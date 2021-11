De interés docente: Reclamos por inscripción

Secretaría de Asuntos Docentes de General Paz informa, según comunicado del TCD 17 que:

Los docentes que necesiten realizar el reclamo correspondiente a su inscripción en los listados 108 a Ampliatorio, b Complementario, 108 a y b Superior y Artística deberán enviar un mail a la siguiente dirección: reclamos108td17@abc.gob.ar .

En el asunto especificar su apellido y nombre y el Listado por el que realizan el reclamo. En el cuerpo del mail, detallar sus datos personales (Apellido y nombre, DNI, Distrito de inscripción) e ítems que reclaman.

Para evitar reclamos innecesarios, les solicitamos comunicar a los docentes que, como esta inscripción corresponde a los Listados 2021-2022, las certificaciones con calificaciones 2021 no se cargan en el sistema. Dicha calificación deberá ser presentada en la inscripción a los Listados 2022-2023.

A su vez, los cursos realizados en el transcurso del 2021, no se encuentran nomenclados, por lo tanto, no pueden ser cargados en el sistema.

Estarán incluidos en dicho nomenclador a partir de la inscripción 2022-2023.

Los desempeños se cargan hasta el 28/02/2021.

Los docentes que realizaron inscripción al Listado Oficial y/o al Listado 108 a Ampliatorio 2021-2022, quedarán inscriptos automáticamente en los Listados 1 de FinEs 2 y Contexto de encierro. Los docentes que realizaron inscripción a los Listados 108 b Complementario, quedarán inscriptos automáticamente en los Listados 2 de FinEs y Contexto de encierro.

SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES GENERAL PAZ, RANCHOS