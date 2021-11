SE SUSPENDIÓ LA PELEA DE NICOLAS DEMARIO EN NUEVA YORK

A falta de un día de la esperada presentación del púgil ranchero Nicolás Demario en Estados Unidos, la noticia del viernes indica que una anomalía en un estudio por imágenes hecho al boxeador argentino obligó a los organizadores a no realizar la contienda para evitar riesgos.

En el momento en que se estaba por hacer la ceremonia de pesaje entre Nicolás Demario (15-5-3) y Rashat Mati (11-0-0), los representantes de la Comisión de Deportes del Estado de Nueva York comunicaron la existencia de una anomalía en la tomografía de cabeza y consideraron que no era acertado dejar presentarse a Demario, que tenía la chance de pelear en tierra extranjera por un Titulo Mundial Juvenil en el Madison Square Garden Theater esta noche.

La contienda por el momento no tiene una confirmación en cuanto a una reprogramación o si efectivamente no se realizará. Quedará por saber en las próximas horas el curso de nuevas acciones, como nuevos estudios de salud en el deportista, o incluso la toma de acciones legales al afirmar desde el entorno de Demario que los exámenes realizados en nuestro país no arrojaron ninguna situación que impidiera su presentación, en la que iba a hacer su pelea mas importante de su carrera.