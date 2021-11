Alumnos de la Secundaria N° 4 presentes en el XX encuentro de Jóvenes y Memoria

Más de 800 jóvenes de una decena de distritos bonaerenses fueron los primeros en llegar al 20° encuentro de cierre de Jóvenes y Memoria, los primeros de 8 mil que pasarán por el complejo turístico de Chapadmalal durante las próximas semanas. Entre ellos, se encuentran alumnos de sexto año de la Escuela de Educación Secundaría N°4 “Villa Brown”, de Loma Verde, quienes se sumaron a este espacio “para construir la democracia que desean vivir las nuevas generaciones”, observan desde la Comisión por la Memoria.

El proyecto presentado por los alumnos de General Paz, denominado “¿Qué nos espera?”, habla del futuro que tienen por delante los jóvenes, una vez que terminan sus estudios secundarios. A través de entrevistas realizadas a sus propios vecinos egresados, evaluaron la realidad que se presenta en el pueblo.

Juan Alzamendi, Dylan Bordón, Daniela Bucossi, Nicole falero, Tomás Kesseler, Oriana Lopé, Joel Mernies, Facundo Murad, Esteban Petersen, Johana Salerno, Tiago Salgado, Nando Viceconte, Albina González y Karina Lamanna fueron los representantes del distrito en el XX encuentro de Jóvenes y Memoria.

Los chicos ya están retornando al distrito, y llegarán aproximadamente a las 15 horas, luego de haber vivido una experiencia enriquecedora junto a otros jóvenes.

Apertura

Año a año, jóvenes de toda la provincia de Buenos Aires investigan, acompañan, denuncian y construyen desde sus escuelas y barrios un mapa de la memoria y los derechos humanos. Es una agenda política, un espacio para mirar qué comunidad y qué país desean las nuevas generaciones.

“Para ser feliz tenemos que compartir la vida con el otro y con nuestro pueblo, tenemos que generar un nuevo pacto social de derecho e igualdad para todos y todas”, dijo el presidente de la CPM Adolfo Pérez Esquivel durante el acto de apertura. Tres escuelas de Adolfo Gonzales Chaves, Quilmes y Carlos Casares recibieron una placa conmemorativa por su continua participación durante estos 20 años del programa.

“Construir el nosotres quiere decir que no está todo dado, que no venimos acá a ratificar nada, que venimos a construir, a buscar lo nuevo, a mirar lo que nos falta, no tenemos miedo de mirar lo que nos falta, a la comunidad, a la sociedad, a la escuela, hablamos de lo que falta porque estamos deseando todo lo que queremos”, señaló la directora general de la CPM Sandra Raggio.

Más de 800 jóvenes de Adolfo Gonzales Chaves, Daireaux, Benito Juárez, General Paz, Luján, Marcos Paz, Presidente Perón, Campana, San Pedro, Carlos Casares, Maipú, La Matanza, Moreno, Ensenada, Berisso, Florencio Varela, San Fernando, Berazategui y Quilmes participan de los primeros días del XX encuentro de cierre de Jóvenes y Memoria. Serán los primeros 800 de ocho mil que pasarán hasta el 10 de diciembre por el complejo turístico de Chapadmalal.

“Estamos felices por estos 20 años, es el ejemplo de cómo, cuándo una política pública se sostiene en el tiempo, se hace lugar a lo que pasa en la comunidad, va generando y potenciado ideas y democracia, Jóvenes y Memoria es un desafío para profundizar nuestra democracia”, agregó el secretario de la CPM Roberto Cipriano García.

En 20 años el programa no paró de crecer en participación y reconocimiento. Desde aquel primer encuentro en 2002 hasta acá, ya pasaron 200 mil jóvenes de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Muchas de las investigaciones realizadas en el marco de Jóvenes y Memoria trascendieron los límites del programa: fueron fuente de información para registros oficiales, medidas de prueba para la justicia, promovieron ordenanzas municipales y llegaron hasta la creación de un sitio de memoria.

“Recuerdo cuando empezamos y éramos 300 y ahora tenemos estos números de 20 años. Estoy contenta de ver todo lo que construyó este programa, porque es la construcción de la democracia y del Estado que queremos. Tenemos que construir con estas prácticas ese Estado, porque, cuando aparecen voces que dicen que no es necesario el Estado, nosotros sabemos que cuando el Estado se retira los perjudicados siempre son los sectores populares”, dijo la sobreviviente de la Noche de los Lápices Emilce Moler, una de las tantas personas que acompañó y apoyó este programa desde el principio.

El cierre de la apertura estuvo a cargo del presidente de la CPM y Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel: “Jóvenes y Memoria ayuda a la reflexión y la toma de conciencia, que expongan lo que viven, lo que quieren, qué país queremos. 20 años de despertar conciencia crítica y valores, de encontrarnos con cada uno en nuestro interior y con el otro porque para ser feliz tenemos que compartir la vida con el otro y con nuestro pueblo, tenemos que generar un nuevo pacto social de derecho e igualdad para todos y todas”.

“Todos y todas vuelven a Chapa, porque esto queda en el corazón y en el alma de todos para siempre. Eso es lo importante, lo que uno lleva para siempre”, cerró Pérez Esquivel.