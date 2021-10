JOHNATAN ENIZ SE LLEVÓ EN LAS TARJETAS LA VICTORIA EN UNA GRAN PELEA FRENTE A NICOLAS DEMARIO

Con mucha expectativa por el andar actual de ambos púgiles la pelea no desentonó nunca del ritmo esperado. El boxeador ranchero llegaba a la cita con un récord de 15 peleas ganadas, 4 derrotas y 4 empates (de hecho su anterior presentación fue con ese resultado ante Emiliano “La Cobrita» Domínguez en su primer experiencia en peleas extensas), mientras que el dolorense venía de tener un buen triunfo ante Hernán Comezaña para llegar a las 25 victorias.

El oficio del ex Campeón del Mundo Interino y su vasta experiencia en peleas por títulos lo ubicó mejor para el final. Demario se resguardó demasiado, no intentó tirar al cuerpo y siguió esperando el espacio y el tiempo indicado para poder conectar un buen golpe. No faltó el drama en los últimos 60 segundos cuando los dos otorgaron lo que le quedaba en sus manos y en su energía para coronar un combate vibrante y técnicamente de alto nivel.