Solo una gestión tan eficiente pudo lograrlo

En la tarde de este martes en la sede de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) en la ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo la apertura de sobres de ofertas para la licitación de la obra de remodelación total y puesta en valor del edificio de la vieja estación ferroviaria de Ranchos.

El logro es de un valor incalculable, toda vez que las gestiones ante Ferrocarriles es extremadamente compleja. La perseverancia del intendente municipal y el gran trabajo del equipo de Obras Públicas a cargo del Arq. Lorenzín permiten llegar hoy a este objetivo. Dos empresas ofrecieron por mas de cien millones de pesos y en un término de cuarenta y cinco días estarían comenzando los trabajos. En declaraciones a los medios, el intendente también adelantó que mañana comienzan las obras de pavimentación de 4.500 Mts que unirán el barrio Villa Ramallo con el centro de la ciudad y la calle Moreno en toda su extensión hasta el desvío de tránsito pesado.

Como no sentir orgullo de un gobierno como este. Como no salir a decirlo. A respaldarlo. A mostrar sin tapujos una vocación de hacer y progresar que no admiten discusiones. Estamos con vos.

Gestión Juan Manuel.!!!!

Partido Justicialista de General Paz

1 de 4