
• LISTADO DE INGRESO A LA DOCENCIA 2021.
• LISTADO 108 A (AMPLIATORIO) 2021.
• LISTADO 108 A (IN-FINE) 2021.
• LISTADO 108 B (COMPLEMENTARIO) 2021.
• LISTADO 108 B (IN-FINE) 2021.
• EMERGENCIA 2021.
POR OTRA PARTE, SE DEBE TENER PRESENTE QUE LA HOJA DE RUTA QUE SE INGRESA AL MOMENTO DE EFECTUAR LAS POSTULACIONES EN LOS A.P.D. TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA. LA FALTA DE LA PRESENTACIÓN DE LA HOJA DE RUTA Y/O LA OMISIÓN DE DATOS, DARÁ LUGAR A LA DESIGNACIÓN EN BASE A LA INFORMACIÓN OBRANTE EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.
Por información- DJ de salud RESOC-3226-2021-GDEBA-DGCYE en: sadgralpaz.blogs.com
SAD GENERAL PAZ, RANCHOS