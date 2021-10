El cabezazo de García destrabó el cero y Ranchos le ganó puntos muy importantes a Dep. Chascomús

Por Julián Ormaechea

En la tarde del domingo, Atlético Ranchos y Deportivo Chascomús se enfrentaron en el marco de la fecha 4 de la Zona Norte del Torneo 2021 de la Liga Chascomunense en el “José Luis Brown”, en un partido muy importante para las aspiraciones de ambos para meterse en la segunda ronda.

Desde el inicio, el local quiso pegar rápido y Julián Castro hizo volar a Serio para sacar un tiro libre que iba al ángulo, cuyo posterior tiro de esquina encontró el cabezazo de Raffone que besó el palo. Todo esto antes de los 10 minutos en los cuales el verdinegro imponía las condiciones. El mismo control en el dominio del balón y la seguridad en los pases cortos se podían realizar en el campo verdinegro frente al orden defensivo del Depor que aguardaba desde mitad de cancha. Algunas pelotas paradas de Giles y Resta le daban ánimo al visitante que de a poco se metía en terreno contrario y Resta intentaba generar juego. De hecho, pudo meterse entre los centrales para sacar un lindo zurdazo pero la pelota se fue por encima del larguero. Lamarque se unía los centrales para limpiar el juego pero no se llegaba al área rival. Giles se las arregló para llegar al fondo y buscar a Reynoso en el momento en que el albiceleste tenía más la pelota. De hecho, Giles había ganado por izquierda y cuando Tuero le tapaba un remate, el rebote lo tomaba Resta dándosela a Reynoso que definía con la valla vacía pero la jueza Carrasco cobraba falta del 10 visitante. Antes de la finalización de unos parejos y trabados primeros 45 minutos, Hirigoyen sacó un derechazo que fue cerca del ángulo izquierdo del golero visitante.

En la segunda parte arrancó mejor el Depor, que con Videla hizo volar a Tuero que después fue clave para taparle un tremendo remate a quemarropa de Betti cuando quedaba en una segunda jugada un tiro de esquina. A esa altura, el ranchero no cambiaba su tesitura. Intentaba jugar por bajo pero el trámite se le empieza a mejorar cuando Carrasco expulsa a Acosta por doble amarilla y allí el verdinegro decidió apelar aún más a la tenencia controlada pero también al pelotazo a las bandas. Salinas y el ingresado F. Expósito generaban amplitud. Los de Zabala intentaron no desordenarse en defensa y tratar de jugar con la potencia física de Reynoso y la capacidad de Resta que no paró de correr en todo el partido. Zapata hizo salir del arco a Tuero que ya era la figura y después de unos trabados últimos 15 minutos, un tiro libre en tres cuartos de cancha magníficamente ejecutado por Nico Expósito encontró solo a Lautaro García que puso el 1-0 cuando el encuentro tenía 48 minutos de los 52 disputados. Explosión en el banco local que festejaba la vuelta a la victoria después de dos partidos, aunque la celebración se frenó por la expulsión de Castro debido a una pequeña rencilla con Zapata.

Unidades muy importantes para el ranchero que llega a los siete puntos al descanso de la próxima fecha sabiendo que depende de sí mismo para clasificar pero debe enfrentar a Tiro Federal y U. Vecinal en el final de la zona en la cual Deportivo deberá pelear ya que todavía no ganó aun y sus chances se complican en el último tramo.

SINTESIS :

Atl. Ranchos: N. Tuero; M. Gómez, L. García, N. Taus, E. Salinas; R. Hirigoyen, F. Raffone, M. Lamarque, J. Borda; D. Castronuovo, J. Castro

Suplentes: G. Rojas

DT: P. Gómez

Dep. Chascomús : Y. Serio; M. Betti, B. Martínez Leanes, T. Haedo, L. Ibarra; A. Acosta, M. Salas, A. Videla; L. Giles; F. Resta, N. Reynoso.

Suplentes: A. Mendieta, J. Arango

DT: L. Zabala

GOLES :

Atl. Ranchos: 48st L. García

CAMBIOS :

Atl. Ranchos: 17st F. Expósito x J. Borda; 17st N. Expósito x F. Raffone; 26st E. Camargo x D. Castronuovo; 50st M. Gómez x M. Lamarque

Dep. Chascomús: 33st J. Barri x A. Videla, 33st N. Zapata x N. Reynoso, 46st J. Cabrera x L. Ibarra

AMARILLAS:

Atl. Ranchos: 38pt y 49st J. Castro, 24st E. Salinas, 35st M. Lamarque, 36st N. Expósito

Dep. Chascomús: 38pt Y 8st A. Acosta

ROJAS :

Atl. Ranchos: 49st J. Castro

Dep. Chascomús: 8st A. Acosta

ARBITROS : R. Carrasco, 1er Linea: V. Trizscsz, 2do Línea: A. Racedo

La Reserva ganó por 3 a 0 a Dep. Chascomús

SINTESIS:

Atl. Ranchos : O. Corengia; F. Alfano, F. Lebrero, M. Gómez, T. Inchausti; B. Duarte; S. Paz, S. Martin, L. Angelozzi, V. Porcel; L. Del Camp

DT: P. Gómez

Dep. Chascomús : A. Mendieta; A. Ayala, R. Cuadra, J. Ciafardini, L. Lodecky; J. Iturrieta, L. Manzoni, J. Etchegoyen, B. Felsinger; A. Valdez e I. Varde.

Suplentes: L. Ferrari

DT: R. Olmedo

GOLES :

Atl. Ranchos: 29pt y 6pt L. Angelozzi,14st F. Lebrero

CAMBIOS:

Atl. Ranchos: 20st B. Ponce x S. Paz

21ST R. Wooley x M. Gómez

28st M. Ríos x L. Angelozzi

28st L. Cardozo x O. Corengia

Dep. Chascomús: 32pt: M. Peralta x B. Felsinger

9st N. Bastit x A. Ayala

18st E. Lissalt x J. Iturriaga

18st A. Zapata x L. Lodecky

AMARILLAS :

Atl. Ranchos: 29pt L. Angelozzi,

Dep. Ch: 12pt y 22st A. Valdez, 40pt A. Mendieta, 4st L. Lodecky

ROJAS : Dep. Chascomús: 22st A. Valdez

ARBITROS : V. Trizcsz, 1er Línea: A. Racedo, 2do Línea R. Carrasco.

INFERIORES Y FEMENINO

El día sábado, se jugaron los partidos correspondientes a la fecha 2 del Torneo Femenino, de la Zona Norte, a la cual pertenecen los equipos rancheros, con los siguientes resultados:

Atlético Ranchos 0-5 T. Federal y San Vicente de Paul 1-4 U. Vecinal. El tanto local fue de L. Goycochea.

Por su parte, las inferiores del Verdinegro jugaron por la cuarta fecha del Torneo “90 aniversario” de la Liga Chascomunense de Fútbol, y obtuvieron los siguientes resultados:

Atlético Ranchos vs Club Deportivo Chascomús

4ª 1-2 (S. Paz) – 5ª 2-1 (E. Fernández, A. Ibáñez) – 6ª 1-4 (L. Del Pino)