Arsenal no corta la racha: Gimnasia  le ganó por la mínima a Castro y compañía

Por Julián Ormaechea

Arsenal y Gimnasia iniciaron la actividad del miércoles en la fecha 16 del Torneo LPF en un duelo de equipos con andar irregular. En el local comenzaron el partido A. Medina; J. Navas, G. Goñi, G. Suso, E. Papa; el ranchero Nicolás Castro, E. Mendez, L. Picco, F. Kruspzky; A. Ruiz y L. Albertengo. Por su parte, el tripero arrancó con R. Rey; F. Genometta, L. Morales, G. Fratta, N. Colazo; B. Aleman, E. Cecchini; M. Perez García, M. Miranda, J. Carbonero; y S. Cocimano.

Los dos equipos empezaron cuidadosos y especulando con los movimientos que acomodaba las piezas en el terreno (muy malo) y durante el primer cuarto de hora no se atacaron. Justo a los 14, Carbonero se escapó y cuando estaba a punto de definir fue levemente molestado Suso que con sus manos lo derribó y que a instancias del árbitro Pablo Echavarría no fue motivo para la sanción de la pena máxima y para generar más polémica, el colombiano definía para el 1 a 0 cuando llegábamos a los 20. Sin embargo, la asistente Daiana Milone levantó la bandera invalidando el gol aunque se encontraba habilitado por el mismo defensor. Arsenal tenía a Albertengo como la principal carta de futbol ya que ser el único que se acercaba a la pelota en el juego largo sin olvidar que el local no podía generar peligro en tres cuartos de cancha. Carbonero era un problema para la defensa de Arsenal que se veía superada por el dominio tripero del balón y a los 30 pudo poner el 1-0 si no fuera por la rápida intervención de Medina para salvar su arco y cinco minutos mas tarde retuvo en dos tiempos un lindo remate de Miranda. Arsenal solo pudo llegar con un remate de Kruspzky y con un cabezazo de Suso luego de una pelota parada por la izquierda en un primer tiempo que se fue apagando y culmino sin emociones.

En el inicio del complemento, Israel Damonte modificó las piezas y lo sacó a Nicolás Castro por Larralde. Ruiz tuvo la primera chance para El Arse y como respuesta Gimnasia llegó con el centro de Alemán que no encontró la aparición de Cocimano para romper el 0. Los platenses empezaron a invadir el área y entre el punta y Alemán se arreglaron para generar chances. Hubo que atravesar una meseta futbolística hasta los 20 para ver los minutos más encendido. Los ingresados Larralde y Sepúlveda pudieron generar una de peligro con el remate del ultimo pegado al palo, pero inmediatamente, Luis “Pulga Rodríguez” se la dio en cortada a Carbonero que la pinchó y puso el uno a cero de Gimnasia cuando el partido se despertaba. Otra vez, el joven delantero de Arsenal pudo anotar, pero la buena intervención de Rey en el área chica lo impidió. Gimnasia pudo definir el partido antes ya que el intento desesperado de los de Sarandí generaba espacios para las corridas individuales. Las faltas, los errores colectivos y la caída del ritmo futbolístico fueron las características de los últimos 25 minutos de un partido que en líneas generales careció de virtuosidad y buenas jugadas y que finalizó con la ventaja mínima para el Lobo. Hubo un intento sobre el final del local de llegar con dos apariciones de Papa que se combinaron con la habilitación del pulga Rodríguez a Ramírez desaprovechada por “La Perla” aunque no fueron suficientes para modificar el resultado.

Con muchas cosas para mejorar, sobre todo en la definición de los ataques, Arsenal jugara por la próxima fecha el lunes a las 14.30 frente a Aldosivi en Mar Del Plata intentando romper la racha sin victorias desde la jornada 13 cuando se impusieron a Lanús. La única buena noticia para los dirigidos por Damonte es que siguen en el anteúltimo lugar de la tabla con 13 unidades ya que Central Córdoba sigue sin poder sumar de a tres y se mantienen con 12. Justamente, el conjunto santiagueño será el próximo adversario de Gimnasia el sábado a las 15:45 en el Estadio Único.

Foto: Archivo Instagram Oficial Arsenal