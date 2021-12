¿Qué se puede sembrar en el mes de diciembre?

Estas son las especies que se pueden sembrar en una huerta familiar en el mes de diciembre. A continuación vamos a sugerir las distancias entre plantas y las distancias entre líneas para tener en cuenta a la hora de diseñar el espacio en la huerta (estos distancias están relacionados a la arquitectura de cada especie en el momento de producción para garantizar rendimiento), y su método de siembra de semilla recomendado (siembra directa o almácigo).

Acelga: distancia entre planta 15 a 20 cm, distancia entre líneas 50 a 70 cm. Se puede sembrar en almácigo o surco.

Lechuga/ escarola: distancia entre plantas de 15 a 20 cm, distancia entre líneas de 25 para la lechuga y 40 para la escarola. Se puede sembrar en almácigo o surco.

Perejil: distancia entre plantas chorrillo apretado, distancia entre líneas de 30 a 40 cm.

Apio: distancia entre plantas de 20 a 25 cm, distancia entre líneas de 40 a 50 cm, se puede sembrar en almácigo o surco.

Rabanito: distancia entre plantas de 5 a 10 cm (chorrillo ralo), distancia entre líneas de 30 a 40 cm.

Remolacha: distancia entre plantas de 8 a 10 cm, distancia entre líneas de 35 a 45 cm.

Rúcula: distancia entre plantas de 5 cm (chorrillo apretado), distancia entre líneas de 30 a 40 cm. Se puede sembrar en almácigo o en surco.

Zanahoria: distancia entre plantas es de 8 a 12 cm, distancia entre líneas de 40 a 45 cm.

Albahaca: distancia entre plantas de 20 a 25 cm, distancia entre líneas de 40 a 50 cm.

Tomate: distancia entre plantas de 20 a 40 cm, distancia entre líneas de 80 a 90 cm.

Poroto/Chaucha: distancia entre plantas de 20 a 30 cm, distancia entre líneas 70 a 80 cm. Se pueden plantar en canteros.

Zapallito: distancia entre plantas de 80 a 100 cm, distancia entre líneas 80 a 100 cm. Se puede plantar en canteros / cercos.

Calabaza: distancia entre plantas 1,2 m, distancia entre líneas 1,6 m. Siembra directa.

Choclo: distancia entre plantas es de 30 a 35 cm, distancia entre líneas es de 70 a 80 cm.

IMPORTANTE: en esta época del año coincidentemente con altos requerimientos de agua por las especies de primavera-verano ya sembrada en meses anteriores y en estado avanzado (tomate, pimiento, calabaza, choclo etc.), la alta demanda atmosférica de agua, y una situación preponderante a la seca (niña: baja probabilidad de lluvias) es conveniente monitorear diariamente las especies sembradas, y en lo posible incorporar alguna alternativa de riego durante la mañana temprano o de tarde (momentos donde el sol no es tan fuerte). Sobre todo en momentos previos, durante y posteriores a la floración para asegurar el órgano de consumo (fruto, raíz, hoja, etc.), y producción del mismo.