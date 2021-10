Una sociedad hipócrita y estática

Durante el fin de semana ocurrió un aberrante hecho de violencia que tuvo como víctima a un joven de nuestra localidad, y como siempre, en las redes sociales comenzaron lentamente a hacerse eco de la noticia, mostrando su indignación y exigiendo que los medios reflejáramos lo ocurrido. El domingo hubo una marcha por la no violencia, y solo un puñado acudió.

El mencionado episodio, sucedió en la mañana del sábado y como consecuencia del mismo hay dos detenidos que no son oriundos de la localidad. Todos exigimos justicia, no obstante, tenemos el deber de ser responsables y respetuosos del dolor que vive esa familia, y no priorizar nuestro deseo de “saber más”, o de tener la primicia en nuestro caso.

Ahora, bien. Ante este tipo de situaciones, las redes se convierten en un hervidero de posteos enigmáticos, donde los que saben qué ocurrió se unen en comentarios más misteriosos aún, y quienes lo ignoran, rápidamente piden saber qué pasó. Es claro, que ese no es el camino para buscar soluciones, y mucho menos ayudar a quienes son víctimas de hechos delictivos, de violencia o abuso.

Casualmente, para el día domingo ya estaba previsto desde la semana anterior, una marcha por la no violencia, sin embargo, ninguno de los que tanto pidieron que el pueblo se despierte y “haga algo” acudió a la cita.

Desde las 14,30 hs. en la Plaza de Mayo se congregaron una decena chicas, acompañadas por sus padres y abuelas, a las que se sumaron un par de personas más. No más de veinte vecinos conformaron el grupo que recorrió calles enarbolando banderas y carteles.

Ante esta realidad, no queda más que pensar que vivimos en una sociedad hipócrita, que solo se queja por Facebook, y que claro está, aprovecha las desgracias ajenas para destilar odio y hacer política, sin comprometerse más que a través de unos cuantos caracteres.

Desde nuestra parte, y a riesgo de ser tildados de simples replicadores de gacetillas, preferimos el silencio oportuno, priorizando el respeto y la empatía con quienes sufren. Y acompañamos cada reclamo, cada marcha y cada pedido de justicia.